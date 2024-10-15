Вчера Рада работала 30 минут, голосований нет из-за пустого зала, - нардеп Рудык

14 октября Верховная Рада работала всего 30 минут, голосование важных для воюющей страны вопросов не происходит из-за отсутствия депутатов на рабочих местах.

Об этом сообщил народный депутат, полковник ВСУ Сергей Рудык, информирует Цензор.НЕТ.

"Дикий стыд! Вчера парламент работал, от силы, минут 30. Только заслушали выступление спикера Палаты общин Канады, наделали селфи и все.

Нам красиво рассказывают, что на заседании голосовали и не поддержали несколько постановлений. Раскрою большую тайну - не поддержали именно потому, что зал был пустой, всего несколько десятков депутатов. О каких голосах может быть речь?" - написал нардеп в фейсбуке.

Военный обращает внимание, что парламент воюющей страны игнорирует работу по решению важных проблем, связанных с мобилизацией, коррупцией и наполнением бюджета.

"Военные законопроекты - пофиг. Проблемы с мобилизацией - подождут. С ВВК и МСЭК тоже, понимаю, ничего делать не надо, пусть люди спокойно зарабатывают. В бюджете, вижу, денег больше чем надо, таможню не трогаем. Список очень длинный", - отмечает Рудык.

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