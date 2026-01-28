"Тепла нет, зато пошла вода": в киевской многоэтажке из-за прорыва трубы затопило подъезд

В Киеве зафиксирована очередная масштабная авария на теплосетях, которая привела к подтоплению части жилого дома. Видеозапись инцидента опубликовал на своей странице народный депутат Украины и офицер ВСУ Сергей Рудик, отметив, что речь идет о подъезде, в котором он проживает.

На кадрах видно, как горячая вода мощным потоком заливает второй и первый этажи многоэтажки. По словам автора видео, из-за высокого уровня воды и пара жители фактически оказались заблокированными внутри и не могут выйти из подъезда на улицу.

Детали коммунального инцидента:

Последствия аварии: Прорыв трубы произошел на фоне длительного отсутствия отопления в доме.

Свидетельства очевидцев: Жительница дома на видео жалуется, что подъезд превратился в "бассейн" с горячей водой, что делает невозможным выход из помещения.

Реакция Сергея Рудика: Нардеп иронично заметил, что вместо долгожданного тепла в батареях люди получили затопленные подъезды.

"Мой подъезд. Тепла, как и раньше, нет, зато пошла вода. Много воды!!!", - написал Рудик в комментарии к опубликованному видео.

