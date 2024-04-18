Російські повстанці готують нові рейди, - Буданов
Російські повстанці, які воюють на боці України, продовжать рейди на прикордонні території РФ.
Про це начальник ГУ розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив в інтерв’ю The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він розповів, що військова розвідка має план, спрямований на зменшення військового потенціалу РФ.
"Ми запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, таких як військова промисловість ... критичні військові об'єкти, їхні аеродроми, їхні командно-контрольні пункти", - сказав Буданов.
Він пояснив, що планується більше транскордонних атак російських добровольців всередині Росії за підтримки ГУР, а також більше атак з безпілотників.
Мета цих дій - показати, що російський диктатор Путін не може "захистити населення від проникнення війни в Росію".
"Коли ви сидите, скажімо, в Санкт-Петербурзі, і бачите війну тільки по телевізору, ви завжди будете підтримувати. ... Але люди починають нервувати, коли якийсь об'єкт (атакують) біля їхнього будинку", - зазначив Буданов.
Очільник ГУР зауважив, що під час атак дронів на російські міста більшу частину шкоди та руйнувань завдають не самі безпілотники, а зенітні ракети С-300, якими росіяни намагаються їх збити.
На уточнююче запитання, чи продовжаться українські атаки на території Росії, Буданов відповів: "Я сподіваюся на це".
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Отже, згідно з квантовою суперпозицією, і ***** перемогло рак і рак переміг *****. Тобто колапс хвильової функції колись відбудеться і воно виявиться або здохлим або живим. Але поки що воно квантове суперпозиційне *****. Якось так.
Підсумок: Захід повинен засипати Україну максимально зброєю, щоб потім не відправляти свої війська на війну. тих орків потрібно винищувати. чим більше тут їх знищать, тим швидше можуть відновитись знову якісь походи умовних пригожинців на мацкву. іншого, мабуть, не дано.
Але я згоден, що і хвилина - то для них занадто довга перерва.
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Я можна так підігравати кацапам та надавати їм зайві приводи для ІПСО та пропаганди?
Не міста наші дрони атакують, а військові об'єкти!
Цивільних - саме міста та села в Україні атакують кацапи.
Навіть з паспортами не пускають, ну ви хоч ознайомтеся з темою.
Хоча, навіщо іх шукати, іх і так всі знають.
Та й не робота це для політолага...
Правда, я іноді плутаю слова інформатор і провокатор.
Розвідники *****, ви б може вербували б орків на місцях, щоб вони займалися активно диверсійною діяльністю - псували електричні мережі, підривали автозаправки і електростанції, пускали б поїзди з рейок тощо. А не оці постановочні "бої" "хароших рускіх", від яких цивільним українцям тільки гірше в мільйон раз стає, ага.