Без тепла в Киеве остается 253 многоэтажки, - Кличко
В Киеве продолжается поэтапное восстановление теплоснабжения после массированных вражеских атак. С утра к сети подключили еще 125 жилых домов, однако без тепла пока остаются 253 многоэтажки.
Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
253 дома еще без тепла
С сегодняшнего утра к теплоснабжению подключили еще 125 жилых домов.
На данный момент без тепла остаются 253 многоэтажки.
Продолжаются работы по устранению повреждений
"Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы устранить повреждения критической инфраструктуры, нанесенные массированными атаками врага на столицу. И восстановить теплоснабжение в квартиры киевлян", - отметил Кличко.
Что предшествовало
- Напомним, что по состоянию на вечер среды, 28 января, в Киеве без теплоснабжения оставалось 639 многоэтажек.
CrossFirenko
