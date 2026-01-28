Влада Києва та поліція спростували інформацію про смерть від холоду жінки, яка пережила Голокост
У Києві знайшли мертвою літню жінку, яка пережила Голокост. Медіа написали, що вона нібито замерзла у власній квартирі. Однак міська влада столиці та поліція спростували це.
Про це повідомили у КМДА та поліції, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як розповіла місцева мешканка Юлія Гримчак, два тижні тому її будинок залишився без води. Сусіди запідозрили, що прорвало труби у квартирі, де проживала самотня жінка – Безфамільна Євгенія Михайлівна.
Також про смерть Безфамільної від холоду написало російське видання "Новая Газета Европа". Згодом його цитували ізраїльські медіа.
Сантехніки, які приїхали на виклик та перекрили воду, з’ясували, що труби прорвало на четвертому поверсі — у помешканні Безфамільної. Коли поліція відчинила двері, жінку виявили мертвою у квартирі. Житло киянки "перетворилося на велику ковзанку".
Як зазначало видання, після Нового року жінка точно ще була жива — ще до сильних морозів сусідка бачила її на сходах. Причиною смерті, як припустили журналісти, став холод, хоча вказали, що точну причину має встановити експертиза.
Безфамільна буцімто ще дитиною врятувалася від розстрілу в Бабиному Яру й опинилася в дитбудинку — саме там їй дали прізвище Безфамільна.
Спростування КМДА та поліції
У Київській міській державній адміністрації спростовують інформацію медіа, що жінка нібито замерзла у власній квартирі.
- За офіційним висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті киянки стала серцева недостатність, спричинена хронічною ішемічною хворобою серця.
У поліції Києва повідомили, що поширена у ЗМІ історія відбулася близько двох тижнів тому. Саме тоді до правоохоронців надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що його підтоплює сусідка зверху.
У квартирі виявили мертвою 88-річну жінку. Її помешкання було сухим, за винятком ділянки на кухні через порушення герметичної системи трубовідводу, додали правоохоронці.
- тобто - постійне перебування в холоді на це ніяк не вплинуло ?
"Ну что, Адольф, можешь радоваться? Твои последователи спустя десятилетия подхватили знамя и продолжают дело, с которым человечество пыталось покончить много лет назад. Они усвоили твои уроки и методы и творчески их развивают. А впрочем, не спеши радоваться. Они проиграют, как ты. Ты сдох в бункере, у них на всех бункеров не хватит, так что придется довольствоваться лесами и болотами. Вариантов уцелеть нет. Потому что вы - не только убийцы, но и ничтожества. При таком сочетании не выигрывают."
"Пережившая Холокост киевлянка замерзла в центре города, обесточенного российскими ракетами"
«Полицейские не ходили по квартире, они ездили по льду»
Пережившая Холокост киевлянка замерзла в центре города, обесточенного российскими ракетами.
Не всі читають дрібний шрифт. Так що, не маніпулюйте.
Когда полицейские вошли в квартиру, там все было покрыто слоем льда, пишет «Новая газета Европа». Евгения Бесфамильная была мертва. Юлия Гримчак особо отметила взаимовыручку и неравнодушное отношение соседей. «Если бы не наша общность, неизвестно, сколько бы еще баба Женя в том ледяном гробу лежала», - приводят ее слова журналисты.
Якщо вона й справді померла від холоду - хіба це провина України???
Хіба Українці розбомбили українські теплостанції???