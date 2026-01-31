Негода на Одещині: 5 районів без світла через обриви та пошкодження проводів
Уночі 31 січня складні погодні умови майже по всій Одеській області призвели до обривів проводів і пошкодження елементів електромереж через намерзання льоду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Яка ситуація з електрикою в регіоні?
Як зазначається, станом на ранок 31 січня без світла залишаються клієнти в Подільському, Березівському, Роздільнянському, Білгород-Дністровському та Одеському районах. В Одесі електропостачання забезпечується для об’єктів критичної інфраструктури.
"Наші фахівці працювали усю ніч, і зараз продовжують обстежувати лінії і ремонтуввти обладнання, щоб якомога швидше повернути світло в домівки. Просимо з розумінням поставитися до ситуації - роботи тривають", - додали в ДТЕК.
Знеструмлення через негоду
За даними Міненерго, станом на 30 січня через негоду без електропостачання залишалося понад 270 населених пунктів в Одеській, Вінницькій, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі, зокрема в складних умовах.
До цього були морози, вітер, ожеледиця - світло хоч інколи з"являлося(((