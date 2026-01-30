Из-за непогоды без электроснабжения остаются более 270 населенных пунктов в пяти областях, - Минэнерго
Из-за непогоды без электроснабжения остаются более 270 населенных пунктов в Одесской, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что продолжаются восстановительные работы на энергообъектах.
Киев и область
В Киеве и Киевской области сохраняется дефицит мощностей. Со вчерашнего дня оператор системы распределения в столице применяет временные графики в соответствии с имеющимся объемом доступной мощности.
Графики отключений
По всей стране действуют графики почасовых отключений, а также графики ограничения мощности для бизнеса. В отдельных регионах из-за сложной ситуации в энергосистеме вынужденно применяются аварийные отключения электроэнергии. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам.
Отключения из-за непогоды
Сообщается, что из-за непогоды без электроснабжения остаются более 270 населенных пунктов в Одесской, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме, в частности в сложных условиях.
