Командира РДК Капустіна повторно оголосили в розшук у Росії
Міністерство внутрішніх справ РФ повторно оголосило в розшук командира "Російського добровольчого корпусу" Дениса Капустіна.
Про це пишуть російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Підстава розшуку: розшукується за статтею Кримінального кодексу .... Переоголошено", - йдеться в картці на сайті МВС РФ.
У базі МВС Росії Капустін вперше з'явився у 2023 році.
У Росії його заочно засудили до довічного терміну у справі про вторгнення ЗСУ на територію Брянської області - за держзраду та тероризм.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що вночі 27 грудня на Запорізькому напрямку загинув командир Російського добровольчого корпусу Денис (White Rex) Нікітін.
А 1 січня в ГУР повідомили, що командир РДК Денис Капустін живий, а отримані пів мільйона доларів за його ліквідацію посилять спецпідрозділи ГУР.
Убивство Капустіна, командира підрозділу "Російський Добровольчий Корпус", який воює проти москви у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, замовили спецслужби держави-агресора росії та виділили на реалізацію злочину пів мільйона доларів.
Також зазначається, що у результаті комплексної спецоперації ГУР МО України, яка тривала понад місяць, збережено життя командира РДК Дениса Капустіна, якого російський диктатор Володимир Путін вважає особистим ворогом, а також встановлено коло осіб - замовників злочину у російських спецслужбах та виконавців.
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