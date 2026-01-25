Спасатель-верхолаз Александр Питайчук погиб во время восстановительных работ на энергообъекте Киева
Сегодня, 25 января 2026 года,во время аварийно-восстановительных работ на одном из энергетических объектов Киева погиб 31-летний спасатель-верхолаз Александр Питайчук.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Что известно о трагедии?
Как отмечается, он сорвался с 20-метровой высоты. Травмы оказались смертельными.
"Спасатели ежедневно находятся там, где наиболее опасно. Они заходят в разрушенные здания, работают под обстрелами, в огне, воде и на морозе, чтобы успеть спасти других. Эта служба всегда связана со смертельным риском. И сегодня этот риск унес жизнь нашего коллеги. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Мы никогда не забудем цену, которую платят наши спасатели ради жизни других", - отметил глава МВД Игорь Клименко.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
- Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
- Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
- Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
Щирі співчуття рідним і близьким .
Дякую тобі Воїн з темрявою.
Або - хтось з депутатів повинен ініціювати розгляд цих постанов та запропонувати внесення змін та доповнень.
Ви досі не рощумієте, що це за істота?
співчуття рідним...
Ці люди роблять неможливе.