Із загиблим фельдшером Сергієм Смоляком, який допомагав постраждалим від час атаки РФ, попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж
У Києві відбулося прощання із 56-річним фельдшером Сергієм Смоляком, який загинув 9 січня під час російської атаки на столицю, коли разом із колегами надавав допомогу постраждалим.
Про це повідомляє hromadske, передає Цензор.НЕТ.
Прощання відбулося у Михайлівському соборі. На церемонію прийшли рідні, друзі, колеги та небайдужі кияни.
Смоляк загинув у момент, коли бригада екстреної медичної допомоги вже збиралася залишати місце влучання, а росіяни завдали повторного удару за 50 метрів від них. Цієї ночі також постраждали четверо медиків та п’ятеро рятувальників.
До переїзду в Київ Сергій понад 25 років працював старшим фельдшером швидкої допомоги у Каховці. Після окупації родина залишалася у місті кілька місяців, а восени 2022 року виїхала до столиці. Дружина Смоляка також медик.
У Сергія залишилася дружина, син та дві онучки. Колега загиблого Світлана Качан розповіла, що Сергій був уважним дідусем і завжди ділився історіями про онучок під час зміни.
"Сергій ніколи б не кинув людину у важкій ситуації без своєї допомоги", - додала Качан.
