РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5770 посетителей онлайн
Новости Видео Донетчина
3 507 9

Бойцы РДК срывают наступление оккупантов на Донетчине и взяли в плен 16 россиян, - ГУР. ВИДЕО

В совместной операции подразделения Российский Добровольческий Корпус и "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины вместе с воинами 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ успешно остановили попытку прорыва врага в Донецкой области и не допустили продвижения россиян в направлении границ Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки.

Во время штурмовых действий и зачисток бойцы РДК взяли в плен 16 российских военнослужащих.

Среди них - "знаменосцы", которые должны были снять фейковые новости о "захвате" украинских населенных пунктов, в частности села Андреевка-Клевцово.

Стремительные пехотные штурмы, работа танковых экипажей, меткие удары дронов и кадры захвата российских военнопленных - в видео.

Также смотрите: Совместная операция ГУР и РДК: FPV-дроны и штурмовики уничтожили более 90 оккупантов. ВИДЕО

"Разведчики напоминают: появление с оружием и "триколорами" на нашей земле заканчивается одинаково - уничтожением", - резюмировали в ГУР.

Автор: 

Донецкая область (10572) РДК (61) ГУР (559)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это ЕДИНСТВЕННЫЕ хорошие русские.
показать весь комментарий
23.08.2025 21:41 Ответить
https://t.me/zloyodessit/25141 @ "Северная Корея спасала россию… Дожились..."
показать весь комментарий
23.08.2025 21:49 Ответить
Та ні. Кіму Сі наказав послати війська, Кім послав... Русня Кіму до сраки, а от Сі господар.
показать весь комментарий
23.08.2025 21:58 Ответить
Сі господар і кремля також !
показать весь комментарий
23.08.2025 22:35 Ответить
Вже давно. До кого їздило ***** перед "КримНаш" в 2014? А в 2022 хто наказав наступати на Україну і гарантував військову та економічну підтримку в обхід санкцій? Без погодження з Сі ***** нічого зробити не може. ********* повністю і остаточно "окитаївся" і вже замість англійської в школах вчать китайську...
показать весь комментарий
23.08.2025 22:51 Ответить
Ніколи не запропонував би окупанту здатися в полон...
показать весь комментарий
23.08.2025 21:54 Ответить
Це називається - докерувались кацапи до ручки ,
коли косоокі корейці воюють проти украінців
поруч з клятими москалями , ганьба
кремлівському обмилку і живодеру 😡
показать весь комментарий
23.08.2025 21:57 Ответить
Красунчики. Бог у поміч
показать весь комментарий
23.08.2025 21:59 Ответить
РДК-респект...
показать весь комментарий
23.08.2025 22:22 Ответить
 
 