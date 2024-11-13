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Нардеп та офіцер ЗСУ Рудик закликав мобілізуватися усіх депутатів-"списочників": "Середній вік - 41. Самий сок. Слабо?". ВIДЕО

Народний депутат, полковник ЗСУ Сергій Рудик закликав вступити до ЗСУ усіх парламентських депутатів-списочників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє відеозвернення до колег-депутатів Рудик опублікував на персональній сторінці у соцмережі.

"Я порахував, що у парламенті є 225 "списочників", із яких майже 200 - це чоловіки. Середній вік - 41. Самий сок. Підіть на службу. Покажіть власним прикладом, що нічого у цьому страшного немає... Список ваших партій від цього не програє. З'являться нові обличчя. Ви ж хотіли нові обличчя? А люди повірять, що влада із народом. Слабо?", - каже Рудик на відео.

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Автор: 

мобілізація (3054) Рудик (36)


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Топ коментарі
+32
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13.11.2024 17:06
+25
бидлохамія з котлетою вже навипередки побігли записуватись в ЗСУ. чи може корабельна сосна свого чоловіка відправить. ні, батальон мандатованих буде воювати на печерських пагорбах та конченій заспі.
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13.11.2024 17:10
+21
Их нельзя. Они инвалиды 1-й группы, из всех движений получается только себе на карман.
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13.11.2024 17:06
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Их нельзя. Они инвалиды 1-й группы, из всех движений получается только себе на карман.
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13.11.2024 17:06 Відповісти
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13.11.2024 17:06 Відповісти
Зараз з'ясується, що вони усі є інвалідами 1-ої групи
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13.11.2024 17:07 Відповісти
Безугла рветься
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13.11.2024 17:09 Відповісти
Безмозгла не годиться , бо вона ФСБшна шльондра 🙁
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13.11.2024 17:24 Відповісти
Та там більшість з душком
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13.11.2024 17:28 Відповісти
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13.11.2024 18:28 Відповісти
Ну так Безугла сказала шо офіцер Савченко дала команду на відхід і лінія оборони посипалась
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13.11.2024 18:53 Відповісти
бидлохамія з котлетою вже навипередки побігли записуватись в ЗСУ. чи може корабельна сосна свого чоловіка відправить. ні, батальон мандатованих буде воювати на печерських пагорбах та конченій заспі.
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13.11.2024 17:10 Відповісти
Чекаємо коли пана Сергія Рудика пошлють у позачерговий штурм. Організують спеціально.
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13.11.2024 17:11 Відповісти
Ніби він штурмовик.
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13.11.2024 17:37 Відповісти
Він цілий полковник
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13.11.2024 17:40 Відповісти
Кто проповедь прочесть желает людям, тот жрать не должен лучше чем они.
Пацаны, чё вы такие ленивые? Ну наберите Сергей Рудык. Почитайте биографию и карьеру. Где Рудык и где ЗСУ. Полковник до войны с армией абсолютно не пересекался? Может он сейчас, типа, член военного совета? Кто полковника Рудыка на штурм пошлёт
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13.11.2024 18:10 Відповісти
А на яку посаду? Теж полковника? Гроші отримувати? І нічим не ризикувати?
Ай маладець...
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13.11.2024 17:12 Відповісти
На ті посади, на які хто вчився. Рудик довчився до полковника, а ті, що ні - підуть штурмовиками. Чи так не справедливо?
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13.11.2024 18:46 Відповісти
Так вчитель вчився на вчителя... Кухар на кухар... Водій на водія... Чому вони на штурм, а пан полковник в кабінет, або теплий підвальчик десь кілометрів за 40 до лінії зіткнення?
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13.11.2024 19:19 Відповісти
Олег татаров 42 роки. Самий ****.
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13.11.2024 17:15 Відповісти
Зараз главмусор Клименко заявить що і депутати, як і мєнти не годяться для окопів.
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13.11.2024 17:15 Відповісти
Одна безугла вартує цілого зоопарку батальйону
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13.11.2024 17:18 Відповісти
еліта суспільства повинна бути в штурмових бригадах, щоб мотивувати інших - пересічних, але це не про наші "иліти", максимум що вони можуть, то нап'ялити щось схоже на військову форму з тризубом, або служити в тилу, перекладаючи папірці з одного столу на інший. Як там аудит пройшов? плідно
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13.11.2024 17:20 Відповісти
Потрібно негайно мобілізувати всіх чоловіків
95-го кварталу для захисту Украіни ,
так як там всі хлопці добре вгодовані і фізично здорові 😡
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13.11.2024 17:22 Відповісти
Я розумію ненависть людей до депутатів, але навіщо подібні популістські відео? А хто буде керувати країною?
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13.11.2024 17:33 Відповісти
Те,кто в списке на непроходных местах.Если не учитывать популизм,то все верно сказано.
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13.11.2024 17:37 Відповісти
А що, в нас жінки не хочуть посидіти у Верховній Раді за невеличку зарплату та хлібні котлети у депутатській їдальні?
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13.11.2024 18:03 Відповісти
А що, депутатом можна влаштуватися на роботу? А я гадав їх обирають
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13.11.2024 18:05 Відповісти
А хто їх обирав ?
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13.11.2024 20:04 Відповісти
Коли Рудика Корбан в 2014р привіз на фронт, крик підняв про викрадення.
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13.11.2024 17:36 Відповісти
Ага, вже побігли. Тож "Ыліта"...
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13.11.2024 17:41 Відповісти
Та вони б може і пішли воювати, але ніяк не можуть обрати сторону.
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13.11.2024 18:01 Відповісти
Это реклама ? Судя по амуниции он с витрины , очки не запылились , похвально.
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13.11.2024 18:10 Відповісти
.... гарна ідея ,
але у них зовсім інша мета: наарахамити і прибарахліцца.
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13.11.2024 18:22 Відповісти
Усе добре написали. Я б погодився з вами, але оманські домовленності та батальйон Монако залишились за дужками.
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13.11.2024 20:01 Відповісти
Батальон "монако" не захистить ВАШУ домівку та ВАШИХ рідних. Їм плювати на все. Це маємо робити ми самі.
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13.11.2024 20:45 Відповісти
Еліта у всі часи йшла першою в бій, або гарно керувала тилом. В нас шось поки не виходить. В бій ніхто не іде, а в тилу Крупа і Гринкєвичі хазяйнують. Коли вже в нас еліта з'явиться?
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13.11.2024 22:40 Відповісти
 
 