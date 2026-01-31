Непогода в Одесской области: 5 районов без света из-за обрывов и повреждений проводов
Ночью 31 января сложные погодные условия почти по всей Одесской области привели к обрывам проводов и повреждению элементов электросетей из-за намерзания льда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Какова ситуация с электричеством в регионе?
Как отмечается, по состоянию на утро 31 января без света остаются клиенты в Подольском, Березовском, Раздельнянском, Белгород-Днестровском и Одесском районах. В Одессе электроснабжение обеспечивается для объектов критической инфраструктуры.
"Наши специалисты работали всю ночь и сейчас продолжают обследовать линии и ремонтировать оборудование, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома. Просим с пониманием отнестись к ситуации - работы продолжаются", - добавили в ДТЭК.
Отключение электроэнергии из-за непогоды
По данным Минэнерго, по состоянию на 30 января из-за непогоды без электроснабжения оставалось более 270 населенных пунктов в Одесской, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме, в том числе в сложных условиях.
До цього були морози, вітер, ожеледиця - світло хоч інколи з"являлося(((