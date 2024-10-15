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Новини Війна
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Вчора Рада працювала 30 хвилин, голосувань немає через порожній зал, - нардеп Рудик

рада

14 жовтня Верховна Рада працювала лише 30 хвилин, голосування важливих для воюючої країни питань не відбувається через відсутність депутатів на робочих місцях.

Про це повідомив народний депутат, полковник ЗСУ Сергій Рудик, інформує Цензор.НЕТ.

"Дикий сором! Учора парламент працював, від сили, хвилин 30. Лише заслухали виступ спікера Палати громад Канади, наробили селфі і все.

Нам красиво розповідають, що на засіданні голосували і не підтримали кілька постанов. Розкрию велику таємницю – не підтримали саме тому, що зал був порожній, лише кілька десятків депутатів. Про які голоси може бути мова?", - написав нардеп у фейсбуці.

Військовий звертає увагу, що парламент воюючої країни ігнорує роботу щодо вирішення важливих проблем, повязаних із мобілізацією, корупцією та наповненням бюджету.

"Військові законопроєкти – пофіг. Проблеми з мобілізацією - зачекають. Із ВЛК і МСЕК теж, розумію, нічого робити не треба, хай люди спокійно заробляють. В бюджеті, бачу, грошей більше ніж треба, митницю не чіпаємо. Список дуже довгий", - зазначає Рудик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нардепи під час війни продовжують купувати люксові автівки і "ховати" їх на родичах, - ЗМІ. ФОТО

рудик

Автор: 

ВР (15026) депутат (1781) Рудик (36)


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Топ коментарі
+17
Їм ніколи, адже вони добровільно мобілізувались через ТЦК
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15.10.2024 17:13
+9
А хто ж тоді відхилив всі поправки і прийняв закон про підвищення податків?
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15.10.2024 17:23
+8
Треба прогульників позбавляти броні і відразу на передок в штурмовики.
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15.10.2024 17:31
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Їм ніколи, адже вони добровільно мобілізувались через ТЦК
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15.10.2024 17:13 Відповісти
за всі три роки війни ця дебільна рада не проголосувала жодного нормального закону!
нахєр вони потрібні під час війни? на фронт - там від них буде більше користі!
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15.10.2024 17:43 Відповісти
прочитала:

"вчора бригада попрацювала 30 хвилин, потому - потужний залп..."

всіх на Покровськ !!!
потужних !
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15.10.2024 17:51 Відповісти
Двоякое впечатление. То, что ВР на 90%- дебилы и пустое место, всем давно понятно.
И то, что эти уроды не голосовали за очередные антинародные законы скорее +, чем -.
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15.10.2024 17:15 Відповісти
А хто ж тоді відхилив всі поправки і прийняв закон про підвищення податків?
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15.10.2024 17:23 Відповісти
після цього вони дуже втомились та розійшлись..., потвори
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15.10.2024 17:29 Відповісти
Неправильна відповідь . Правильна відповідь - це все Порошенко наголосував. Він і винуватий!
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15.10.2024 17:32 Відповісти
Рыги и зелень. См. расклад по фракциям. Это голосование по 20 штук на карман было.
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15.10.2024 18:04 Відповісти
20 штук баксів? Не гривень? За один раз тицнути на кнопку? Мля, нафіга я в ті срані інженери поліз? Мені за кожний тиц платять набагато менше...
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15.10.2024 18:10 Відповісти
Это кроме ежемесячной пятёрки как + к зарплате и прочим ништякам. Одно требование- не быть дальтоником и отличать зелёную кнопку от красной.
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15.10.2024 21:10 Відповісти
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15.10.2024 17:16 Відповісти
Треба прогульників позбавляти броні і відразу на передок в штурмовики.
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15.10.2024 17:31 Відповісти
Слуги вже законопроект пишуть, за яким будуть призивати себе за прогули у штурмовики.
https://www.youtube.com/shorts/NVIg90pMNR0
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15.10.2024 17:39 Відповісти
Як сказав один депутат, в цей час вони з народом.
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15.10.2024 17:34 Відповісти
Дикий сором!

Це не сором, пане нардеп Рудик. Це - злочин. Може треба згадати, що Ви полковник?
У кожного громадянина України є обов'язок протидіяти злочинам. Якщо хочеш...
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15.10.2024 17:39 Відповісти
Суки
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15.10.2024 17:43 Відповісти
То може їм так і платити як вони працюють! На заводі вже за прогули звільнили б з ''вовчим білетом''! Може пора і з депутатами так само робити! Вони такі ж наймані працівники!
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15.10.2024 17:43 Відповісти
Як же вони самі себе позвільняють? В них просто немає таких повноважень. От і потерпають бідолашні.
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15.10.2024 19:33 Відповісти
включився влужупукрежим
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15.10.2024 17:44 Відповісти
Куди депутати поділись? -- скарби шукають - чи бабло никають?
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15.10.2024 17:49 Відповісти
їх вже фізично нема в Україні, принаймі більшої частини ВР. повтікали трідараси за кордон.
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15.10.2024 18:22 Відповісти
Моно быльшість хер поклала.
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15.10.2024 18:01 Відповісти
Вони як і клоун "мудрому наріду" нічого нє должни ! А плебсу мишається тільки паржать.
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15.10.2024 19:01 Відповісти
Всіх депуДЯТЛІв звільнити за прогули!
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15.10.2024 18:09 Відповісти
тоді за цей місяць всю зарплату та всі виплати дУпутатів перерахувати на дрони. суки блд.
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15.10.2024 18:21 Відповісти
Депутатів всіх рівнів чоловічої статі в окопи толку від них нема законів стільки що вже незнають яку гадость підсунуть а так лопату в руки і копать Ляшко воює свободівці воюють а це зборище корупціонерів хабарників жре жре і жре не розірве їх
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15.10.2024 18:31 Відповісти
Вуйна -- фігня, главноє -- маньоври !!! І щоб вчасно підвищена з\п капала на картку , льготи, "бронь" від окопів і недоторканість ! А ви думали вони туди працювати прийшли ?!!
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15.10.2024 18:32 Відповісти
В военное время - это дезертирство с вытекающими последствиями.
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15.10.2024 18:48 Відповісти
дєпутут спіт, а служба ідьот
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15.10.2024 18:51 Відповісти
Просто г#андони. По іншому не скажеш ніяк...
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15.10.2024 19:20 Відповісти
Цікаво чи був у залі присутній "Бєлєнюк"? Обіцяв після олімпіади не прогулювати...
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15.10.2024 20:11 Відповісти
він на тренуванні.
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16.10.2024 00:14 Відповісти
"Нєт! Нєт!" Він публічно оголосив про завершення спортивної кар'єри та обіцяв повністю присвятити своє життя добробуту українців шляхом доброчесної праці в якості українського політичного діяча.

Може він в бібліотеці? Вивчає політику, економіку, юриспруденцію, міжнародне право та соціологію?
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16.10.2024 00:44 Відповісти
ну так, його часто бачать між парламентськими засіданнями у бібліотеці ім. Вернадського. Може кандидатську пише...
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16.10.2024 01:26 Відповісти
Уявляєте собі роботу мрії - зарплату платять, житлом та їжею забезпечують, безкоштовно лікують в кращих закладах країни, відкатики-ніштяки усілякі, та ще й бляха на роботу ходити нетреба!
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15.10.2024 20:16 Відповісти
Не вистачає 73 відсотки депутатів.
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15.10.2024 20:27 Відповісти
Понавибирали, з.б.
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15.10.2024 20:41 Відповісти
А чому дивуємося!?...Чи можливо вже забув нарід, хто їх привів до влади !?...
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15.10.2024 21:11 Відповісти
які проблеми? Наберіть нових випускників університету державного управління "Rixos Prykarpattya".
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16.10.2024 00:13 Відповісти
Дивно, чому пан Рудик вважає, що маємо парламент воюючої країни, який ми не заслужили.
За це проголосувала у 19-му роі більшість громадян, які пришли на вибочі дільниці, тринадять з половиною мільйонів. Нам цей парламент не мембарці завезли. І нагадаю пану полковнику, що цей паламент народ собі "заслужив" вже тоді, коли крпїна давно воювала. Якійсь раздрай у сприйнятті реальносі у кандидата історичних наук.
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16.10.2024 00:31 Відповісти
 
 