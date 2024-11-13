Нардеп та офіцер ЗСУ Рудик закликав мобілізуватися усіх депутатів-"списочників": "Середній вік - 41. Самий сок. Слабо?". ВIДЕО
Народний депутат, полковник ЗСУ Сергій Рудик закликав вступити до ЗСУ усіх парламентських депутатів-списочників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє відеозвернення до колег-депутатів Рудик опублікував на персональній сторінці у соцмережі.
"Я порахував, що у парламенті є 225 "списочників", із яких майже 200 - це чоловіки. Середній вік - 41. Самий сок. Підіть на службу. Покажіть власним прикладом, що нічого у цьому страшного немає... Список ваших партій від цього не програє. З'являться нові обличчя. Ви ж хотіли нові обличчя? А люди повірять, що влада із народом. Слабо?", - каже Рудик на відео.
Топ коментарі
+32 Олександр Дніпро
показати весь коментар13.11.2024 17:06
+25 Центр 820 #596246
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+21 ZoV KobZona
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Пацаны, чё вы такие ленивые? Ну наберите Сергей Рудык. Почитайте биографию и карьеру. Где Рудык и где ЗСУ. Полковник до войны с армией абсолютно не пересекался? Может он сейчас, типа, член военного совета? Кто полковника Рудыка на штурм пошлёт
Ай маладець...
зоопаркубатальйону
95-го кварталу для захисту Украіни ,
так як там всі хлопці добре вгодовані і фізично здорові 😡
але у них зовсім інша мета: наарахамити і прибарахліцца.