РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9502 посетителя онлайн
Новости Капустин жив
2 914 18

Командира РДК Капустина повторно объявили в розыск в России

Командира РДК Капустина повторно объявили в розыск в РФ

Министерство внутренних дел РФ повторно объявило в розыск командира "Российского добровольческого корпуса" Дениса Капустина.

Об этом пишут российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Основание розыска: разыскивается по статье Уголовного кодекса .... Переобъявлено", - говорится в карточке на сайте МВД РФ.

В базе МВД России Капустин впервые появился в 2023 году. 

В России его заочно приговорили к пожизненному сроку по делу о вторжении ВСУ на территорию Брянской области - за госпредательство и терроризм.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Видео на полмиллиона: спецоперация ГУР по спасению жизни командира РДК Капустина. ВИДЕО

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что ночью 27 декабря на Запорожском направлении погиб командир Российского добровольческого корпуса Денис (White Rex) Никитин.

А 1 января в ГУР сообщили, что командир РДК Денис Капустин жив, а полученные полмиллиона долларов за его ликвидацию усилят спецподразделения ГУР.

Убийство Капустина, командира подразделения "Российский Добровольческий Корпус", воюющего против москвичей в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, заказали спецслужбы государства-агрессора России и выделили на реализацию преступления полмиллиона долларов.

Также отмечается, что в результате комплексной спецоперации ГУР МО Украины, которая длилась более месяца, сохранена жизнь командира РДК Дениса Капустина, которого российский диктатор Владимир Путин считает личным врагом, а также установлен круг лиц - заказчиков преступления в российских спецслужбах и исполнителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В бою за Украину погиб командир РДК Денис Никитин (Капустин)

Автор: 

розыск (855) россия (98580) РДК (64)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
показать весь комментарий
02.01.2026 21:57 Ответить
+6
В этот раз награда уже лимон баксов.
показать весь комментарий
02.01.2026 21:48 Ответить
+4
показать весь комментарий
02.01.2026 21:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
02.01.2026 21:46 Ответить
клоуни !!!

.
показать весь комментарий
03.01.2026 01:47 Ответить
В этот раз награда уже лимон баксов.
показать весь комментарий
02.01.2026 21:48 Ответить
І крім відеофіксації - ще розписку від жертви).
показать весь комментарий
02.01.2026 21:54 Ответить
Кріптобіржи обвалилися на фоні такої прибутковості у Дениса.
показать весь комментарий
02.01.2026 21:58 Ответить
показать весь комментарий
02.01.2026 21:57 Ответить
Капустіну готовлять посаду?
показать весь комментарий
02.01.2026 22:00 Ответить
Замість Сирскага мабуть. Не українця ж туди призначати
показать весь комментарий
02.01.2026 22:22 Ответить
А Сирського замість Капустіна...логічно...
показать весь комментарий
02.01.2026 22:37 Ответить
На пенсію,до рідних берьозок поїде.
показать весь комментарий
02.01.2026 23:30 Ответить
Замість путлєра, киця, замість путлєра)
показать весь комментарий
03.01.2026 06:36 Ответить
Поки шо він замість аркаші бабченка
показать весь комментарий
03.01.2026 09:16 Ответить
Чесно, до кінця не розумію яка користь конкретна для України? Це історія повторюється як з тим завербованим пілотом гелікоптера - йому теж наче 500 у баксів дали, потім кацапи його типо "ліквідовували" а потім через деякий час він вже в Іспанії з грошиками, яка користь?
показать весь комментарий
02.01.2026 22:03 Ответить
Пілота ліквідували в Іспанії.
показать весь комментарий
02.01.2026 23:26 Ответить
є люди, якім простше накинути гівнанаписати довгий комент, ніж у чомусь розібратись.
показать весь комментарий
03.01.2026 00:52 Ответить
Реєстрація: 02.01.2026
Кацабот.
показать весь комментарий
03.01.2026 01:19 Ответить
Капустін росіянчиків перемалує на полі бою, яка Іспанія?)
показать весь комментарий
03.01.2026 06:45 Ответить
ахахахахах
показать весь комментарий
03.01.2026 09:18 Ответить
 
 