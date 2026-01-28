УКР
Влада Києва та поліція спростували інформацію про смерть від холоду жінки, яка пережила Голокост

Влада та поліція спростовує інформацію про загибель жінки через переохолодження у квартирі на столичному Подолі

У Києві знайшли мертвою літню жінку, яка пережила Голокост. Медіа написали, що вона нібито замерзла у власній квартирі. Однак міська влада столиці та поліція спростували це.

Про це повідомили у КМДА та поліції, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Як розповіла місцева мешканка Юлія Гримчак, два тижні тому її будинок залишився без води. Сусіди запідозрили, що прорвало труби у квартирі, де проживала самотня жінка – Безфамільна Євгенія Михайлівна.

Також про смерть Безфамільної від холоду написало російське видання "Новая Газета Европа". Згодом його цитували ізраїльські медіа.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Тепла немає, зате пішла вода": у київській багатоповерхівці через прорив труби затопило під'їзд. ВIДЕО

Сантехніки, які приїхали на виклик та перекрили воду, з’ясували, що труби прорвало на четвертому поверсі — у помешканні Безфамільної. Коли поліція відчинила двері, жінку виявили мертвою у квартирі. Житло киянки "перетворилося на велику ковзанку".

Як зазначало видання, після Нового року жінка точно ще була жива — ще до сильних морозів сусідка бачила її на сходах. Причиною смерті, як припустили журналісти, став холод, хоча вказали, що точну причину має встановити експертиза.

Безфамільна буцімто ще дитиною врятувалася від розстрілу в Бабиному Яру й опинилася в дитбудинку — саме там їй дали прізвище Безфамільна.

Читайте також: Помер рятувальник Олександр Зібров, який 9 січня зазнав поранення під час повторного удару РФ по Києву, - ДСНС. ФОТО

Спростування КМДА та поліції

У Київській міській державній адміністрації спростовують інформацію медіа, що жінка нібито замерзла у власній квартирі.

  • За офіційним висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті киянки стала серцева недостатність, спричинена хронічною ішемічною хворобою серця.

У поліції Києва повідомили, що поширена у ЗМІ історія відбулася близько двох тижнів тому. Саме тоді до правоохоронців надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що його підтоплює сусідка зверху.

У квартирі виявили мертвою 88-річну жінку. Її помешкання було сухим, за винятком ділянки на кухні через порушення герметичної системи трубовідводу, додали правоохоронці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві тимчасово обмежили гарячу воду в частині житлових будинків для відновлення тепла, - КМДА

ЗМІ поширили інформацію про загибель жінки від холоду у квартирі: у КМДА спростували

ЗМІ поширили інформацію про загибель жінки від холоду у квартирі: у КМДА спростували

Автор: 

КМДА (2442) Київ (20837) опалення (1029) смерть (6872)
Топ коментарі
+14
"...Також про смерть Безфамільної від холоду https://novayagazeta.eu/articles/2026/01/27/politseiskie-ne-khodili-po-kvartire-oni-ezdili-po-ldu написало російське видання "Новая Газета Европа" - а про причини холоду російське видання не повідомило???
показати весь коментар
28.01.2026 19:04 Відповісти
+12
киянки стала серцева недостатність, спричинена хронічною ішемічною хворобою серця. Джерело: https://censor.net/ua/n3597750
- тобто - постійне перебування в холоді на це ніяк не вплинуло ?
показати весь коментар
28.01.2026 19:01 Відповісти
+10
Конечно нет, так и до русофобии недалеко.
показати весь коментар
28.01.2026 19:13 Відповісти
киянки стала серцева недостатність, спричинена хронічною ішемічною хворобою серця. Джерело: https://censor.net/ua/n3597750
- тобто - постійне перебування в холоді на це ніяк не вплинуло ?
показати весь коментар
28.01.2026 19:01 Відповісти
Доки був лютий холод і відсутнє опалення, вона відчувала себе гарно, а раптова подача тепла далася взнакипогано на її самопочутті.
показати весь коментар
28.01.2026 19:56 Відповісти
Тобто це не твоє Х@йло розбомбило наші електро і тепломережі ?
показати весь коментар
29.01.2026 05:07 Відповісти
"...Також про смерть Безфамільної від холоду https://novayagazeta.eu/articles/2026/01/27/politseiskie-ne-khodili-po-kvartire-oni-ezdili-po-ldu написало російське видання "Новая Газета Европа" - а про причини холоду російське видання не повідомило???
показати весь коментар
28.01.2026 19:04 Відповісти
Конечно нет, так и до русофобии недалеко.
показати весь коментар
28.01.2026 19:13 Відповісти
Нові газетярі воліють бути загадошними:

"Ну что, Адольф, можешь радоваться? Твои последователи спустя десятилетия подхватили знамя и продолжают дело, с которым человечество пыталось покончить много лет назад. Они усвоили твои уроки и методы и творчески их развивают. А впрочем, не спеши радоваться. Они проиграют, как ты. Ты сдох в бункере, у них на всех бункеров не хватит, так что придется довольствоваться лесами и болотами. Вариантов уцелеть нет. Потому что вы - не только убийцы, но и ничтожества. При таком сочетании не выигрывают."
показати весь коментар
28.01.2026 19:14 Відповісти
А почитати що https://novayagazeta.eu/articles/2026/01/27/politseiskie-ne-khodili-po-kvartire-oni-ezdili-po-ldu написало видання "Новая Газета - слабо ?
"Пережившая Холокост киевлянка замерзла в центре города, обесточенного российскими ракетами"
показати весь коментар
28.01.2026 19:15 Відповісти
Ось що і як було написано:
«Полицейские не ходили по квартире, они ездили по льду»
Пережившая Холокост киевлянка замерзла в центре города, обесточенного российскими ракетами.
 Не всі читають дрібний шрифт. Так що, не маніпулюйте.
показати весь коментар
28.01.2026 23:32 Відповісти
Типовий фейк від пропагандонів ******, вкинутий руками коригувальників=ждунів, яких дуже захищає суддівська свора портновських!!
показати весь коментар
28.01.2026 19:13 Відповісти
Голокост пережила, а от холодкост ні. Але - а хто ж влаштував нам цей холодкост? Та її ж соплемінники, що влаштували голодомори, а тепер холодомори. І що за натяк на якусь там кацапську пресу, що нам з того? Може, хочуть сказати, що це така "наша" влада нас виморожує? Ну, так ми це і самі на власній шкірі відчуваємо. Та й знову ж таки - а влада хто? міндічі-#уїндічі, знову і знову. Може досить?
показати весь коментар
28.01.2026 19:14 Відповісти
Тобто зараз гірше, ніж в Голокост?
показати весь коментар
28.01.2026 19:19 Відповісти
«Полиция не хотела вскрывать дверь: мол, вы же сами говорите, она часто дверь не открывает. Но мы настояли. Просто вышли все на улицу, начали требовать. На улице минус 18, дом затапливает, у нас в доме дети и старики лежачие. Если сейчас все замерзнет, мы всем домом просто ляжем. Мы фактически заставили полицию открыть дверь. Они вошли через балкон: да, в минус 18 балкон был открыт», - рассказала Юлия Гримчак, соседка и волонтер, приносившая продукты Евгении Бесфамильной.

Когда полицейские вошли в квартиру, там все было покрыто слоем льда, пишет «Новая газета Европа». Евгения Бесфамильная была мертва. Юлия Гримчак особо отметила взаимовыручку и неравнодушное отношение соседей. «Если бы не наша общность, неизвестно, сколько бы еще баба Женя в том ледяном гробу лежала», - приводят ее слова журналисты.
показати весь коментар
28.01.2026 19:43 Відповісти
холодомор українців - це древня мрія кацапів.підараси.
показати весь коментар
28.01.2026 19:44 Відповісти
Стоп.
Якщо вона й справді померла від холоду - хіба це провина України???
Хіба Українці розбомбили українські теплостанції???
показати весь коментар
28.01.2026 20:26 Відповісти
Це називається інформаційна війна. Зараз жителі Троєщини перекривають дороги, бо немає електрики. Їм говорилося, що пошкодження значні, і що краще поки що кудись виїхати. Але вони відкривають другий фронт, тупі раднеки, начитавшись і надивившись кацапського контенту.
показати весь коментар
29.01.2026 05:13 Відповісти
Кацапи декларують свої злочини? Її смерть на їх совісті.
показати весь коментар
28.01.2026 21:54 Відповісти
Тільки дебіли можуть заперечувати те, в чому можна і потрібно звинувачувати кацапських нацистів
показати весь коментар
28.01.2026 22:16 Відповісти
 
 