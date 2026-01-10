У бою за Україну загинув військовий Сергій Матвєєв, який робив жартівливі відео з фронту

5 січня на фронті загинув український військовий із Запоріжжя Сергій Матвєєв, відомий під позивним Мольфар. Він зібрав багатотисячну аудиторію у соцмережах, де ділився гумористичними відео з війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила донька військового Злата Матвєєва.

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"Для мене він був найріднішою, найціннішою людиною у світі - найкращим Батьком, Чоловіком, Другом і Військовим… Коли мова заходила про сім’ю, він завжди був нашим захистом і опорою", - написала донька.

У Сергія Матвєєва залишилися дружина, двоє синів - Кирило та Сергій та донька Злата. Він радів, коли його гумористичні ролики подобалися людям, а кількість підписників у TikTok, Telegram та Instagram зростала.

Донька зазначила, що батько завжди підтримував позитивний настрій, навіть у важкі часи: "Він завжди казав: "Добро = переможе зло". Ви колись бачили його сумним у соцмережах? Ні".

Військова служба та поранення

Сергій Матвєєв був оператором БПЛА. Протягом служби він зазнавав поранення, але після лікування повертався до бойових дій. Донька планує створити петицію про присвоєння батькові звання Герой України (посмертно).

У соцмережах користувачі відзначають його оптимізм і внесок у підтримку бойового духу українців через гумористичні ролики.

За даними місцевих ЗМІ, з полеглим воїном попрощалися 9 січня у Запоріжжі. Поховали захисника на Матвіївському кладовищі.

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