Бійці РДК зривають наступ окупантів на Донеччині і взяли в полон 16 росіян, - ГУР. ВIДЕО

У спільній операції підрозділи Російський Добровольчий Корпус  та "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України разом із воїнами 5-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ успішно зупинили спробу прориву ворога на Донеччині та не допустили просування росіян у напрямку кордонів Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки.

Під час штурмових дій та зачисток бійці РДК  взяли в полон 16 російських військовослужбовців.

Серед них — "прапороносці", які мали зняти фейкові новини про "захоплення" українських населених пунктів, зокрема села Андріївка-Клевцове.

Стрімкі піхотні штурми, робота танкових екіпажів, влучні удари дронів та кадри захоплення російських військовополонених — у відео.

"Розвідники нагадують: поява зі зброєю і "триколорами" на нашій землі закінчується однаково — знищенням", - резюмували в ГУР.

Донецька область (9395) РДК (67) ГУР (639)
Это ЕДИНСТВЕННЫЕ хорошие русские.
23.08.2025 21:41 Відповісти
https://t.me/zloyodessit/25141 @ "Северная Корея спасала россию… Дожились..."
23.08.2025 21:49 Відповісти
Та ні. Кіму Сі наказав послати війська, Кім послав... Русня Кіму до сраки, а от Сі господар.
23.08.2025 21:58 Відповісти
Сі господар і кремля також !
23.08.2025 22:35 Відповісти
Вже давно. До кого їздило ***** перед "КримНаш" в 2014? А в 2022 хто наказав наступати на Україну і гарантував військову та економічну підтримку в обхід санкцій? Без погодження з Сі ***** нічого зробити не може. ********* повністю і остаточно "окитаївся" і вже замість англійської в школах вчать китайську...
23.08.2025 22:51 Відповісти
Ніколи не запропонував би окупанту здатися в полон...
23.08.2025 21:54 Відповісти
Це називається - докерувались кацапи до ручки ,
коли косоокі корейці воюють проти украінців
поруч з клятими москалями , ганьба
кремлівському обмилку і живодеру 😡
23.08.2025 21:57 Відповісти
Красунчики. Бог у поміч
23.08.2025 21:59 Відповісти
РДК-респект...
23.08.2025 22:22 Відповісти
 
 