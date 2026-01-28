"Тепла немає, зате пішла вода": у київській багатоповерхівці через прорив труби затопило під’їзд

У Києві зафіксовано чергову масштабну аварію на тепломережах, яка призвела до підтоплення частини житлового будинку. Відеозапис інциденту опублікував на своїй сторінці народний депутат України та офіцер ЗСУ Сергій Рудик, зазначивши, що йдеться про під'їзд, у якому він мешкає.

На кадрах видно, як гаряча вода потужним потоком заливає другий та перший поверхи багатоповерхівки. За словами автора відео, через високий рівень води та пару мешканці фактично опинилися заблокованими всередині та не можуть вийти з під’їзду на вулицю.

Деталі комунального інциденту:

Наслідки аварії: Прорив труби стався на тлі тривалої відсутності опалення в будинку.

Свідчення очевидців: Мешканка будинку на відео скаржиться, що під’їзд перетворився на "басейн" із гарячою водою, що унеможливлює вихід із приміщення.

Реакція Сергія Рудика: Нардеп іронічно зауважив, що замість довгоочікуваного тепла в батареях люди отримали затоплені під'їзди.

"Мій під’їзд. Тепла, як і раніше, немає, зате пішла вода. Багато води!!!", - написав Рудик у коментарі до опублікованого відео.

