"Тепла нет, зато пошла вода": в киевской многоэтажке из-за прорыва трубы затопило подъезд

В Киеве зафиксирована очередная масштабная авария на теплосетях, которая привела к подтоплению части жилого дома. Видеозапись инцидента опубликовал на своей странице народный депутат Украины и офицер ВСУ Сергей Рудик, отметив, что речь идет о подъезде, в котором он проживает.

На кадрах видно, как горячая вода мощным потоком заливает второй и первый этажи многоэтажки. По словам автора видео, из-за высокого уровня воды и пара жители фактически оказались заблокированными внутри и не могут выйти из подъезда на улицу.

Детали коммунального инцидента:

  • Последствия аварии: Прорыв трубы произошел на фоне длительного отсутствия отопления в доме.

  • Свидетельства очевидцев: Жительница дома на видео жалуется, что подъезд превратился в "бассейн" с горячей водой, что делает невозможным выход из помещения.

  • Реакция Сергея Рудика: Нардеп иронично заметил, что вместо долгожданного тепла в батареях люди получили затопленные подъезды.

"Мой подъезд. Тепла, как и раньше, нет, зато пошла вода. Много воды!!!", - написал Рудик в комментарии к опубликованному видео.

Топ комментарии
+10
Пам'ятаєш цього джигіта?

показать весь комментарий
28.01.2026 14:08 Ответить
+5
І ніхто ні в чому не винен .
Ніхто ні за що відповідати не буде .
І тому це лише початок - далі буде гірше
показать весь комментарий
28.01.2026 13:59 Ответить
+5
Отаких охвіцерів депутан рукожопих розвелося як бліх на собаці шо ти пишеш знімаєш взяв мовчки і зробив не можеш само заплати у тебе грошей на цілий під,їзд вистачить
показать весь комментарий
28.01.2026 14:29 Ответить
Кличко, дав вказівку злити воду з будинків, це зробили не до кінця, або не зробили взагалі і трубу порвало. Тепер Кличко особисто зі своєї зарплати компенсує вартість ремонту труб та під'їзду.
показать весь комментарий
28.01.2026 14:02 Ответить
Тут тече вже теплоносій, бо пару багато, то, виходить тепло як раз і намагались подати, але система опалення в будинку вже негерметична. Якщо в будинку ОСББ, то випробовування на герметичність замовляє ОСББ, а якщо це комунальна власність, то Київтеплоенерго. Де тут особисто Кличко в твоєму дописі?
показать весь комментарий
28.01.2026 14:23 Ответить
Здається то був сарказм.
показать весь комментарий
28.01.2026 14:30 Ответить
ні, то **********
показать весь комментарий
28.01.2026 18:24 Ответить
Так. Після його другого коментаря згоден.
показать весь комментарий
28.01.2026 20:02 Ответить
Розгерметизація відбулась через неспроможність Кличка підтримувати постійно наявність теплоносія в трубах.
показать весь комментарий
28.01.2026 14:38 Ответить
а наприкінці тижня знову мінус двадцять
показать весь комментарий
28.01.2026 14:31 Ответить
Балансоутримувача можна і не шукати, одні ОСББЕ та керуючі нічим компашки, як це зроблено у Законі, щоб, як ї в Уряді - один Регламент КМУ, ні про яку відповідальність за пройоби Урядового шобла з 2019 року, що призвели до СМЕРТЕЙ Українців!!! Усі дес там «ЗХИЛЬОВАНІ» для протокольних заходів і наморщеного лоба у осіб з Урядового кварталу!!! Україною рулює - керуюча якась компанія з осіб!!!
Свириденко і шмигаль, можуть це підтвердити, в «доброчесних ГПУ і ДБР»!!!
показать весь комментарий
28.01.2026 14:17 Ответить
показать весь комментарий
28.01.2026 14:06 Ответить
Відтала труба,оце новина,катастрофа .Може з тіктока сюди в новини закидувати?
показать весь комментарий
28.01.2026 14:17 Ответить
яке відношення "... масштабна аварія на тепломережах" має до "... підтоплення частини житлового будинку" ?
показать весь комментарий
показать весь комментарий
28.01.2026 14:21 Ответить
просто зливати воду під час -20 всім пох...
показать весь комментарий
28.01.2026 14:23 Ответить
ракушка на відео говорить про катастрофу,значить аварія маштабна
показать весь комментарий
28.01.2026 14:24 Ответить
Отаких охвіцерів депутан рукожопих розвелося як бліх на собаці шо ти пишеш знімаєш взяв мовчки і зробив не можеш само заплати у тебе грошей на цілий під,їзд вистачить
показать весь комментарий
28.01.2026 14:29 Ответить
вздовж по гілці зелені подляцькі зебіли Igor Liashenko #598365, Serg Oberemok, Vv Tt та NNN може, і розуміють, що, якщо з-за такої аварії на ТЕЦ в такі морози не злити вчасно воду з труб - то через деякий час будинок стане коробкою без зручностей з усіма наслідками - влітку потребуватиме капремонту, і, напевне, не на один рік (в залежності від числа квартир). Може, і розуміють - але мають ЦУ (методичку), в усьому потрібно звинуватити мера.
показать весь комментарий
28.01.2026 18:36 Ответить
 
 