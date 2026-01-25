Спасатель-верхолаз Александр Питайчук погиб во время восстановительных работ на энергообъекте Киева

Сегодня, 25 января 2026 года,во время аварийно-восстановительных работ на одном из энергетических объектов Киева погиб 31-летний спасатель-верхолаз Александр Питайчук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Александр Питайчук

Что известно о трагедии?

Как отмечается, он сорвался с 20-метровой высоты. Травмы оказались смертельными.

"Спасатели ежедневно находятся там, где наиболее опасно. Они заходят в разрушенные здания, работают под обстрелами, в огне, воде и на морозе, чтобы успеть спасти других. Эта служба всегда связана со смертельным риском. И сегодня этот риск унес жизнь нашего коллеги. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Мы никогда не забудем цену, которую платят наши спасатели ради жизни других", - отметил глава МВД Игорь Клименко.

Читайте: Почти 6 тыс. домов снова без отопления после ночной атаки РФ на Киев, - Кличко

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
  • Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
  • Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
  • Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.

Читайте также: Атака РФ на Киев: было обесточено 335 тысяч абонентов, 162 тыс. уже снова со светом

Автор: 

Киев (26252) смерть (9092) спасатели (234) ГСЧС (5174)
Вічна пам'ять і пошана Герою .
Щирі співчуття рідним і близьким .
25.01.2026 14:24 Ответить
Час рятувальникам і енергетика вручати звання Героїв. Саме таким людям, простим роботягам !
Дякую тобі Воїн з темрявою.
25.01.2026 14:28 Ответить
Спи, дитинко. Ми у вічному боргу перед тобою
25.01.2026 14:28 Ответить
Саме цих людей, як і військових, рятувальників, держава має страхувати життя по повній програмі! Без них нам всім дупа.
25.01.2026 14:30 Ответить
Є низка постанов про обов'язкове страхування цих категорій, питання - які там страхові ліміти зараз й чи діють під час дії воєнного стану. То питання до Третякової. Може там й страхові суми треба переглянути, прив'язка завжди до мінімалки була. Бо депутати по своїй постанові страхуються регулярно.
25.01.2026 15:23 Ответить
Ви написали третьякова, і все. Це вордулаччина, погань, живодерка, яка народ України за людей не рахує, ми для неї плоть і кров яку вона роздирає щодня своїми злочинними щаконодавчими новелами, які можна об'єднати в один.том під назвою «Бачила я українців в труні і в білих тапках!».
25.01.2026 16:55 Ответить
Я прекрасно знаю, хто вона. Бо особисто знайома. Зміни до постанов про обов'язкове страхування то вона повинна подавати.

Або - хтось з депутатів повинен ініціювати розгляд цих постанов та запропонувати внесення змін та доповнень.
25.01.2026 17:51 Ответить
Зміни які вона пропонує всі як ніж в спину українцям.
Ви досі не рощумієте, що це за істота?
25.01.2026 18:43 Ответить
Ви мій пост читали?? Чи зміст написаного погано доходить???
25.01.2026 18:47 Ответить
...вона ж зайнята встановленням якості дітей... та є ще купа в неї хлопот...
25.01.2026 21:11 Ответить
25.01.2026 14:32 Ответить
Герою Слава !

співчуття рідним...

.
25.01.2026 14:42 Ответить
Дякую тобі Олександр за те, що робив нашу Україну світлішою. Царство небесне і вічний спокій.
25.01.2026 14:59 Ответить
Настоящий воин Света. Погиб, как герой, отдал жизнь ради помощи замерзающих детей, стариков, бабушек. Вечная память самоотверженному светлому Человеку.
25.01.2026 16:47 Ответить
Співчуття рідним та друзям.
Ці люди роблять неможливе.
25.01.2026 15:22 Ответить
Сум.
25.01.2026 15:48 Ответить
як завжди буває, там було три прораба на одного робітника. задовбали, не прослідкували, плюс понаднормові, які там в принципі не можуть бути.
25.01.2026 15:56 Ответить
Зараз ні в кого немає законом визначеної відпуски крім депусратів й...них😡
25.01.2026 16:57 Ответить
та я не про відпустку. якщо людину гнати на роботу по 16 годин на добу, то людина так довго не витримає і будуть відбуватись такі трагічні події. увага втрачається, сил не вистачає і т.д. тим більше що зараз дуже холодно, і це дуже сильно впливає. хто робив щось на висоті, той знає який там вітер.
25.01.2026 17:00 Ответить
Вічна пам'ять і шана Герою .
25.01.2026 17:10 Ответить
❤️✝
25.01.2026 17:50 Ответить
Великій сум і світла пам'ять.
25.01.2026 18:23 Ответить
керівнику по шиї треба дати
25.01.2026 19:06 Ответить
Яких Героїв втрачаємо!! Вічна пам'ять!
25.01.2026 20:23 Ответить
Справжній Чоловік та Герой України!
25.01.2026 22:20 Ответить
ще одна людина яку вбили кацапи
26.01.2026 01:45 Ответить
 
 