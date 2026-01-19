В бою на Донетчине погиб фотокорреспондент Владимир Синийчук. ФОТО

В бою против российских захватчиков погиб военнослужащий, фотокорреспондент газеты "Рідний край" Полтавской области Владимир Синийчук.

Об этом сообщил Институт массовой информации (ИМИ), передает Цензор.НЕТ.

Владимир родился 24 октября 1973 года в поселке Великая Багачка на Полтавщине. Учился в местной школе, после чего поступил в Луганский педагогический институт. После окончания учебы работал в Семеновской школе в должности учителя, а затем стал фотокорреспондентом местной газеты "Рідний край".

В 2022 году его призвали на военную службу. 4 января 2026 года он погиб в бою на территории Донецкой области.

У погибшего остались пожилые родители, две дочери, внучка и сестра.

Согласно данным ИМИ, Владимир Синийчук - 124-й медийщик, погибший в результате российской агрессии против Украины.

