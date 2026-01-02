Відео на пів мільйона: спецоперація ГУР зі збереження життя командира РДК Капустіна. ВIДЕО

Для збереження життя командира "Російського добровольчого корпусу" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України та викриття ворожої агентурної мережі, воєнні розвідники провели складну багатоетапну спецоперацію, під час якої було інсценовано його загибель.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, інформує Цензор.НЕТ

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Фейковий відеозапис

Для підтримки легенди створили відеозапис роботи двох ударних дронів: перший безпілотник влетів в мікроавтобус, в якому перебував Капустін, другий зафільмував "наслідки удару" – палаючу автівку.

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Замовники повірили

Замовники злочину у російських спецслужбах у надане відео повірили та оплатили українським розвідникам "замовлення" – пів мільйона доларів, які суттєво посилять бойові спроможності спецпризначенців ГУР.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що вночі 27 грудня на Запорізькому напрямку загинув командир Російського добровольчого корпусу Денис (White Rex) Нікітін.

А 1 січня в ГУР повідомили, що командир РДК Денис Капустін живий, а отримані пів мільйона доларів за його ліквідацію посилять спецпідрозділи ГУР.

Убивство Капустіна, командира підрозділу "Російський Добровольчий Корпус", який воює проти москви у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, замовили спецслужби держави-агресора росії та виділили на реалізацію злочину пів мільйона доларів.

Також зазначається, що у результаті комплексної спецоперації ГУР МО України, яка тривала понад місяць, збережено життя командира РДК Дениса Капустіна, якого російський диктатор Володимир Путін вважає особистим ворогом, а також встановлено коло осіб - замовників злочину у російських спецслужбах та виконавців.