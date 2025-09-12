Российский офицер в течение семи месяцев передавал информацию ВСУ об оккупантах: впоследствии он перешел на сторону Украины и присоединился к РДК. ВИДЕО

Бывший российский офицер Лев Ступников в течение семи месяцев передавал информацию Силам обороны Украины о размещении российских захватчиков. Переданная Ступниковым информация помогла ВСУ успешно нанести удар по российским военным на полигоне под Волновахой в Донецкой области. Впоследствии Ступников под руководством украинских разведчиков перешел линию фронта. Теперь он служит в Российском добровольческом корпусе, защищая Украину.

Об этом Ступников рассказал в интервью украинскому блогеру Дмитрию Карпенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно о Льве Ступникове?

Россиянин Лев Ступников родился в Казахстане. Когда Льву было 12 лет, он с матерью и сестрой переехал в российский Омск.

После 8-го класса мать отдала сына учиться в Омский кадетский корпус. Ступников мечтал стать пилотом, но столкнулся с коррупцией, поэтому не пошел учиться.

Впоследствии он подал документы в политехнический университет на специальность "проектирование ракетных двигателей", но почти не учился, поэтому его отчислили с 3-го курса. В 2018 году он поступил в Военную академию связи в Санкт-Петербурге по специальности "Многоканальные телекоммуникационные системы".

По словам Льва, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину пропаганда в академии заработала на полную мощность. Мужчина рассказал, что многие его однокурсники хотели попасть на фронт. Ключевой мотивацией были деньги.

Ступников рассказал, что примерно за полгода до выпуска он принял окончательное решение: если отправят на войну, он сдастся в плен Вооруженным силам Украины.

Смотрите также: Бойцы РДК срывают наступление оккупантов в Донецкой области и взяли в плен 16 россиян, - ГУР. ВИДЕО

Сотрудничество с украинскими военными

В конце апреля 2023 года Лев выпустился из академии в звании лейтенанта. Впоследствии его распределили в 36-ю гвардейскую мотострелковую бригаду РФ. Прибыв в часть, он был сразу назначен командиром батальона связи.

По словам мужчины, он хотел скорейшего отправления в Украину. В ноябре 2023 года, после коротких курсов на оператора БпЛА, Лев оказался в районе Угледара Донецкой области.

В начале 2024 года Ступников написал украинскому блогеру Дмитрию Карпенко (проект "Апостол"), и с тех пор началось его сотрудничество с украинскими военными.

Первым из самых знаковых эпизодов сотрудничества Ступникова с ВСУ была передача информации о размещении российских военных на полигоне под Волновахой на Донетчине. Благодаря переданной от Ступникова информации ВСУ ударили по вражескому полигону в момент, когда оккупанты проводили построение. Российские телеграм-каналы тогда писали о 65 ликвидированных оккупантах.

Кроме этого, Лев передал информацию ВСУ о местонахождении группы российских штурмовиков "Шторм-Z", набранных из бывших заключенных. Также Ступников передавал информацию украинским военным о скоплениях вражеской техники.

В итоге, за семь месяцев его работы 36-я гвардейская мотострелковая бригада РФ не смогла продвинуться на своем участке фронта "ни на метр".

Смотрите также: Совместная операция ГУР и РДК: FPV-дроны и штурмовики уничтожили более 90 оккупантов. ВИДЕО

Эвакуация и переход на сторону Украины

7 июля 2024 года по программе "Хочу жить" была организована эвакуация Ступникова. Позиции оккупантов Льву помогали покинуть украинские разведчики. Он оставил позиции и по минному полю, под наблюдением украинского дрона, вышел навстречу украинской разведгруппе.

Мужчина перешел на сторону Украины и вступил в одно из подразделений ГУР МО Украины, а именно в Российский добровольческий корпус, где служит по сей день.

Впоследствии проект "Хочу жить" помог организовать выезд его матери и сестры из России. Они оставили все и переехали в Украину. Жена Ступникова отказалась от переезда в Украину.

Читайте также: Российские повстанцы готовят новые рейды, - Буданов