На фронте погиб боевой медик и альпинист Владимир Василишин (Веселый). ФОТО

5 января на Запорожском направлении погиб украинский альпинист, спасатель, гид и боевой медик ВСУ Владимир Василишин.

Об этом сообщили в Федерации альпинизма и скалолазания Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно о погибшем?

5 января Владимир зарегистрировался для участия в Чемпионате Украины по ски-альпинизму. Через несколько дней должны были состояться соревнования, и защитник впервые хотел стать участником именно в этой дисциплине. Однако 5 января, когда Владимир подал заявку, его командир сообщил о гибели медика.

Василишин имел позывной "Веселый" и был в составе 241-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ. Мужчине было 33 года.

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Василишин хотел подняться на гору Манаслу

Управляющий делами Яремчанского городского совета Василий Озорович в комментарии "Суспильному" Ивано-Франковск рассказал, что в армию альпинист мобилизовался в начале полномасштабной войны.

"Владимир был искренним, добрым и позитивным — имел позывной "Веселый". Очень любил горы — поднялся не на одну вершину. Несколько лет назад женился, но не смог сидеть дома и пошел защищать родную землю от российских оккупантов", — рассказал Озорович.

Друг Владимира и альпинист Тарас Поздний отметил, что Василишин был человеком действия, постоянно наполненным доброй энергией и улыбчивым. В мирной жизни защитник водил группы людей в горы. По его словам, целью защитника было подняться на 8-тысячник Манаслу – это гора в Непале, восьмая по высоте вершина мира.

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"Вова пошел в ряды ВСУ в роли боевого медика. Он постоянно совершенствовал свои знания и постоянно хотел действовать. Даже когда его часть была на отводе, искал варианты, как быть полезным ближе к фронту и спасать побратимов. И с коллективом он вывез и спас не один десяток бойцов.

Вова, как никто умел жить и любил эту жизнь. Даже вблизи фронта он продолжал бегать кроссы и поддерживать форму. А по возможности – участвовал в трейловых забегах и показывал очень хорошие результаты", – рассказал Поздний.

Прощание с защитником состоится сегодня, 9 января, в его родном городе Яремче.

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