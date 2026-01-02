Командира РДК Капустіна повторно оголосили в розшук у Росії

Міністерство внутрішніх справ РФ повторно оголосило в розшук командира "Російського добровольчого корпусу" Дениса Капустіна.

Про це пишуть російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Підстава розшуку: розшукується за статтею Кримінального кодексу .... Переоголошено", - йдеться в картці на сайті МВС РФ.

У базі МВС Росії Капустін вперше з'явився у 2023 році.

У Росії його заочно засудили до довічного терміну у справі про вторгнення ЗСУ на територію Брянської області - за держзраду та тероризм.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що вночі 27 грудня на Запорізькому напрямку загинув командир Російського добровольчого корпусу Денис (White Rex) Нікітін.

А 1 січня в ГУР повідомили, що командир РДК Денис Капустін живий, а отримані пів мільйона доларів за його ліквідацію посилять спецпідрозділи ГУР.

Убивство Капустіна, командира підрозділу "Російський Добровольчий Корпус", який воює проти москви у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, замовили спецслужби держави-агресора росії та виділили на реалізацію злочину пів мільйона доларів.

Також зазначається, що у результаті комплексної спецоперації ГУР МО України, яка тривала понад місяць, збережено життя командира РДК Дениса Капустіна, якого російський диктатор Володимир Путін вважає особистим ворогом, а також встановлено коло осіб - замовників злочину у російських спецслужбах та виконавців.

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