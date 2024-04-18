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Новини Війна
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Російські повстанці готують нові рейди, - Буданов

батальйон,рдк,сибірський

Російські повстанці, які воюють на боці України, продовжать рейди на прикордонні території РФ.

Про це начальник ГУ розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив в інтерв’ю The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів, що військова розвідка має план, спрямований на зменшення військового потенціалу РФ.

"Ми запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, таких як військова промисловість ... критичні військові об'єкти, їхні аеродроми, їхні командно-контрольні пункти", - сказав Буданов.

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Він пояснив, що планується більше транскордонних атак російських добровольців всередині Росії за підтримки ГУР, а також більше атак з безпілотників.

Мета цих дій - показати, що російський диктатор Путін не може "захистити населення від проникнення війни в Росію".

"Коли ви сидите, скажімо, в Санкт-Петербурзі, і бачите війну тільки по телевізору, ви завжди будете підтримувати. ... Але люди починають нервувати, коли якийсь об'єкт (атакують) біля їхнього будинку", - зазначив Буданов.

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Очільник ГУР зауважив, що під час атак дронів на російські міста більшу частину шкоди та руйнувань завдають не самі безпілотники, а зенітні ракети С-300, якими росіяни намагаються їх збити.

На уточнююче запитання, чи продовжаться українські атаки на території Росії, Буданов відповів: "Я сподіваюся на це".

Автор: 

Буданов (487) РДК (66)


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Топ коментарі
+16
пляяяяяяяяя......а навіщо про це триндити...?? Чи ти падлюка попереджаешь своїх хазяів....
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18.04.2024 11:24
+13
А куди подівся той рак, від якого повинен був здохнути Пукін, як розповідав Буданов пару років тому?...
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18.04.2024 11:26
+10
Я теж про це подумав.... це такий новий спосіб передачі інформації- відкрито це робити й тоді ніхто тебе не впіймає..... чи що це?
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18.04.2024 11:27
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пляяяяяяяяя......а навіщо про це триндити...?? Чи ти падлюка попереджаешь своїх хазяів....
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18.04.2024 11:24 Відповісти
Я теж про це подумав.... це такий новий спосіб передачі інформації- відкрито це робити й тоді ніхто тебе не впіймає..... чи що це?
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18.04.2024 11:27 Відповісти
Обов'язок №1 для голови ГУР - комунікації з ЗМІ.
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18.04.2024 12:41 Відповісти
а йому до дупи. Головне лайки та рейтинг блогера Люсі Буданова. І взагалі, зараз весна, шапку, яка здалека на мозок схожа носити спекотно.
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18.04.2024 13:56 Відповісти
А куди подівся той рак, від якого повинен був здохнути Пукін, як розповідав Буданов пару років тому?...
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18.04.2024 11:26 Відповісти
Генерал свр у телеграмі живе у реальності де ***** здохло 26.10.23. Або десь недалеко від тієї дати.
Отже, згідно з квантовою суперпозицією, і ***** перемогло рак і рак переміг *****. Тобто колапс хвильової функції колись відбудеться і воно виявиться або здохлим або живим. Але поки що воно квантове суперпозиційне *****. Якось так.
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18.04.2024 11:39 Відповісти
Эта музика будєт вєчной (с).....
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18.04.2024 11:53 Відповісти
і про що це говорить? адже українцям покуй здохло те ху йло чи ні - в кремлі там всі вони одинакові, а над ними чекісти сидять. тому для нас - це взагалі без змін. а той генерал свр в себе на каналі написав ще 10.04., що 13.04. буде атака на Ізраїль. та й зведення про втрати орків від нього також можна брати за основу. гірше - інше. на вулиці 21-е століття, часи Геббельса вже давно минули, коли тілько його рупор було чути. тепер ера інтернету і на тій вигрібній ********* аж ніяк не повірю, що люди не можуть читати інші джерела інформації. можуть. читають. і навіть генерала того читають. і що? а практично нічого. бо у своїй більшості вони практично такі самі як і та гебня в кремлі. тобто вони і далі лізтимуть в Україну. самі упороті зетнуті сюди лізтимуть добровільно, інші під виглядом мобілізованих, бо єслі родіна сказала "надо", то люмпен атвєтіл "єсть".
Підсумок: Захід повинен засипати Україну максимально зброєю, щоб потім не відправляти свої війська на війну. тих орків потрібно винищувати. чим більше тут їх знищать, тим швидше можуть відновитись знову якісь походи умовних пригожинців на мацкву. іншого, мабуть, не дано.
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18.04.2024 14:44 Відповісти
На гору поповз свистіти.
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18.04.2024 11:53 Відповісти
Досі на горі свистить!)
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18.04.2024 11:55 Відповісти
Щось в блєтгороді давно нічого не вибухало. Розслабились, заспокоїлись, повертаються.
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18.04.2024 11:27 Відповісти
https://t.me/zhest_belgorod/42657 https://t.me/zhest_belgorod/42657


Але я згоден, що і хвилина - то для них занадто довга перерва.
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18.04.2024 11:41 Відповісти
Ну таке. Сценаріст і режисер з Буданова слабенький.
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18.04.2024 11:27 Відповісти
бАданга вангує....
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18.04.2024 11:32 Відповісти
Пригожин гарно на москву ишов - духу не хватило
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18.04.2024 11:29 Відповісти
Буданов один вижив після рейду в Крим в складі групи ГУР? А не засланий ти казачьок міл чєлавєк? ******* кривавий цирк-шапіто, там хамість мертвого путіна-***** усим заправляє удмурт Патрушев, тут усякі козирі і подібні петрушки в руках москалів.
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18.04.2024 11:29 Відповісти
Капець Великій Писарівці що на Сумщині, Білопіллю, Ворожбі, звідки вони останнього разу заходили
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18.04.2024 11:30 Відповісти
А зараз ці населені пункти кайфують?
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18.04.2024 11:43 Відповісти
того і капець
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18.04.2024 11:49 Відповісти
"Очільник ГУР зауважив, що під час атак дронів на російські міста більшу частину шкоди та руйнувань завдають не самі безпілотники, а зенітні ракети С-300, якими росіяни намагаються їх збити."
------
Я можна так підігравати кацапам та надавати їм зайві приводи для ІПСО та пропаганди?
Не міста наші дрони атакують, а військові об'єкти!
Цивільних - саме міста та села в Україні атакують кацапи.
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18.04.2024 11:32 Відповісти
А ще цікавп заява тим, що кацапури по дронам ракетами С-300 херячать. Він геть здурів таке нести? На кого це розраховано? Хоча може на тих, хто за найвеличнішого голосував? Тоді ладно. Коли воно вже заткнетьмя+!
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18.04.2024 13:33 Відповісти
Raztapirka Buda pro geroiskie pohazhdenia "haroshih "ruskih daklad sdelal , tik-tok rulit !!
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18.04.2024 11:35 Відповісти
Пусть теперь Брянскую область пошугают а то там все расслабились.
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18.04.2024 11:35 Відповісти
Треба вже місцеву алкашню залучати до ополчення. Бо щось воно туго йде. Треба якусь колонію прикордонну звільнити від охорони. Дати пограбувати чиновницькі дачі. Де менти, які присягають РДК на камеру?
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18.04.2024 11:41 Відповісти
Мне кажется что от повстанцев было бы больше пользы если бы они по одному просочились на рашку и в глубоком тылу начали уничтожать рашистских чиновников, проводить диверсии в енергетическом секторе а так же с помощью FPV-дронов уничтожать самолеты на аеродромах которые мы не можем достать с Украины. А так пока война идет на украинской земле для рашистов ето вполне устраиваемо.
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18.04.2024 11:43 Відповісти
хто їх пустить, вони всі нев'їзні на рашку
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18.04.2024 12:38 Відповісти
А кто их всех знает в лицо? Кроме того еще есть куча украинцев с окупированных территорий которым выдали росийские паспорта и которым спокойно можно заехать на *********
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18.04.2024 13:26 Відповісти
ті хто отримав, всіх через" фільтрацію " в Шереметьєво.
Навіть з паспортами не пускають, ну ви хоч ознайомтеся з темою.
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18.04.2024 13:45 Відповісти
Краще б ти, Буданов, зайнявся пошуком агентів москви в керівництві країни.
Хоча, навіщо іх шукати, іх і так всі знають.
Та й не робота це для політолага...
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18.04.2024 11:44 Відповісти
А я вже переживав, що цей інформатор десь загубився!
Правда, я іноді плутаю слова інформатор і провокатор.
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18.04.2024 11:47 Відповісти
В номинации "Самый болтливый разведчик 2022-2024" уверенно побеждает Буданов!
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18.04.2024 11:49 Відповісти
ворогпопереджений , значить озбро єний..!!
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18.04.2024 11:52 Відповісти
Так-так, чого ж ні? Хужє ж нє станєт, да? особливо Сумській і Харківській області хужє нє стало. Я б ще зрозумів, якби там попалили цивільних орків, зруйнували блєтгород, чи підірвали якусь електростанцію - а то всього й вихлопу що сотня орків обісралася і втекла на 1 день кудись.
Розвідники *****, ви б може вербували б орків на місцях, щоб вони займалися активно диверсійною діяльністю - псували електричні мережі, підривали автозаправки і електростанції, пускали б поїзди з рейок тощо. А не оці постановочні "бої" "хароших рускіх", від яких цивільним українцям тільки гірше в мільйон раз стає, ага.
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18.04.2024 11:56 Відповісти
Кацапи вже кілька днів пишуть, що Буданов знову загинув під Харковом. За деякими версіями - разом з Сирським.
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18.04.2024 12:01 Відповісти
А він виліз і пистить муйню, щоб довести протилежне..
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18.04.2024 12:12 Відповісти
Возбуданов!
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18.04.2024 12:50 Відповісти
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18.04.2024 15:01 Відповісти
НачГУР таке заявив, а росіяки тепер нехай гадають коли і де їх "відвідають" одноплемінники щоби орків з основних напрямків зняти на прикриття
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18.04.2024 17:37 Відповісти
 
 