Медик и военная из Краматорска Ольга Новикова погибла во время эвакуации раненых. ФОТО

На войне погибла 52-летняя военная и медик из Краматорска Донецкой области Ольга Новикова.

Что известно о защитнице

Сообщается, что она работала заведующей стоматологическим отделением №1 КНП "Городская больница № 2".

В 2024 году Ольга Николаевна встала на защиту Украины.

Погибла во время эвакуации раненых с поля боя - вражеский дрон попал в машину, оборвав ее жизнь.

Остались трое сыновей

Отмечается, что у женщины остались трое сыновей.

"Госпожа Ольга - дочь Николая Крупченко, директора 22 школы, чьим именем сейчас названо учебное заведение. Защитнице должно было исполниться 53 года. Краматорский городской совет присоединяется к словам соболезнования семье, близким, друзьям и коллегам погибшей. Светлая память, вечное почтение и благодарность Героине", - говорится в сообщении.

