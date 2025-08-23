Бойцы РДК срывают наступление оккупантов на Донетчине и взяли в плен 16 россиян, - ГУР. ВИДЕО

В совместной операции подразделения Российский Добровольческий Корпус и "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины вместе с воинами 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ успешно остановили попытку прорыва врага в Донецкой области и не допустили продвижения россиян в направлении границ Днепропетровской области.

об этом сообщает Главное управление разведки.

Во время штурмовых действий и зачисток бойцы РДК взяли в плен 16 российских военнослужащих.

Среди них - "знаменосцы", которые должны были снять фейковые новости о "захвате" украинских населенных пунктов, в частности села Андреевка-Клевцово.

Стремительные пехотные штурмы, работа танковых экипажей, меткие удары дронов и кадры захвата российских военнопленных - в видео.

"Разведчики напоминают: появление с оружием и "триколорами" на нашей земле заканчивается одинаково - уничтожением", - резюмировали в ГУР.