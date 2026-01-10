РУС
4 580 6

В бою за Украину погиб военный Сергей Матвеев, который снимал юмористические видео с фронта

Погиб Сергей Матвеев

5 января на фронте погиб украинский военный из Запорожья Сергей Матвеев, известный под позывным Мольфар. Он собрал многотысячную аудиторию в соцсетях, где делился юмористическими видео с войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила дочь военного Злата Матвеева.

"Для меня он был самым родным, самым ценным человеком в мире - лучшим Отцом, Мужчиной, Другом и Военным... Когда речь заходила о семье, он всегда был нашей защитой и опорой", - написала дочь.

У Сергея Матвеева остались жена, два сына - Кирилл и Сергей и дочь Злата. Он радовался, когда его юмористические ролики нравились людям, а количество подписчиков в TikTok, Telegram и Instagram росло.

Дочь отметила, что отец всегда поддерживал позитивный настрой, даже в трудные времена: "Он всегда говорил: "Добро = победит зло". Вы когда-нибудь видели его грустным в соцсетях? Нет".

Военная служба и ранения

Сергей Матвеев был оператором БПЛА. Во время службы он получал ранения, но после лечения возвращался в боевые действия. Дочь планирует создать петицию о присвоении отцу звания Герой Украины (посмертно).

В соцсетях пользователи отмечают его оптимизм и вклад в поддержку боевого духа украинцев через юмористические ролики.

По данным местных СМИ, с погибшим воином простились 9 января в Запорожье. Похоронили защитника на Матвеевском кладбище.

Вічна память про воїна Сергія Матвєєва
назавжди залишиться в серцях українців
10.01.2026 10:05 Ответить
На жаль гинуть кращі ,в той час як в ворога біосміття. Вічна память воїну світла.
10.01.2026 10:05 Ответить
Кращі українці гинуть, а інші жирують на біді українців і саме гірше, що це свої, українці
10.01.2026 10:11 Ответить
Не всі народжені для війни...
10.01.2026 11:45 Ответить
Низький уклін тобі КОЗАЧЕ і твоїй багатодітній Родині!!
Памятаймо Українці, ціну свободи України від московського ярма!!
Слава Україні!!! Українці, це не оті кабміндічі з Урядового кварталу!!
10.01.2026 10:22 Ответить
Народному Любимцю та народному Герою Воїну Слава !!! 🙏 🇺🇦
10.01.2026 10:53 Ответить
 
 