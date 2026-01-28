"Тепла немає, зате пішла вода": у київській багатоповерхівці через прорив труби затопило під’їзд

У Києві зафіксовано чергову масштабну аварію на тепломережах, яка призвела до підтоплення частини житлового будинку. Відеозапис інциденту опублікував на своїй сторінці народний депутат України та офіцер ЗСУ Сергій Рудик, зазначивши, що йдеться про під'їзд, у якому він мешкає.

На кадрах видно, як гаряча вода потужним потоком заливає другий та перший поверхи багатоповерхівки. За словами автора відео, через високий рівень води та пару мешканці фактично опинилися заблокованими всередині та не можуть вийти з під’їзду на вулицю.

Деталі комунального інциденту:

  • Наслідки аварії: Прорив труби стався на тлі тривалої відсутності опалення в будинку.

  • Свідчення очевидців: Мешканка будинку на відео скаржиться, що під’їзд перетворився на "басейн" із гарячою водою, що унеможливлює вихід із приміщення.

  • Реакція Сергія Рудика: Нардеп іронічно зауважив, що замість довгоочікуваного тепла в батареях люди отримали затоплені під'їзди.

"Мій під’їзд. Тепла, як і раніше, немає, зате пішла вода. Багато води!!!", - написав Рудик у коментарі до опублікованого відео.

Також читайте: У Києві тимчасово обмежили гарячу воду в частині житлових будинків для відновлення тепла, - КМДА

Читайте: 737 житлових будинків у Києві наразі без тепла, більшість - на Троєщині, - Кличко

Пам'ятаєш цього джигіта?

28.01.2026 14:08 Відповісти
І ніхто ні в чому не винен .
Ніхто ні за що відповідати не буде .
І тому це лише початок - далі буде гірше
28.01.2026 13:59 Відповісти
Отаких охвіцерів депутан рукожопих розвелося як бліх на собаці шо ти пишеш знімаєш взяв мовчки і зробив не можеш само заплати у тебе грошей на цілий під,їзд вистачить
28.01.2026 14:29 Відповісти
Кличко, дав вказівку злити воду з будинків, це зробили не до кінця, або не зробили взагалі і трубу порвало. Тепер Кличко особисто зі своєї зарплати компенсує вартість ремонту труб та під'їзду.
28.01.2026 14:02 Відповісти
Тут тече вже теплоносій, бо пару багато, то, виходить тепло як раз і намагались подати, але система опалення в будинку вже негерметична. Якщо в будинку ОСББ, то випробовування на герметичність замовляє ОСББ, а якщо це комунальна власність, то Київтеплоенерго. Де тут особисто Кличко в твоєму дописі?
28.01.2026 14:23 Відповісти
Здається то був сарказм.
28.01.2026 14:30 Відповісти
ні, то **********
28.01.2026 18:24 Відповісти
Так. Після його другого коментаря згоден.
28.01.2026 20:02 Відповісти
Розгерметизація відбулась через неспроможність Кличка підтримувати постійно наявність теплоносія в трубах.
28.01.2026 14:38 Відповісти
а наприкінці тижня знову мінус двадцять
28.01.2026 14:31 Відповісти
Балансоутримувача можна і не шукати, одні ОСББЕ та керуючі нічим компашки, як це зроблено у Законі, щоб, як ї в Уряді - один Регламент КМУ, ні про яку відповідальність за пройоби Урядового шобла з 2019 року, що призвели до СМЕРТЕЙ Українців!!! Усі дес там «ЗХИЛЬОВАНІ» для протокольних заходів і наморщеного лоба у осіб з Урядового кварталу!!! Україною рулює - керуюча якась компанія з осіб!!!
Свириденко і шмигаль, можуть це підтвердити, в «доброчесних ГПУ і ДБР»!!!
28.01.2026 14:17 Відповісти
28.01.2026 14:06 Відповісти
Відтала труба,оце новина,катастрофа .Може з тіктока сюди в новини закидувати?
28.01.2026 14:17 Відповісти
яке відношення "... масштабна аварія на тепломережах" має до "... підтоплення частини житлового будинку" ?
яке відношення "... масштабна аварія на тепломережах" має до "... підтоплення частини житлового будинку" ?
28.01.2026 14:21 Відповісти
просто зливати воду під час -20 всім пох...
28.01.2026 14:23 Відповісти
ракушка на відео говорить про катастрофу,значить аварія маштабна
28.01.2026 14:24 Відповісти
вздовж по гілці зелені подляцькі зебіли Igor Liashenko #598365, Serg Oberemok, Vv Tt та NNN може, і розуміють, що, якщо з-за такої аварії на ТЕЦ в такі морози не злити вчасно воду з труб - то через деякий час будинок стане коробкою без зручностей з усіма наслідками - влітку потребуватиме капремонту, і, напевне, не на один рік (в залежності від числа квартир). Може, і розуміють - але мають ЦУ (методичку), в усьому потрібно звинуватити мера.
28.01.2026 18:36 Відповісти
 
 