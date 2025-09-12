Російський офіцер впродовж семи місяців передавав інформацію ЗСУ про окупантів: згодом він перейшов на сторону України і долучився до РДК. ВIДЕО

Колишній російський офіцер Лев Ступніков впродовж семи місяців передав інформацію Силам оборони України про преміщення російських загарбників. Передана Ступніковим інформація допомогла ЗСУ успішно завдати удару по російських військових на полігоні під Волновахою у Донецькій області. Згодом Ступніков під керівництвом українських розвідників перейшов лінію фронту. Тепер він служить у Російському добровольчому корпусі, захищаючи Україну.

Про це Ступніков розповів в інтерв'ю українському блогеру Дмитру Карпенку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Що відомо про Лева Ступнікова?

Росіянин Лев Ступніков народився в Казахстані. Коли Леву було 12 років, він з матір'ю та сестрою переїхав в російський Омськ.

Після 8-го класу мати віддала сина навчатися до Омського кадетського корпусу. Ступніков мріяв стати пілотом, але зіткнувся з корупцією, тому не пішов навчатися.

Згодом він подав документи до політехнічного університету на спеціальність "проєктування ракетних двигунів", але майже не вчився, тому його відрахували з 3-го курсу. У 2018 році він вступив до Військової академії зв'язку в Санкт-Петербурзі за спеціальністю "Багатоканальні телекомунікаційні системи".

За словами Лева, коли РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну пропаганда в академії запрацювала на повну потужність. Чоловік розповів, що чимало його однокурсників хотіли потрапити на фронт. Ключовою мотивацією були гроші.

Ступніков розповів, що приблизно за пів року до випуску він ухвалив остаточне рішення: якщо відправлять на війну, він здасться в полон Збройним силам України.

Співпраця з українськими військовими

Наприкінці квітня 2023 року Лев випустився з академії у званні лейтенанта. Згодом його розподілили у 36-ю гвардійську мотострілецьку бригаду РФ. Прибувши до частини, він був одразу призначений командиром батальйону зв'язку.

За словами чоловіка, він хотів якнайшвидшого відправлення в Україну. У листопаді 2023 року, після коротких курсів на оператора БпЛА, Лев опинився в районі Вугледару Донецької області.

На початку 2024 року Ступніков написав українському блогеру Дмитру Карпенку (проєкт "Апостол") і відтоді почалася його співпраця з українськими військовими.

Першим із найбільш знаковим епізодом співпраці Ступнікова із ЗСУ була передача інформації про розміщення російських військових на полігоні під Волновахою у Донецькій області. Завдяки переданій від Ступнікова інформації ЗСУ вдарили по ворожому полігону в момент, коли окупанти проводили шикування. Російські телеграм-канали тоді писали про 65 ліквідованих окупантів.

Крім цього, Лев передав інформацію ЗСУ про місцезнаходження групи російських штурмовиків "Шторм-Z", набраних із колишніх ув'язнених. Також Ступніков передавав інформацію українським військовим про скупчення ворожої техніки.

У підсумку, за сім місяців його роботи 36 гвардійська мотострілецька бригада РФ не змогла просунутися на своїй ділянці фронту "ні на метр".

Евакуація та перехід на сторону України

7 липня 2024 року за програмою "Хочу жить" було організовано евакуацію Ступнікова. Позиції окупантів Леву допомогали покинути українські розвідники. Він залишив позиції і по мінному полю, під наглядом українського дрону, вийшов назустріч українській розвідгрупі.

Чоловік перейшов на бік України та вступив до одного з підрозділів ГУР МО України, а саме до Російського добровольчого корпусу, де служить донині.

Згодом проєкт "Хочу жить" допоміг організувати виїзд його матері та сестри із Росії. Вони залишили все та переїхали в Україну. Дружина Ступнікова відмовилася від переїзду до України.

