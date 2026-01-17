Медик и военная из Краматорска Ольга Новикова погибла во время эвакуации раненых. ФОТО
На войне погибла 52-летняя военная и медик из Краматорска Донецкой области Ольга Новикова.
Об этом сообщили в Краматорском городском совете, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о защитнице
Сообщается, что она работала заведующей стоматологическим отделением №1 КНП "Городская больница № 2".
В 2024 году Ольга Николаевна встала на защиту Украины.
Погибла во время эвакуации раненых с поля боя - вражеский дрон попал в машину, оборвав ее жизнь.
Остались трое сыновей
Отмечается, что у женщины остались трое сыновей.
"Госпожа Ольга - дочь Николая Крупченко, директора 22 школы, чьим именем сейчас названо учебное заведение. Защитнице должно было исполниться 53 года. Краматорский городской совет присоединяется к словам соболезнования семье, близким, друзьям и коллегам погибшей. Светлая память, вечное почтение и благодарность Героине", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На тлен життя, щоби воскрести?
Бо й далі гинуть у боях,
Окрім братів і наші сестри.
На боротьби святий вівтар,
Ми кращих приносили в жертву.
Та в пам'яті лишився згар,
Де все наскрізь пропахло смертю...
Прокляття zeгниді