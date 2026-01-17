РУС
Медик и военная из Краматорска Ольга Новикова погибла во время эвакуации раненых. ФОТО

На войне погибла 52-летняя военная и медик из Краматорска Донецкой области Ольга Новикова.

Об этом сообщили в Краматорском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

Погибла военная и медик Ольга Новикова

Что известно о защитнице

Сообщается, что она работала заведующей стоматологическим отделением №1 КНП "Городская больница № 2".

В 2024 году Ольга Николаевна встала на защиту Украины.

Погибла во время эвакуации раненых с поля боя - вражеский дрон попал в машину, оборвав ее жизнь.

Остались трое сыновей

Отмечается, что у женщины остались трое сыновей.

"Госпожа Ольга - дочь Николая Крупченко, директора 22 школы, чьим именем сейчас названо учебное заведение. Защитнице должно было исполниться 53 года. Краматорский городской совет присоединяется к словам соболезнования семье, близким, друзьям и коллегам погибшей. Светлая память, вечное почтение и благодарность Героине", - говорится в сообщении.

Вічна Пам'ять.
Сум і біль
Чи зійде з Неба благодать,
На тлен життя, щоби воскрести?
Бо й далі гинуть у боях,
Окрім братів і наші сестри.

На боротьби святий вівтар,
Ми кращих приносили в жертву.
Та в пам'яті лишився згар,
Де все наскрізь пропахло смертю...
RIP
....троє синів
Вічна Пам'ять, Слава і Вдячність!💔💙💛
Справжньої Героїі Воїну Ользі Слава !!! 🙏 🇺🇦 😢 ...Люди, на пробачте зеленському, цю війну 22р !!! ...
Біль та сум, справжня Героїня((((
Прокляття zeгниді
