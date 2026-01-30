Ефективність атак на енергетику неспівставна з коштами, які росіяни витрачають на них, - Кудрицький

Якщо росіяни продовжуватимуть атакувати енергетику України з такою ж інтенсивність, то жити із графіками відключень доведеться й за теплої погоди.

Про це повідомив колишній голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

Водночас, зауважив він, графіки все рівно не будуть такими, як зараз.

"Тобто вони будуть більш-менш помірними. Якщо росіяни оцінять, що ефективність цих атак не співставна з тим ресурсом, який вони на них витрачають, а вони тільки на шахедну програму до трильйона рублів викидають кожен рік, це 3% цього їхнього бюджету, то вони можуть тимчасово ці обстріли припинити, оскільки в них нижча ефективність, ніж взимку", - пояснив Кудрицький в рамках панельної дискусії "Нової країни".

За його словами, з точки зору системи, найгірша ситуація була в 2022 році, коли на кілька годин енергосистема опинилась в повному блекауті - тоді зупинилися атомні станції, зупинилося практично виробництво електроенергії.

"Тоді диспетчери "Укренерго" зібрали систему за 13 годин. Але найголовніше, що після того таких ситуацій не було допущено, і система, навіть із супер гострим дефіцитом, коли споживати хотілося би 18 тисяч гігават, а є доступних для виробництва тільки 11, тим не менше перебуває під контролем, хоч і з дуже великим дискомфортом для споживачів і для бізнесу", - додав Кудрицький.

Ексголова правління "Укренерго" додав, що в українській енергосистемі зараз працює 15-17 електростанцій, які забезпечують 80-90% всього виробництва електроенергії.

"Вибачте, але і коню ясно, що маючи там виробництво десятків ракет на місяць і тисяч шахедів, на таку невелику кість об'єктів, концентруючи всі удари, росіяни можуть всі ці станції пошкодити. Атомні станції безпосередньо вони не атакують, вони атакують підстанції "Укренерго", які забезпечують видачу потужності з цих атомних станцій.

Таким чином, вони збільшують задачу з трьох АЕС до 12-15 підстанцій. Але ж все одно, це 20-25 об'єктів, які вони систематично атакують. І тому ми маємо такий дефіцит", - підсумував він.

