866

Відновлення електропостачання сповільнили морози. Раніше на це йшов день, а зараз - 2-3, - енергетики

Що відомо?

За словами енергетиків, з якими спілкувався Цензор.НЕТ у попередні тижні, морози суттєво сповільнили сам темп відновлення там, де це можливо. Бо на те, на що раніше йшов день, зараз потрібно два чи три.

Ексголова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ворог користуватиметься морозом для того, щоб атакувати енергетичну систему.

"Для нього це золотий час в таких атаках. Тому що споживання на максимумі. Ефект цих атак величезний. А на побутових споживачах найбільше. І він (Путін. - Ред.) буде намагатися використати цей час", - додав Кудрицький.

Водночас, зауважив він, навесні зміниться баланс енергосистеми, тому що почнуть працювати сонячні електростанції і більше даватимуть гідроелектростанції.

"Сонячні електростанції, вони дадуть змогу в денні години розвантажити нашу гідрогенерацію, яка зможе накопичувачу воду вдень, щоб до вечора зливати цю воду і покривати більше споживання. Тобто, грубо кажучи, у нас додасться пару черг, як мінімум, невідключених споживачів", - сказав Кудрицький.

Директор Yasno Сергій Коваленко пояснив, що велику роль в тому, що Київ зараз виживає, відіграє те, що бізнес – малий і великий – перейшов на альтернативні джерела енергії.

За їхніми власними підрахунками, десь 26% киян мають вдома зарядні станції. І це теж допомагає проходити скрутні часи. Але, водночас, Коваленко сказав, що те, що стосується масштабніших проєктів, які б дозволили краще функціонувати будинкам, в столиці майже нічого не реалізовано.

Я б ще міг якось зрозуміти владу , якби це була зима 22-23 р . Але зараз на календарі 2026р !! Тому моя свідомість відмовляється розуміти всі ці - відмазки . То значить - морози винні в тому що наша енергетика дихає на ладан , то вітри , то спалахи на сонці , то ще якась муйня . Лише не чинуші , котрі 4 роки війни , сиділи - ніхея не робили , і навіть не думали робити , а лише набивали собі кишені лавешкою .
Я гадаю що за 4 роки можна було все це ( все що коїться зараз з енергетикою країни ) передбачити , і побудувати не лише надійний захист для підстанцій , побудувати і налаштувати не лише автономну модульну електро і теплогенерацію в містах , а і мабуть взагалі - побудувати з нуля резервну енергосистему країни .
30.01.2026 13:41 Відповісти
 
 