В бою на Донетчине погиб фотокорреспондент Владимир Синийчук. ФОТО
В бою против российских захватчиков погиб военнослужащий, фотокорреспондент газеты "Рідний край" Полтавской области Владимир Синийчук.
Об этом сообщил Институт массовой информации (ИМИ), передает Цензор.НЕТ.
Владимир родился 24 октября 1973 года в поселке Великая Багачка на Полтавщине. Учился в местной школе, после чего поступил в Луганский педагогический институт. После окончания учебы работал в Семеновской школе в должности учителя, а затем стал фотокорреспондентом местной газеты "Рідний край".
В 2022 году его призвали на военную службу. 4 января 2026 года он погиб в бою на территории Донецкой области.
У погибшего остались пожилые родители, две дочери, внучка и сестра.
Согласно данным ИМИ, Владимир Синийчук - 124-й медийщик, погибший в результате российской агрессии против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль