С погибшим фельдшером Сергеем Смоляком, который помогал пострадавшим во время атаки РФ, простились в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве прошло прощание с 56-летним фельдшером Сергеем Смоляком, который погиб 9 января во время российской атаки на столицу, когда вместе с коллегами оказывал помощь пострадавшим.

Об этом сообщает hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Прощание состоялось в Михайловском соборе. На церемонию пришли родные, друзья, коллеги и неравнодушные киевляне.

Смоляк погиб в момент, когда бригада экстренной медицинской помощи уже собиралась покидать место попадания, а россияне нанесли повторный удар в 50 метрах от них. В эту ночь также пострадали четверо медиков и пятеро спасателей.

До переезда в Киев Сергей более 25 лет работал старшим фельдшером скорой помощи в Каховке. После оккупации семья оставалась в городе несколько месяцев, а осенью 2022 года уехала в столицу. Жена Смоляка также медик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В бою за Украину погиб военный Сергей Матвеев, который делал шутливые видео с фронта





У Сергея остались жена, сын и две внучки. Коллега погибшего Светлана Качан рассказала, что Сергей был внимательным дедушкой и всегда делился историями о внучках во время смены.

"Сергей никогда бы не бросил человека в тяжелой ситуации без своей помощи", - добавила Качан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте погиб боевой медик и альпинист Владимир Василишин (Веселый). ФОТО