В бою за Украину погиб военный Сергей Матвеев, который снимал юмористические видео с фронта
5 января на фронте погиб украинский военный из Запорожья Сергей Матвеев, известный под позывным Мольфар. Он собрал многотысячную аудиторию в соцсетях, где делился юмористическими видео с войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила дочь военного Злата Матвеева.
"Для меня он был самым родным, самым ценным человеком в мире - лучшим Отцом, Мужчиной, Другом и Военным... Когда речь заходила о семье, он всегда был нашей защитой и опорой", - написала дочь.
У Сергея Матвеева остались жена, два сына - Кирилл и Сергей и дочь Злата. Он радовался, когда его юмористические ролики нравились людям, а количество подписчиков в TikTok, Telegram и Instagram росло.
Дочь отметила, что отец всегда поддерживал позитивный настрой, даже в трудные времена: "Он всегда говорил: "Добро = победит зло". Вы когда-нибудь видели его грустным в соцсетях? Нет".
Военная служба и ранения
Сергей Матвеев был оператором БПЛА. Во время службы он получал ранения, но после лечения возвращался в боевые действия. Дочь планирует создать петицию о присвоении отцу звания Герой Украины (посмертно).
В соцсетях пользователи отмечают его оптимизм и вклад в поддержку боевого духа украинцев через юмористические ролики.
По данным местных СМИ, с погибшим воином простились 9 января в Запорожье. Похоронили защитника на Матвеевском кладбище.
назавжди залишиться в серцях українців
Памятаймо Українці, ціну свободи України від московського ярма!!
Слава Україні!!! Українці, це не оті кабміндічі з Урядового кварталу!!