Нардепы во время войны продолжают покупать люксовые автомобили и "прятать" их на родственниках, - СМИ. ФОТО

Народные депутаты продолжают обновлять свои автопарки, записывая новые машины на родственников или же родственные компании и не декларируя их использование.

Это выяснили журналисты Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Нардеп от депутатской группы "Довіра" Сергей Минько приезжает на парламентские заседания на новой BMW X7 2022 года выпуска. Авто приобретено весной 2024-го и тогда стоимость похожих автомобилей начиналась с 90 тысяч долларов. В декларации народного депутата этой машины нет.

Впрочем, похоже, что это не единственная люксовая "обновка" нардепа. Журналисты заметили, что из загородного имения, в котором проживает семья Минько, нардеп выезжает уже на Mercedes GLE 53 AMG 2023 года выпуска. Эта машина также приобретена весной и стоимость похожих достигает не менее 120 тысяч долларов. Mercedes в декларации народного депутата также отсутствует.

Обе машины записаны на компанию "Агрорекавери", которая принадлежит сестре народного избранника Ирине Гришиной. По документам она занимается растениеводством и выращиванием зерновых культур. Фирму создали в апреле 2024 года и сразу же начали записывать на нее дорогостоящие автомобили. В комментарии журналистам Bihus.Info Сергей Минько лишь пообещал, что впоследствии все задекларирует: "Все, что подпадает декларированию, будет отражено в декларации за 2024 год".

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На новое авто пересел и нардеп от "Слуги народа" Сергей Мандзий. В Раду он приезжает на новой Toyota Land Cruiser Prado. Ценник у таких - около 55 тысяч долларов. Автомобиль зарегистрирован в феврале этого года на компанию "Системы для бизнеса 2", владельцем которой, по документам, значится сам Сергей Мандзий.

В ответ на запрос нардеп заявил, что новым автомобилем пользуется на правах аренды. А информация о пользовании им будет отражена в декларациях за соответствующий период - согласно требованиям законодательства.

Другой "слуга" - из Бердичева - Богдан Кицак, который, согласно декларации, ни одной машиной не владеет, на одно из последних заседаний Верховной Рады приехал на Toyota RAV 4.

Это авто хоть и 2023 года выпуска, но его сложно назвать элитным. Несмотря на это, стоимость такой Toyota сейчас стартует с 36 тысяч долларов, а ее владелицей в начале 2024-го стала 69-летняя мать Кицака, которая работала в Бердичевском педагогическом колледже. Женщина, по словам коллег, с начала полномасштабного вторжения не живет в Украине, но авто, которым теперь пользуется ее сын-нардеп все же приобрела.

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Сам Кицак сначала заявил журналистам, что своего автомобиля у него нет и он иногда пользуется машинами друзей. Впрочем, поняв, что его уже заметили возле нового RAV4, добавил, что впоследствии внесет это авто в декларацию, а приобретено оно за деньги, полученные с продажи семейной недвижимости.