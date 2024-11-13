Нардеп и офицер ВСУ Рудык призвал мобилизоваться всех депутатов-"списочников": "Средний возраст – 41. Самый сок. Слабо?". ВИДЕО
Народный депутат, полковник ВСУ Сергей Рудык призвал вступить в ВСУ всех парламентских депутатов-списочников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свое видеообращение к коллегам-депутатам Рудык опубликовал на персональной странице в соцсети.
"Я посчитал, что в парламенте есть 225 "списочников", из которых почти 200 - это мужчины. Средний возраст - 41 год. Самый сок. Пойдите на службу. Покажите собственным примером, что ничего в этом страшного нет... Список ваших партий от этого не проиграет. Появятся новые лица. Вы же хотели новые лица? А люди поверят, что власть с народом. Слабо?", - говорит Рудик на видео.
Топ комментарии
+32 Олександр Дніпро
показать весь комментарий13.11.2024 17:06
+25 Центр 820 #596246
показать весь комментарий13.11.2024 17:10
+21 ZoV KobZona
показать весь комментарий13.11.2024 17:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пацаны, чё вы такие ленивые? Ну наберите Сергей Рудык. Почитайте биографию и карьеру. Где Рудык и где ЗСУ. Полковник до войны с армией абсолютно не пересекался? Может он сейчас, типа, член военного совета? Кто полковника Рудыка на штурм пошлёт
Ай маладець...
зоопаркубатальйону
95-го кварталу для захисту Украіни ,
так як там всі хлопці добре вгодовані і фізично здорові 😡
але у них зовсім інша мета: наарахамити і прибарахліцца.