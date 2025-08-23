Бійці РДК зривають наступ окупантів на Донеччині і взяли в полон 16 росіян, - ГУР. ВIДЕО
У спільній операції підрозділи Російський Добровольчий Корпус та "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України разом із воїнами 5-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ успішно зупинили спробу прориву ворога на Донеччині та не допустили просування росіян у напрямку кордонів Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки.
Під час штурмових дій та зачисток бійці РДК взяли в полон 16 російських військовослужбовців.
Серед них — "прапороносці", які мали зняти фейкові новини про "захоплення" українських населених пунктів, зокрема села Андріївка-Клевцове.
Стрімкі піхотні штурми, робота танкових екіпажів, влучні удари дронів та кадри захоплення російських військовополонених — у відео.
"Розвідники нагадують: поява зі зброєю і "триколорами" на нашій землі закінчується однаково — знищенням", - резюмували в ГУР.
