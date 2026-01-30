УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9322 відвідувача онлайн
Новини Удари по енергетиці
4 097 39

Ефективність атак на енергетику неспівставна з коштами, які росіяни витрачають на них, - Кудрицький

Ефективність ударів РФ по енергетиці України: що відомо?

Якщо росіяни продовжуватимуть атакувати енергетику України з такою ж інтенсивність, то жити із графіками відключень доведеться й за теплої погоди.

Про це повідомив колишній голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Водночас, зауважив він, графіки все рівно не будуть такими, як зараз.

"Тобто вони будуть більш-менш помірними. Якщо росіяни оцінять, що ефективність цих атак не співставна з тим ресурсом, який вони на них витрачають, а вони тільки на шахедну програму до трильйона рублів викидають кожен рік, це 3% цього їхнього бюджету, то вони можуть тимчасово ці обстріли припинити, оскільки в них нижча ефективність, ніж взимку", - пояснив Кудрицький в рамках панельної дискусії "Нової країни".

Також дивіться: Енергокриза на роки: чому Київ не "піднімуть" швидко - пояснює Ольга Кошарна. ВIДЕО

За його словами, з точки зору системи, найгірша ситуація була в 2022 році, коли на кілька годин енергосистема опинилась в повному блекауті - тоді зупинилися атомні станції, зупинилося практично виробництво електроенергії.

"Тоді диспетчери "Укренерго" зібрали систему за 13 годин. Але найголовніше, що після того таких ситуацій не було допущено, і система, навіть із супер гострим дефіцитом, коли споживати хотілося би 18 тисяч гігават, а є доступних для виробництва тільки 11, тим не менше перебуває під контролем, хоч і з дуже великим дискомфортом для споживачів і для бізнесу", - додав Кудрицький.

Також читайте: Прямих домовленостей з Росією щодо енергетичного перемир’я не було, - Зеленський

Ексголова правління "Укренерго" додав, що в українській енергосистемі зараз працює 15-17 електростанцій, які забезпечують 80-90% всього виробництва електроенергії.

"Вибачте, але і коню ясно, що маючи там виробництво десятків ракет на місяць і тисяч шахедів, на таку невелику кість об'єктів, концентруючи всі удари, росіяни можуть всі ці станції пошкодити. Атомні станції безпосередньо вони не атакують, вони атакують підстанції "Укренерго", які забезпечують видачу потужності з цих атомних станцій.

Таким чином, вони збільшують задачу з трьох АЕС до 12-15 підстанцій. Але ж все одно, це 20-25 об'єктів, які вони систематично атакують. І тому ми маємо такий дефіцит", - підсумував він.

Докладніше про ситуацію в енергосистемі України читайте в матеріалі Цензор.НЕТ за посиланням.

Також читайте: Зеленський пояснив критику Європи: Брак фінансування ракет ППО призвів до ударів РФ по енергетиці Києва

Автор: 

обстріл (33815) енергетика (3762) Кудрицький Володимир (243)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
розкажіть це тим, хто в морози сидів та буде сидіти без електрики, опалення, води та каналізації... а гроші для них - то пил...
показати весь коментар
30.01.2026 12:18 Відповісти
+10
Ше один розумник - підрахував шо кацапам не вигідно бити по Україні
показати весь коментар
30.01.2026 12:20 Відповісти
+8
Пішла відмазка Zе та його тварюк - поплічиків - дружбанів яки разом з ним розкрали сотні мільярдів призначених для створення захисту енергетики.
показати весь коментар
30.01.2026 12:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
розкажіть це тим, хто в морози сидів та буде сидіти без електрики, опалення, води та каналізації... а гроші для них - то пил...
показати весь коментар
30.01.2026 12:18 Відповісти
Ти про військових на ЛБЗ ?
показати весь коментар
30.01.2026 12:28 Відповісти
для чого Ви перепитуєте? так, нашим захисникам не сладко і велика їм дяка! але серед тих, хто сидить без певних комунальних комфортів, є і малі діти, і стареньки, і навіть лежачі...
показати весь коментар
30.01.2026 12:57 Відповісти
То ж ваша пропозицiя буде …. ?
показати весь коментар
30.01.2026 17:12 Відповісти
я не про пропозиції, а про те, що дехто продовжує рахувати вартість болотяних обстрілів. Їм то байдуже, скільки б воно не коштувало. А про ефективність атак свідчить реальний стан справ у нас, а не те, про що нарізають лапшу у владних кабінетах. Краще б не мародерили у вселенських масштабах, може, і людям від того було тепліше...
показати весь коментар
01.02.2026 07:21 Відповісти
Треба просто триматися, доки в них закінчаться гроші на шахеди й ракети. І тоді вони перестануть обстрілювати й програють.
показати весь коментар
30.01.2026 12:19 Відповісти
а ты как хочешь? всех в бой и быстро победить?))
показати весь коментар
30.01.2026 12:23 Відповісти
шахеды и ракеты войну не выиграют
показати весь коментар
30.01.2026 12:25 Відповісти
А ты можешь победить?
показати весь коментар
30.01.2026 12:56 Відповісти
тебя легко
показати весь коментар
30.01.2026 12:58 Відповісти
до тех пор все дома будут разрушены в больших городах и восстановлению не подлежат, их легче снести и новые построить, значит города исчезнут
показати весь коментар
30.01.2026 13:04 Відповісти
Ше один розумник - підрахував шо кацапам не вигідно бити по Україні
показати весь коментар
30.01.2026 12:20 Відповісти
а ти молодець! вправно розповсюджуєш фейки ЗЕ татарівського ДБР!
показати весь коментар
30.01.2026 13:32 Відповісти
Пішла відмазка Zе та його тварюк - поплічиків - дружбанів яки разом з ним розкрали сотні мільярдів призначених для створення захисту енергетики.
показати весь коментар
30.01.2026 12:24 Відповісти
Кудрицького як раз зелені і прибрали ..не пиши фігню
показати весь коментар
30.01.2026 12:40 Відповісти
"Кудрицького як раз зелені і прибрали"

прибрали чтобы отвести подозрения от основных деятелей схемы
показати весь коментар
30.01.2026 13:09 Відповісти
І шо з того виходить?
показати весь коментар
30.01.2026 13:25 Відповісти
вдаримо підстанціями по шахедам і крилатим ракетам !

а скільки це коштує економіці України розумник кудрицький не рахував ?
показати весь коментар
30.01.2026 12:24 Відповісти
Поки вони продають нафти-газу по аналітичним звітам закордонних центрів десь на +500млн$ і витрачають на війну у розмірі 370млн на день, то всі розрахунки до одного місця.

І навіть після того як нафтодоларові доходи впадуть, у них ще є що прадавати світу від урану до платині з рідкоземами та добривами тій же Европі та США.

Плюс партнери у вигляді Індії та Китаю залюбки будуть брати с дісконтом все що потрібно від технологій до ресурсів.
показати весь коментар
30.01.2026 12:25 Відповісти
шось цей напомажений підарок мені не подобаеться
показати весь коментар
30.01.2026 12:28 Відповісти
Одружений гетеросексуал. Зеленський досить брутальний, в вашому розумінні "мужик"?
показати весь коментар
30.01.2026 13:52 Відповісти
це зрозуміло, але чомусь одразу всім від цього не полегшало і не потеплішало.
показати весь коментар
30.01.2026 12:38 Відповісти
Що ти зробив особисто для того щоб посилити єнергетику? (Нові ТЕС, вес) Є?
показати весь коментар
30.01.2026 12:47 Відповісти
да? а как сопоставить ремонт домов со всей начинкой, это на года ремонта,
показати весь коментар
30.01.2026 13:01 Відповісти
не перестають дивувати навігласи, які мають доступ до інтернета і не мають розуміння хто такий Кудрицький і чому Зе влада його спихнула і відкрила безглузду справу на безпідставних звинуваченнях...яке ж блд безнадійно тупе суспільство! З цими тупаками Зе точно вдруге обереться!
показати весь коментар
30.01.2026 13:36 Відповісти
зелені падли, крадіть більше. то й зовсім не буде електрики.
показати весь коментар
30.01.2026 13:58 Відповісти
У 24му, у літку ,при цій гниді не було таких атак на енергетику, а жили по графіках. Шо на це пі@ар скаже?!
показати весь коментар
30.01.2026 14:29 Відповісти
 
 