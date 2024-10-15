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Новости Война
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Вчера Рада работала 30 минут, голосований нет из-за пустого зала, - нардеп Рудык

рада

14 октября Верховная Рада работала всего 30 минут, голосование важных для воюющей страны вопросов не происходит из-за отсутствия депутатов на рабочих местах.

Об этом сообщил народный депутат, полковник ВСУ Сергей Рудык, информирует Цензор.НЕТ.

"Дикий стыд! Вчера парламент работал, от силы, минут 30. Только заслушали выступление спикера Палаты общин Канады, наделали селфи и все.

Нам красиво рассказывают, что на заседании голосовали и не поддержали несколько постановлений. Раскрою большую тайну - не поддержали именно потому, что зал был пустой, всего несколько десятков депутатов. О каких голосах может быть речь?" - написал нардеп в фейсбуке.

Военный обращает внимание, что парламент воюющей страны игнорирует работу по решению важных проблем, связанных с мобилизацией, коррупцией и наполнением бюджета.

"Военные законопроекты - пофиг. Проблемы с мобилизацией - подождут. С ВВК и МСЭК тоже, понимаю, ничего делать не надо, пусть люди спокойно зарабатывают. В бюджете, вижу, денег больше чем надо, таможню не трогаем. Список очень длинный", - отмечает Рудык.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардепы во время войны продолжают покупать люксовые машины и "прятать" их на родственниках, - СМИ. ФОТО

рудик

Автор: 

ВР (29273) депутат (3320) Рудык Сергей (33)


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Топ комментарии
+17
Їм ніколи, адже вони добровільно мобілізувались через ТЦК
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15.10.2024 17:13
+9
А хто ж тоді відхилив всі поправки і прийняв закон про підвищення податків?
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15.10.2024 17:23
+8
Треба прогульників позбавляти броні і відразу на передок в штурмовики.
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15.10.2024 17:31
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Їм ніколи, адже вони добровільно мобілізувались через ТЦК
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15.10.2024 17:13 Ответить
за всі три роки війни ця дебільна рада не проголосувала жодного нормального закону!
нахєр вони потрібні під час війни? на фронт - там від них буде більше користі!
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15.10.2024 17:43 Ответить
прочитала:

"вчора бригада попрацювала 30 хвилин, потому - потужний залп..."

всіх на Покровськ !!!
потужних !
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15.10.2024 17:51 Ответить
Двоякое впечатление. То, что ВР на 90%- дебилы и пустое место, всем давно понятно.
И то, что эти уроды не голосовали за очередные антинародные законы скорее +, чем -.
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15.10.2024 17:15 Ответить
А хто ж тоді відхилив всі поправки і прийняв закон про підвищення податків?
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15.10.2024 17:23 Ответить
після цього вони дуже втомились та розійшлись..., потвори
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15.10.2024 17:29 Ответить
Неправильна відповідь . Правильна відповідь - це все Порошенко наголосував. Він і винуватий!
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15.10.2024 17:32 Ответить
Рыги и зелень. См. расклад по фракциям. Это голосование по 20 штук на карман было.
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15.10.2024 18:04 Ответить
20 штук баксів? Не гривень? За один раз тицнути на кнопку? Мля, нафіга я в ті срані інженери поліз? Мені за кожний тиц платять набагато менше...
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15.10.2024 18:10 Ответить
Это кроме ежемесячной пятёрки как + к зарплате и прочим ништякам. Одно требование- не быть дальтоником и отличать зелёную кнопку от красной.
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15.10.2024 21:10 Ответить
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15.10.2024 17:16 Ответить
Треба прогульників позбавляти броні і відразу на передок в штурмовики.
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15.10.2024 17:31 Ответить
Слуги вже законопроект пишуть, за яким будуть призивати себе за прогули у штурмовики.
https://www.youtube.com/shorts/NVIg90pMNR0
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15.10.2024 17:39 Ответить
Як сказав один депутат, в цей час вони з народом.
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15.10.2024 17:34 Ответить
Дикий сором!

Це не сором, пане нардеп Рудик. Це - злочин. Може треба згадати, що Ви полковник?
У кожного громадянина України є обов'язок протидіяти злочинам. Якщо хочеш...
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15.10.2024 17:39 Ответить
Суки
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15.10.2024 17:43 Ответить
То може їм так і платити як вони працюють! На заводі вже за прогули звільнили б з ''вовчим білетом''! Може пора і з депутатами так само робити! Вони такі ж наймані працівники!
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15.10.2024 17:43 Ответить
Як же вони самі себе позвільняють? В них просто немає таких повноважень. От і потерпають бідолашні.
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15.10.2024 19:33 Ответить
включився влужупукрежим
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15.10.2024 17:44 Ответить
Куди депутати поділись? -- скарби шукають - чи бабло никають?
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15.10.2024 17:49 Ответить
їх вже фізично нема в Україні, принаймі більшої частини ВР. повтікали трідараси за кордон.
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15.10.2024 18:22 Ответить
Моно быльшість хер поклала.
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15.10.2024 18:01 Ответить
Вони як і клоун "мудрому наріду" нічого нє должни ! А плебсу мишається тільки паржать.
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15.10.2024 19:01 Ответить
Всіх депуДЯТЛІв звільнити за прогули!
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15.10.2024 18:09 Ответить
тоді за цей місяць всю зарплату та всі виплати дУпутатів перерахувати на дрони. суки блд.
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15.10.2024 18:21 Ответить
Депутатів всіх рівнів чоловічої статі в окопи толку від них нема законів стільки що вже незнають яку гадость підсунуть а так лопату в руки і копать Ляшко воює свободівці воюють а це зборище корупціонерів хабарників жре жре і жре не розірве їх
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15.10.2024 18:31 Ответить
Вуйна -- фігня, главноє -- маньоври !!! І щоб вчасно підвищена з\п капала на картку , льготи, "бронь" від окопів і недоторканість ! А ви думали вони туди працювати прийшли ?!!
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15.10.2024 18:32 Ответить
В военное время - это дезертирство с вытекающими последствиями.
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15.10.2024 18:48 Ответить
дєпутут спіт, а служба ідьот
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15.10.2024 18:51 Ответить
Просто г#андони. По іншому не скажеш ніяк...
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15.10.2024 19:20 Ответить
Цікаво чи був у залі присутній "Бєлєнюк"? Обіцяв після олімпіади не прогулювати...
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15.10.2024 20:11 Ответить
він на тренуванні.
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16.10.2024 00:14 Ответить
"Нєт! Нєт!" Він публічно оголосив про завершення спортивної кар'єри та обіцяв повністю присвятити своє життя добробуту українців шляхом доброчесної праці в якості українського політичного діяча.

Може він в бібліотеці? Вивчає політику, економіку, юриспруденцію, міжнародне право та соціологію?
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16.10.2024 00:44 Ответить
ну так, його часто бачать між парламентськими засіданнями у бібліотеці ім. Вернадського. Може кандидатську пише...
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16.10.2024 01:26 Ответить
Уявляєте собі роботу мрії - зарплату платять, житлом та їжею забезпечують, безкоштовно лікують в кращих закладах країни, відкатики-ніштяки усілякі, та ще й бляха на роботу ходити нетреба!
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15.10.2024 20:16 Ответить
Не вистачає 73 відсотки депутатів.
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15.10.2024 20:27 Ответить
Понавибирали, з.б.
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15.10.2024 20:41 Ответить
А чому дивуємося!?...Чи можливо вже забув нарід, хто їх привів до влади !?...
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15.10.2024 21:11 Ответить
які проблеми? Наберіть нових випускників університету державного управління "Rixos Prykarpattya".
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16.10.2024 00:13 Ответить
Дивно, чому пан Рудик вважає, що маємо парламент воюючої країни, який ми не заслужили.
За це проголосувала у 19-му роі більшість громадян, які пришли на вибочі дільниці, тринадять з половиною мільйонів. Нам цей парламент не мембарці завезли. І нагадаю пану полковнику, що цей паламент народ собі "заслужив" вже тоді, коли крпїна давно воювала. Якійсь раздрай у сприйнятті реальносі у кандидата історичних наук.
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16.10.2024 00:31 Ответить
 
 