Бійці РДК зривають наступ окупантів на Донеччині і взяли в полон 16 росіян, - ГУР. ВIДЕО

У спільній операції підрозділи Російський Добровольчий Корпус та "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України разом із воїнами 5-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ успішно зупинили спробу прориву ворога на Донеччині та не допустили просування росіян у напрямку кордонів Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки.

Під час штурмових дій та зачисток бійці РДК взяли в полон 16 російських військовослужбовців.

Серед них — "прапороносці", які мали зняти фейкові новини про "захоплення" українських населених пунктів, зокрема села Андріївка-Клевцове.

Стрімкі піхотні штурми, робота танкових екіпажів, влучні удари дронів та кадри захоплення російських військовополонених — у відео.

"Розвідники нагадують: поява зі зброєю і "триколорами" на нашій землі закінчується однаково — знищенням", - резюмували в ГУР.