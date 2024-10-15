Вчора Рада працювала 30 хвилин, голосувань немає через порожній зал, - нардеп Рудик

14 жовтня Верховна Рада працювала лише 30 хвилин, голосування важливих для воюючої країни питань не відбувається через відсутність депутатів на робочих місцях.

Про це повідомив народний депутат, полковник ЗСУ Сергій Рудик, інформує Цензор.НЕТ.

"Дикий сором! Учора парламент працював, від сили, хвилин 30. Лише заслухали виступ спікера Палати громад Канади, наробили селфі і все.

Нам красиво розповідають, що на засіданні голосували і не підтримали кілька постанов. Розкрию велику таємницю – не підтримали саме тому, що зал був порожній, лише кілька десятків депутатів. Про які голоси може бути мова?", - написав нардеп у фейсбуці.

Військовий звертає увагу, що парламент воюючої країни ігнорує роботу щодо вирішення важливих проблем, повязаних із мобілізацією, корупцією та наповненням бюджету.

"Військові законопроєкти – пофіг. Проблеми з мобілізацією - зачекають. Із ВЛК і МСЕК теж, розумію, нічого робити не треба, хай люди спокійно заробляють. В бюджеті, бачу, грошей більше ніж треба, митницю не чіпаємо. Список дуже довгий", - зазначає Рудик.

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