Непогода в Одесской области: 5 районов без света из-за обрывов и повреждений проводов

Ночью 31 января сложные погодные условия почти по всей Одесской области привели к обрывам проводов и повреждению элементов электросетей из-за намерзания льда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Какова ситуация с электричеством в регионе?

Как отмечается, по состоянию на утро 31 января без света остаются клиенты в Подольском, Березовском, Раздельнянском, Белгород-Днестровском и Одесском районах. В Одессе электроснабжение обеспечивается для объектов критической инфраструктуры.

"Наши специалисты работали всю ночь и сейчас продолжают обследовать линии и ремонтировать оборудование, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома. Просим с пониманием отнестись к ситуации - работы продолжаются", - добавили в ДТЭК.

По данным Минэнерго, по состоянию на 30 января из-за непогоды без электроснабжения оставалось более 270 населенных пунктов в Одесской, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме, в том числе в сложных условиях.

головне щоб місцеві людоньки проводи не покрали на метал. зазвичай тільки проводи лягли іх вже цуплят.
31.01.2026 10:06 Ответить
Всю добу 30 січня була гарна погода- світла не було і не обіцяють(
До цього були морози, вітер, ожеледиця - світло хоч інколи з"являлося(((
31.01.2026 10:29 Ответить
 
 