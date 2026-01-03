Командира РДК Капустина повторно объявили в розыск в России

Министерство внутренних дел РФ повторно объявило в розыск командира "Российского добровольческого корпуса" Дениса Капустина.

Об этом пишут российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Основание розыска: разыскивается по статье Уголовного кодекса .... Переобъявлено", - говорится в карточке на сайте МВД РФ.

В базе МВД России Капустин впервые появился в 2023 году.

В России его заочно приговорили к пожизненному сроку по делу о вторжении ВСУ на территорию Брянской области - за госпредательство и терроризм.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что ночью 27 декабря на Запорожском направлении погиб командир Российского добровольческого корпуса Денис (White Rex) Никитин.

А 1 января в ГУР сообщили, что командир РДК Денис Капустин жив, а полученные полмиллиона долларов за его ликвидацию усилят спецподразделения ГУР.

Убийство Капустина, командира подразделения "Российский Добровольческий Корпус", воюющего против москвичей в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, заказали спецслужбы государства-агрессора России и выделили на реализацию преступления полмиллиона долларов.

Также отмечается, что в результате комплексной спецоперации ГУР МО Украины, которая длилась более месяца, сохранена жизнь командира РДК Дениса Капустина, которого российский диктатор Владимир Путин считает личным врагом, а также установлен круг лиц - заказчиков преступления в российских спецслужбах и исполнителей.

