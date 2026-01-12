Із загиблим фельдшером Сергієм Смоляком, який допомагав постраждалим від час атаки РФ, попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

У Києві відбулося прощання із 56-річним фельдшером Сергієм Смоляком, який загинув 9 січня під час російської атаки на столицю, коли разом із колегами надавав допомогу постраждалим.

Прощання відбулося у Михайлівському соборі. На церемонію прийшли рідні, друзі, колеги та небайдужі кияни.

Смоляк загинув у момент, коли бригада екстреної медичної допомоги вже збиралася залишати місце влучання, а росіяни завдали повторного удару за 50 метрів від них. Цієї ночі також постраждали четверо медиків та п’ятеро рятувальників.

До переїзду в Київ Сергій понад 25 років працював старшим фельдшером швидкої допомоги у Каховці. Після окупації родина залишалася у місті кілька місяців, а восени 2022 року виїхала до столиці. Дружина Смоляка також медик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У бою за Україну загинув військовий Сергій Матвєєв, який робив жартівливі відео з фронту





У Сергія залишилася дружина, син та дві онучки. Колега загиблого Світлана Качан розповіла, що Сергій був уважним дідусем і завжди ділився історіями про онучок під час зміни.

"Сергій ніколи б не кинув людину у важкій ситуації без своєї допомоги", - додала Качан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті загинув бойовий медик та альпініст Володимир Василишин (Веселий). ФОТО