Видео на полмиллиона: спецоперация ГУР по сохранению жизни командира РДК Капустина. ВИДЕО
Для сохранения жизни командира "Российского добровольческого корпуса" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины и разоблачения вражеской агентурной сети, военные разведчики провели сложную многоэтапную спецоперацию, в ходе которой была инсценирована его гибель.
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, информирует Цензор.НЕТ
Фейковая видеозапись
Для поддержания легенды создали видеозапись работы двух ударных дронов: первый беспилотник влетел в микроавтобус, в котором находился Капустин, второй заснял "последствия удара" – горящий автомобиль.
Заказчики поверили
Заказчики преступления в российских спецслужбах поверили предоставленному видео и оплатили украинским разведчикам "заказ" – полмиллиона долларов, которые существенно усилят боевые возможности спецназа ГУР.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что ночью 27 декабря на Запорожском направлении погиб командир Российского добровольческого корпуса Денис (White Rex) Никитин.
А 1 января в ГУР сообщили, что командир РДК Денис Капустин жив, а полученные полмиллиона долларов за его ликвидацию усилят спецподразделения ГУР.
Убийство Капустина, командира подразделения "Российский Добровольческий Корпус", воюющего против москвичей в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, заказали спецслужбы государства-агрессора России и выделили на реализацию преступления полмиллиона долларов.
Также отмечается, что в результате комплексной спецоперации ГУР МО Украины, которая длилась более месяца, сохранена жизнь командира РДК Дениса Капустина, которого российский диктатор Владимир Путин считает личным врагом, а также установлен круг лиц - заказчиков преступления в российских спецслужбах и исполнителей.
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І для чого йому це треба, понижаючи до нуля свою репутацію та свій рейтинг?
чи були більші?