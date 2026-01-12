С погибшим фельдшером Сергеем Смоляком, который помогал пострадавшим во время атаки РФ, простились в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве прошло прощание с 56-летним фельдшером Сергеем Смоляком, который погиб 9 января во время российской атаки на столицу, когда вместе с коллегами оказывал помощь пострадавшим.

смоляк
смоляк

Прощание состоялось в Михайловском соборе. На церемонию пришли родные, друзья, коллеги и неравнодушные киевляне. 

Смоляк погиб в момент, когда бригада экстренной медицинской помощи уже собиралась покидать место попадания, а россияне нанесли повторный удар в 50 метрах от них. В эту ночь также пострадали четверо медиков и пятеро спасателей.

До переезда в Киев Сергей более 25 лет работал старшим фельдшером скорой помощи в Каховке. После оккупации семья оставалась в городе несколько месяцев, а осенью 2022 года уехала в столицу. Жена Смоляка также медик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В бою за Украину погиб военный Сергей Матвеев, который делал шутливые видео с фронта

смоляк
смоляк

У Сергея остались жена, сын и две внучки. Коллега погибшего Светлана Качан рассказала, что Сергей был внимательным дедушкой и всегда делился историями о внучках во время смены.

"Сергей никогда бы не бросил человека в тяжелой ситуации без своей помощи", - добавила Качан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте погиб боевой медик и альпинист Владимир Василишин (Веселый). ФОТО

Світла пам'ять..
12.01.2026 14:43 Ответить
 
 