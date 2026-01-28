Влада Києва та поліція спростували інформацію про смерть від холоду жінки, яка пережила Голокост

У Києві знайшли мертвою літню жінку, яка пережила Голокост. Медіа написали, що вона нібито замерзла у власній квартирі. Однак міська влада столиці та поліція спростували це.

Про це повідомили у КМДА та поліції.

Що відомо?

Як розповіла місцева мешканка Юлія Гримчак, два тижні тому її будинок залишився без води. Сусіди запідозрили, що прорвало труби у квартирі, де проживала самотня жінка – Безфамільна Євгенія Михайлівна.

Також про смерть Безфамільної від холоду написало російське видання "Новая Газета Европа". Згодом його цитували ізраїльські медіа.

Сантехніки, які приїхали на виклик та перекрили воду, з’ясували, що труби прорвало на четвертому поверсі — у помешканні Безфамільної. Коли поліція відчинила двері, жінку виявили мертвою у квартирі. Житло киянки "перетворилося на велику ковзанку".

Як зазначало видання, після Нового року жінка точно ще була жива — ще до сильних морозів сусідка бачила її на сходах. Причиною смерті, як припустили журналісти, став холод, хоча вказали, що точну причину має встановити експертиза.

Безфамільна буцімто ще дитиною врятувалася від розстрілу в Бабиному Яру й опинилася в дитбудинку — саме там їй дали прізвище Безфамільна.

Спростування КМДА та поліції

У Київській міській державній адміністрації спростовують інформацію медіа, що жінка нібито замерзла у власній квартирі.

За офіційним висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті киянки стала серцева недостатність, спричинена хронічною ішемічною хворобою серця.

У поліції Києва повідомили, що поширена у ЗМІ історія відбулася близько двох тижнів тому. Саме тоді до правоохоронців надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що його підтоплює сусідка зверху.

У квартирі виявили мертвою 88-річну жінку. Її помешкання було сухим, за винятком ділянки на кухні через порушення герметичної системи трубовідводу, додали правоохоронці.

