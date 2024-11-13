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Нардеп и офицер ВСУ Рудык призвал мобилизоваться всех депутатов-"списочников": "Средний возраст – 41. Самый сок. Слабо?". ВИДЕО

Народный депутат, полковник ВСУ Сергей Рудык призвал вступить в ВСУ всех парламентских депутатов-списочников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое видеообращение к коллегам-депутатам Рудык опубликовал на персональной странице в соцсети.

"Я посчитал, что в парламенте есть 225 "списочников", из которых почти 200 - это мужчины. Средний возраст - 41 год. Самый сок. Пойдите на службу. Покажите собственным примером, что ничего в этом страшного нет... Список ваших партий от этого не проиграет. Появятся новые лица. Вы же хотели новые лица? А люди поверят, что власть с народом. Слабо?", - говорит Рудик на видео.

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Автор: 

мобилизация (2764) Рудык Сергей (33)


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Топ комментарии
+32
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13.11.2024 17:06
+25
бидлохамія з котлетою вже навипередки побігли записуватись в ЗСУ. чи може корабельна сосна свого чоловіка відправить. ні, батальон мандатованих буде воювати на печерських пагорбах та конченій заспі.
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13.11.2024 17:10
+21
Их нельзя. Они инвалиды 1-й группы, из всех движений получается только себе на карман.
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13.11.2024 17:06
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Их нельзя. Они инвалиды 1-й группы, из всех движений получается только себе на карман.
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13.11.2024 17:06 Ответить
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13.11.2024 17:06 Ответить
Зараз з'ясується, що вони усі є інвалідами 1-ої групи
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13.11.2024 17:07 Ответить
Безугла рветься
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13.11.2024 17:09 Ответить
Безмозгла не годиться , бо вона ФСБшна шльондра 🙁
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13.11.2024 17:24 Ответить
Та там більшість з душком
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13.11.2024 17:28 Ответить
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13.11.2024 18:28 Ответить
Ну так Безугла сказала шо офіцер Савченко дала команду на відхід і лінія оборони посипалась
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13.11.2024 18:53 Ответить
бидлохамія з котлетою вже навипередки побігли записуватись в ЗСУ. чи може корабельна сосна свого чоловіка відправить. ні, батальон мандатованих буде воювати на печерських пагорбах та конченій заспі.
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13.11.2024 17:10 Ответить
Чекаємо коли пана Сергія Рудика пошлють у позачерговий штурм. Організують спеціально.
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13.11.2024 17:11 Ответить
Ніби він штурмовик.
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13.11.2024 17:37 Ответить
Він цілий полковник
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13.11.2024 17:40 Ответить
Кто проповедь прочесть желает людям, тот жрать не должен лучше чем они.
Пацаны, чё вы такие ленивые? Ну наберите Сергей Рудык. Почитайте биографию и карьеру. Где Рудык и где ЗСУ. Полковник до войны с армией абсолютно не пересекался? Может он сейчас, типа, член военного совета? Кто полковника Рудыка на штурм пошлёт
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13.11.2024 18:10 Ответить
А на яку посаду? Теж полковника? Гроші отримувати? І нічим не ризикувати?
Ай маладець...
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13.11.2024 17:12 Ответить
На ті посади, на які хто вчився. Рудик довчився до полковника, а ті, що ні - підуть штурмовиками. Чи так не справедливо?
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13.11.2024 18:46 Ответить
Так вчитель вчився на вчителя... Кухар на кухар... Водій на водія... Чому вони на штурм, а пан полковник в кабінет, або теплий підвальчик десь кілометрів за 40 до лінії зіткнення?
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13.11.2024 19:19 Ответить
Олег татаров 42 роки. Самий ****.
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13.11.2024 17:15 Ответить
Зараз главмусор Клименко заявить що і депутати, як і мєнти не годяться для окопів.
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13.11.2024 17:15 Ответить
Одна безугла вартує цілого зоопарку батальйону
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13.11.2024 17:18 Ответить
еліта суспільства повинна бути в штурмових бригадах, щоб мотивувати інших - пересічних, але це не про наші "иліти", максимум що вони можуть, то нап'ялити щось схоже на військову форму з тризубом, або служити в тилу, перекладаючи папірці з одного столу на інший. Як там аудит пройшов? плідно
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13.11.2024 17:20 Ответить
Потрібно негайно мобілізувати всіх чоловіків
95-го кварталу для захисту Украіни ,
так як там всі хлопці добре вгодовані і фізично здорові 😡
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13.11.2024 17:22 Ответить
Я розумію ненависть людей до депутатів, але навіщо подібні популістські відео? А хто буде керувати країною?
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13.11.2024 17:33 Ответить
Те,кто в списке на непроходных местах.Если не учитывать популизм,то все верно сказано.
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13.11.2024 17:37 Ответить
А що, в нас жінки не хочуть посидіти у Верховній Раді за невеличку зарплату та хлібні котлети у депутатській їдальні?
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13.11.2024 18:03 Ответить
А що, депутатом можна влаштуватися на роботу? А я гадав їх обирають
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13.11.2024 18:05 Ответить
А хто їх обирав ?
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13.11.2024 20:04 Ответить
Коли Рудика Корбан в 2014р привіз на фронт, крик підняв про викрадення.
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13.11.2024 17:36 Ответить
Ага, вже побігли. Тож "Ыліта"...
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13.11.2024 17:41 Ответить
Та вони б може і пішли воювати, але ніяк не можуть обрати сторону.
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13.11.2024 18:01 Ответить
Это реклама ? Судя по амуниции он с витрины , очки не запылились , похвально.
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13.11.2024 18:10 Ответить
.... гарна ідея ,
але у них зовсім інша мета: наарахамити і прибарахліцца.
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13.11.2024 18:22 Ответить
Усе добре написали. Я б погодився з вами, але оманські домовленності та батальйон Монако залишились за дужками.
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13.11.2024 20:01 Ответить
Батальон "монако" не захистить ВАШУ домівку та ВАШИХ рідних. Їм плювати на все. Це маємо робити ми самі.
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13.11.2024 20:45 Ответить
Еліта у всі часи йшла першою в бій, або гарно керувала тилом. В нас шось поки не виходить. В бій ніхто не іде, а в тилу Крупа і Гринкєвичі хазяйнують. Коли вже в нас еліта з'явиться?
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13.11.2024 22:40 Ответить
 
 