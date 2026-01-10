В бою за Украину погиб военный Сергей Матвеев, который снимал юмористические видео с фронта

5 января на фронте погиб украинский военный из Запорожья Сергей Матвеев, известный под позывным Мольфар. Он собрал многотысячную аудиторию в соцсетях, где делился юмористическими видео с войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила дочь военного Злата Матвеева.

"Для меня он был самым родным, самым ценным человеком в мире - лучшим Отцом, Мужчиной, Другом и Военным... Когда речь заходила о семье, он всегда был нашей защитой и опорой", - написала дочь.

У Сергея Матвеева остались жена, два сына - Кирилл и Сергей и дочь Злата. Он радовался, когда его юмористические ролики нравились людям, а количество подписчиков в TikTok, Telegram и Instagram росло.

Дочь отметила, что отец всегда поддерживал позитивный настрой, даже в трудные времена: "Он всегда говорил: "Добро = победит зло". Вы когда-нибудь видели его грустным в соцсетях? Нет".

Военная служба и ранения

Сергей Матвеев был оператором БПЛА. Во время службы он получал ранения, но после лечения возвращался в боевые действия. Дочь планирует создать петицию о присвоении отцу звания Герой Украины (посмертно).

В соцсетях пользователи отмечают его оптимизм и вклад в поддержку боевого духа украинцев через юмористические ролики.

По данным местных СМИ, с погибшим воином простились 9 января в Запорожье. Похоронили защитника на Матвеевском кладбище.

