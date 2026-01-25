УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7887 відвідувачів онлайн
Новини Втрати України
12 787 32

Рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук загинув під час відновлювальних робіт на енергооб’єкті Києва

Сьогодні, 25 січня 2026 року,  під час аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних обʼєктів Києва загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Олександр Питайчук

Що про трагедію відомо?

Як зазначається, він зірвався з 20-метрової висоти. Травми виявилися смертельними.

"Рятувальники щодня там, де найнебезпечніше. Вони заходять у зруйновані будівлі, працюють під обстрілами, у вогні, воді та на морозі, щоб встигнути врятувати інших. Ця служба завжди пов’язана зі смертельним ризиком. І сьогодні цей ризик забрав життя нашого колеги. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Ми ніколи не забудемо ціну, яку платять наші рятувальники заради життя інших", - зазначив голова МВС Ігор Клименко.

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
  • На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
  • Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
  • Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах.

Автор: 

Київ (20636) смерть (6717) рятувальники (198) ДСНС (5322)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+96
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вічна пам'ять і пошана Герою .
Щирі співчуття рідним і близьким .
25.01.2026 14:24 Відповісти
25.01.2026 14:24 Відповісти
Час рятувальникам і енергетика вручати звання Героїв. Саме таким людям, простим роботягам !
Дякую тобі Воїн з темрявою.
25.01.2026 14:28 Відповісти
25.01.2026 14:28 Відповісти
Спи, дитинко. Ми у вічному боргу перед тобою
25.01.2026 14:28 Відповісти
25.01.2026 14:28 Відповісти
Саме цих людей, як і військових, рятувальників, держава має страхувати життя по повній програмі! Без них нам всім дупа.
25.01.2026 14:30 Відповісти
25.01.2026 14:30 Відповісти
Є низка постанов про обов'язкове страхування цих категорій, питання - які там страхові ліміти зараз й чи діють під час дії воєнного стану. То питання до Третякової. Може там й страхові суми треба переглянути, прив'язка завжди до мінімалки була. Бо депутати по своїй постанові страхуються регулярно.
25.01.2026 15:23 Відповісти
25.01.2026 15:23 Відповісти
Ви написали третьякова, і все. Це вордулаччина, погань, живодерка, яка народ України за людей не рахує, ми для неї плоть і кров яку вона роздирає щодня своїми злочинними щаконодавчими новелами, які можна об'єднати в один.том під назвою «Бачила я українців в труні і в білих тапках!».
25.01.2026 16:55 Відповісти
25.01.2026 16:55 Відповісти
Я прекрасно знаю, хто вона. Бо особисто знайома. Зміни до постанов про обов'язкове страхування то вона повинна подавати.

Або - хтось з депутатів повинен ініціювати розгляд цих постанов та запропонувати внесення змін та доповнень.
25.01.2026 17:51 Відповісти
25.01.2026 17:51 Відповісти
Зміни які вона пропонує всі як ніж в спину українцям.
Ви досі не рощумієте, що це за істота?
25.01.2026 18:43 Відповісти
25.01.2026 18:43 Відповісти
Ви мій пост читали?? Чи зміст написаного погано доходить???
25.01.2026 18:47 Відповісти
25.01.2026 18:47 Відповісти
...вона ж зайнята встановленням якості дітей... та є ще купа в неї хлопот...
25.01.2026 21:11 Відповісти
25.01.2026 21:11 Відповісти
25.01.2026 14:32 Відповісти
25.01.2026 14:32 Відповісти
Герою Слава !

співчуття рідним...

.
25.01.2026 14:42 Відповісти
25.01.2026 14:42 Відповісти
Дякую тобі Олександр за те, що робив нашу Україну світлішою. Царство небесне і вічний спокій.
25.01.2026 14:59 Відповісти
25.01.2026 14:59 Відповісти
Настоящий воин Света. Погиб, как герой, отдал жизнь ради помощи замерзающих детей, стариков, бабушек. Вечная память самоотверженному светлому Человеку.
25.01.2026 16:47 Відповісти
25.01.2026 16:47 Відповісти
Співчуття рідним та друзям.
Ці люди роблять неможливе.
25.01.2026 15:22 Відповісти
25.01.2026 15:22 Відповісти
Сум.
25.01.2026 15:48 Відповісти
25.01.2026 15:48 Відповісти
як завжди буває, там було три прораба на одного робітника. задовбали, не прослідкували, плюс понаднормові, які там в принципі не можуть бути.
25.01.2026 15:56 Відповісти
25.01.2026 15:56 Відповісти
Зараз ні в кого немає законом визначеної відпуски крім депусратів й...них😡
25.01.2026 16:57 Відповісти
25.01.2026 16:57 Відповісти
та я не про відпустку. якщо людину гнати на роботу по 16 годин на добу, то людина так довго не витримає і будуть відбуватись такі трагічні події. увага втрачається, сил не вистачає і т.д. тим більше що зараз дуже холодно, і це дуже сильно впливає. хто робив щось на висоті, той знає який там вітер.
25.01.2026 17:00 Відповісти
25.01.2026 17:00 Відповісти
Вічна пам'ять і шана Герою .
25.01.2026 17:10 Відповісти
25.01.2026 17:10 Відповісти
❤️✝
25.01.2026 17:50 Відповісти
25.01.2026 17:50 Відповісти
Великій сум і світла пам'ять.
25.01.2026 18:23 Відповісти
25.01.2026 18:23 Відповісти
керівнику по шиї треба дати
25.01.2026 19:06 Відповісти
25.01.2026 19:06 Відповісти
Яких Героїв втрачаємо!! Вічна пам'ять!
25.01.2026 20:23 Відповісти
25.01.2026 20:23 Відповісти
Справжній Чоловік та Герой України!
25.01.2026 22:20 Відповісти
25.01.2026 22:20 Відповісти
ще одна людина яку вбили кацапи
26.01.2026 01:45 Відповісти
26.01.2026 01:45 Відповісти
 
 