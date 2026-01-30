Без тепла в Киеве остается 253 многоэтажки, - Кличко

В Киеве продолжается поэтапное восстановление теплоснабжения после массированных вражеских атак. С утра к сети подключили еще 125 жилых домов, однако без тепла пока остаются 253 многоэтажки.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Продолжаются работы по устранению повреждений

"Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы устранить повреждения критической инфраструктуры, нанесенные массированными атаками врага на столицу. И восстановить теплоснабжение в квартиры киевлян", - отметил Кличко.

Что предшествовало

Напомним, что по состоянию на вечер среды, 28 января, в Киеве без теплоснабжения оставалось 639 многоэтажек.

