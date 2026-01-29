Енергокриза на роки: чому Київ не "піднімуть" швидко - пояснює Ольга Кошарна

Росія посилює удари по українській енергосистемі, а Київ, Харків та Одеса входять у зону найбільшого ризику. У розмові з енергетичною експерткою Ольгою Кошарною говоримо простою мовою: чому відновлення тепла й світла після останніх обстрілів може зайняти роки, чому ставка на радянські великі ТЕС — глухий кут, і як децентралізація (когенераційні установки, малі модульні рішення) могла б частково закрити потреби критичної інфраструктури.

Окрема частина випуску про відповідальність держави й провали координації:

що не зробило Міненерго;

чому громади "зависають" із донорським обладнанням;

і як виглядає конфлікт між Міненерго та Укренерго на тлі захисту підстанцій і мереж.

Також обговорюємо заяви посадовців про "енергетичне перемир’я", реальну тактику РФ (масовані дрони та концентровані удари по вузлах і трансформаторах) і практичні поради для мешканців висоток.

