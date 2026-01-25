Рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук загинув під час відновлювальних робіт на енергооб’єкті Києва

Сьогодні, 25 січня 2026 року, під час аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних обʼєктів Києва загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Що про трагедію відомо?

Як зазначається, він зірвався з 20-метрової висоти. Травми виявилися смертельними.

"Рятувальники щодня там, де найнебезпечніше. Вони заходять у зруйновані будівлі, працюють під обстрілами, у вогні, воді та на морозі, щоб встигнути врятувати інших. Ця служба завжди пов’язана зі смертельним ризиком. І сьогодні цей ризик забрав життя нашого колеги. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Ми ніколи не забудемо ціну, яку платять наші рятувальники заради життя інших", - зазначив голова МВС Ігор Клименко.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.

На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.

Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.

Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах.

