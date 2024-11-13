Нардеп та офіцер ЗСУ Рудик закликав мобілізуватися усіх депутатів-"списочників": "Середній вік - 41. Самий сок. Слабо?". ВIДЕО

Народний депутат, полковник ЗСУ Сергій Рудик закликав вступити до ЗСУ усіх парламентських депутатів-списочників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє відеозвернення до колег-депутатів Рудик опублікував на персональній сторінці у соцмережі.

"Я порахував, що у парламенті є 225 "списочників", із яких майже 200 - це чоловіки. Середній вік - 41. Самий сок. Підіть на службу. Покажіть власним прикладом, що нічого у цьому страшного немає... Список ваших партій від цього не програє. З'являться нові обличчя. Ви ж хотіли нові обличчя? А люди повірять, що влада із народом. Слабо?", - каже Рудик на відео.

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