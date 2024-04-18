Російські повстанці готують нові рейди, - Буданов

Російські повстанці, які воюють на боці України, продовжать рейди на прикордонні території РФ.

Про це начальник ГУ розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив в інтерв’ю The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів, що військова розвідка має план, спрямований на зменшення військового потенціалу РФ.

"Ми запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, таких як військова промисловість ... критичні військові об'єкти, їхні аеродроми, їхні командно-контрольні пункти", - сказав Буданов.

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Він пояснив, що планується більше транскордонних атак російських добровольців всередині Росії за підтримки ГУР, а також більше атак з безпілотників.

Мета цих дій - показати, що російський диктатор Путін не може "захистити населення від проникнення війни в Росію".

"Коли ви сидите, скажімо, в Санкт-Петербурзі, і бачите війну тільки по телевізору, ви завжди будете підтримувати. ... Але люди починають нервувати, коли якийсь об'єкт (атакують) біля їхнього будинку", - зазначив Буданов.

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Очільник ГУР зауважив, що під час атак дронів на російські міста більшу частину шкоди та руйнувань завдають не самі безпілотники, а зенітні ракети С-300, якими росіяни намагаються їх збити.

На уточнююче запитання, чи продовжаться українські атаки на території Росії, Буданов відповів: "Я сподіваюся на це".