Нардеп и офицер ВСУ Рудык призвал мобилизоваться всех депутатов-"списочников": "Средний возраст – 41. Самый сок. Слабо?". ВИДЕО

Народный депутат, полковник ВСУ Сергей Рудык призвал вступить в ВСУ всех парламентских депутатов-списочников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое видеообращение к коллегам-депутатам Рудык опубликовал на персональной странице в соцсети.

"Я посчитал, что в парламенте есть 225 "списочников", из которых почти 200 - это мужчины. Средний возраст - 41 год. Самый сок. Пойдите на службу. Покажите собственным примером, что ничего в этом страшного нет... Список ваших партий от этого не проиграет. Появятся новые лица. Вы же хотели новые лица? А люди поверят, что власть с народом. Слабо?", - говорит Рудик на видео.

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