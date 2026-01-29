Энергокризис на годы: почему Киев не "поднимут" быстро — объясняет Ольга Кошарная

Россия усиливает удары по украинской энергосистеме, а Киев, Харьков и Одесса входят в зону наибольшего риска. В беседе с энергетическим экспертом Ольгой Кошарной говорим простым языком: почему восстановление тепла и света после последних обстрелов может занять годы, почему ставка на советские крупные ТЭС — тупик, и как децентрализация (когенерационные установки, малые модульные решения) могла бы частично закрыть потребности критической инфраструктуры.

Отдельная часть выпуска об ответственности государства и провалах координации:

  • что не сделало Минэнерго;
  • почему громады "зависают" с донорским оборудованием;
  • и как выглядит конфликт между Минэнерго и Укрэнерго на фоне защиты подстанций и сетей.

Также обсуждаем заявления чиновников об "энергетическом перемирии", реальную тактику РФ (массированные дроны и концентрированные удары по узлам и трансформаторам) и практические советы для жителей высоток.

Пикап группе ПВО для защиты энергетических объектов 🎯Цель: 455 000.00 ₴

🔗Ссылка на банк https://send.monobank.ua/jar/3SjzKseNcS

💳Номер карты банка 4874 1000 2439 9027

Карта Приват: 5221191136536082

PayPal: [email protected]

+28
міндічей не буде якщо не буде при владі зеленського, бо мародерити стікаючу кровю Україну зелений вилупок довіряє не будь кому, а лише своїм міндічам, шефірам, єрмакам, чернишовим. Такої мега корупції, яка розквітла при зеленському, Україна не знала всі 34 роки своєї Незалежності, бо останні 4 роки йде неприкрите мародерство, цинічно прикриваючись війною. Україна зараз воює з відкритим ворогом зовні у вигляді москалоти та з підлим, підступним ворогом-оборотнем, який до того ж має абсолютну владу. В таку пастку, з 1991 року, українці ще ніколи себе не загоняли, причому власними руками.
29.01.2026 21:12 Ответить
+24
Не буде міндічей в процесі відновлення, буде швидке відновлення.
29.01.2026 21:03 Ответить
+21
Це наслідки тупорилого вибору 2019. З такими ******** при владі може й добре що немає ядерки, бо вони б і її ********, як ******** все що було до їхнього приходу до влади... Тієї України, яку попередники передали зеленому утирку ми вже ніколи не побачимо...
29.01.2026 21:16 Ответить
Корупція це людська природа і вона непереможна. Лише ядерна зброя захист від обстрілів.
29.01.2026 21:13 Ответить
Корупція була завжди з 1991 року, в більшій чи в меншій мірі, але те що почалося з травня 2019 це мародерство, бо ще до широкомасштабки, вже у 2019, на асфальтових схемах великого крадівництва почали красти В РАЗИ більше, ніж ще у 2018 при попередниках і це при тому, що курс бакса 2019 по відношенню до 2018 залищився той самий. А в 2021 році на асфальт витратили в декілька разів більше грошей ніж на оборону та закупівлю зброї а на додаток у 2019 та 2020 ще й зірвали оборонні замовлення від Міноборони (два роки поспіль)... І це вже не корупція, це була підготовка країни до здачі.
29.01.2026 21:24 Ответить
Припустимо, гіпотетично, вона в України є. Що далі? До ЯЗ ще повинна бути відповідальність та зобов'язання. Ще, раз, припустимо що вона є. Далі шо?
29.01.2026 21:25 Ответить
Samson option
https://en.wikipedia.org/wiki/Samson_Option
29.01.2026 21:26 Ответить
Ми елементарний ПЗРК не можемо зробити за 4 роки, яка ЯО, то недосяжна для нас технологія.

Друге уже на ЧАЕС навіть чорний метал ріжуть, а щось дорожче вже давно розкрадено, чим плутоній зробиш?
29.01.2026 21:56 Ответить
Як ізраіль чи пакістан зробив?
29.01.2026 21:57 Ответить
ЗАЕС або ЧАЕС може задіти реактор для отримання плутонія.Але...
Радяньскі реактори працюють на збагаченому урані 235 і 238, що являються ключовими елементами для плутонія 239. Проблема в тому, що в нас немає ні носіїв, ні інфраструктури зберігання, ні наукової бази, ні військових професіоналів, які змогли б використати зброю і не підірвати пів країни. Можемо зробити "брудні" бомби і використовувати для доставки катапульти або фламінги.
29.01.2026 22:38 Ответить
Купити в Пакістану все під ключ.
29.01.2026 23:16 Ответить
>чим плутоній зробиш?

РБМК(ЧАЕС)
29.01.2026 22:10 Ответить
Уже станцію офіціно розбирають на металолом, поцікався, там кольорових металів і дорогоцінних уже немає, розібрано, тепер ріжуть металічні конструкції
30.01.2026 21:40 Ответить
пруфи є?
30.01.2026 22:19 Ответить
Вже офіційно навіть є почитай в інтернеті статті від нашого міненерго, вони хваляться що можна уже чорний метал з станції використовувати після процедури дезактивації.
31.01.2026 11:04 Ответить
конструкції РБМК знаходяться в нейтронному полі, і тому активуються і стають радіоактивними. Жодна дезактивація не допоможе. Тому я не вірю в те, що хтось здає ті конструкції.
31.01.2026 13:35 Ответить
Внутрішнє коло і котел ні але там багато металу в зовнішньому колі охолодження, крани і т.д. металоконструкції опор, там металу на мілліони гривень
31.01.2026 15:20 Ответить
ну так це все можна відновити
31.01.2026 17:17 Ответить
Воровати будуть завжди але те що ворують і навіть не ховаються -- це провина суспільства на 100%. Це стосується і тих хто не платить всі податки.
29.01.2026 22:23 Ответить
Безпеку нехай забезпечать, на корупцію плювати. Тільки власна балістика і ядерка це незалежність.
29.01.2026 22:27 Ответить
Наслідки життя без ядерної зброї.
29.01.2026 21:05 Ответить
Це наслідки тупорилого вибору 2019. З такими ******** при владі може й добре що немає ядерки, бо вони б і її ********, як ******** все що було до їхнього приходу до влади... Тієї України, яку попередники передали зеленому утирку ми вже ніколи не побачимо...
29.01.2026 21:16 Ответить
Маячня це те що ви наобирали в 2019. В 2014-2019 у нас не було ядерки, а проти нас так само був путін з орками та бажанням захопити Україну. Але тоді при владі були дорослі дядьки, державники з досвідом та вмінням керувати державою навіть в форс мажорних обставинах. Саме тому тоді, в 2014-2015 вдалося політико-дипломатичним шляхом вибудувати систему запобіжників та противаг і зупинити розгортання широкомасштабної війни. Але після обрання клоуна все це було швидко зруйновано, обнулено і врешті решт отримали оті шашлички 24.02.2022...
29.01.2026 21:35 Ответить
Я обирав Ющенко, Тягнибока, Яроша, Кошулинського. Награвся в демократію.
29.01.2026 21:41 Ответить
а у 2 турі 2019 кого обирали?
29.01.2026 21:42 Ответить
Хочу дещо запитати При Порошенко ви обирали між відпусткою у Франції і Туреччині. При Зеленському ви обираєте між забитим сральником в хаті і вигрібною ямою на вулиці. І війна з москалями у нас не з 2022, а з 2014, якщо хто вже забув…Ну хоч тепер ви щасливі?
29.01.2026 21:52 Ответить
Ти виявляється зелений провокатор. Якщо кажеш що Зеленський і Порошенко однакові то ти є свідок секти "ліпєцкой фабрікі", який намагається видавати себе за розумного.
29.01.2026 22:05 Ответить
Вони обидва мають сидіти в тюрмі біля шаломова.
29.01.2026 22:07 Ответить
А Володимир Олександрович Зеленський хто?
29.01.2026 21:37 Ответить
Актор, несуб'єктний.
29.01.2026 21:42 Ответить
тому що в 2019 галасували за мир і жвачку
29.01.2026 21:05 Ответить
29.01.2026 21:06 Ответить
Понти ганяв...
29.01.2026 21:28 Ответить
Балаболістикою вдаримо по ворогу!!!!!
29.01.2026 21:30 Ответить
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/22/9546 22 U.S. Code § 9546 - Ukranian energy security. Закон був підписаний трампом. Те, що зараз відбувається - порушення Закону Америки
29.01.2026 21:06 Ответить
Що відбувається зараз: команда трампа тисне, щоб Україна (референдум) прийняла рішення про капітуляцію добровільно, тоді вони(команда трампа) і Закон не порушили. Цей Закон повинен цитуватися нашими та американськими ЗМІ публічно і цілодобово.
29.01.2026 21:13 Ответить
Кошарна? Точно? ....
29.01.2026 21:07 Ответить
Одрук?))
29.01.2026 21:17 Ответить
Ольга Кошарна?
29.01.2026 21:20 Ответить
Та Кошерна, Кошерна................
29.01.2026 21:24 Ответить
29.01.2026 21:10 Ответить
Вона такий "експерт " з єнергетики як з мене балярина, це навіть і неєксперту зрозуміло
29.01.2026 21:24 Ответить
такий як з зелі президент, ви маєте на увазі ?
29.01.2026 21:25 Ответить
Прочтите биографию и составьте мнение о Кошмарной. Если некогда или не можете спросите уважаемого Sergey #606813 (известного балеруна). Он вам и из ранних Битлз напоет. А она и правда эксперт
29.01.2026 21:39 Ответить
Кожний кацап - ыксперд!
30.01.2026 06:17 Ответить
«Впродовж 1-4 лютого передбачається пік морозів, які можуть становити у нічні години мінус 20-28 градусів і подекуди нижче.
Найморознішою буде північна частина України, включно з Києвом. У Києві пік морозу очікується 1-2 лютого.
Послаблення морозів - з 5 лютого», - пише синоптик Наталка Діденко.
29.01.2026 21:14 Ответить
Я ору..енергетична експертка..це капець..
29.01.2026 21:16 Ответить
Ще одна експертиня!? Може дійсно віре вте щокажеЮ а може і бреше на замовлення ФСБ. Тому що її походження та освіта викликають окремі питання.
Народиласяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 8 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1955 1955 (70 років) М. Картали, Челябінська обл., Російська РСР, СРСР Діяльність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA хімік Alma mater https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94._%D0%86._%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1 Московський ордена Леніна і ордена Трудового Червоного Прапора хіміко-технологічний інститут імені Д. І. Менделєєва
29.01.2026 21:18 Ответить
Хрещатик 36

ПРИЧИНОЮ КОЛАПСУ СТАЛИ ТРИ МАСОВАНІ УДАРИ: 25-27 ГРУДНЯ, 9 СІЧНЯ ТА 13.01.2026

Удари знищили "велике кільце" генерації.

Під основний удар потрапили ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Після ударів 9 січня близько 6 000 багатоквартирних будинків одночасно залишилися без тепла.

Найскладніша ситуація на Лівому березі (Дарницький, Дніпровський, Деснянський райони). Через особливості мережі та удари по локальних ТЕЦ, ці райони отримують світло лише на кілька годин на добу, а в періоди екстрених відключень можуть залишатися без нього до 10-14 годин поспіль.

Замість класичних ударів по відкритих розподільчих пристроях (трансформаторах), які легше замінити, у грудні 2025 - січні 2026 року ворог зосередився на машзалах та котельному обладнанні. ТЕЦ-5 (найпотужніша в Україні) після атак наприкінці грудня та 9 січня була повністю зупинена на певний час. Були атаковані об'єкти інфраструктури Нафтогазу, що живлять ТЕЦ, що створило дефіцит палива для генерації тепла в моменти пікових холодів.

У минулі роки ТЕЦ мали великий запас резервних потужностей. Кожне попереднє влучання послаблювало конструкції.

У попередні зими часто щастило з європейською зимою +2...-5°C. При нинішніх морозах зупинка ТЕЦ на 6-12 годин стає критичною: якщо воду не злити вчасно, система замерзає і труби лопаються (ефект Алчевська).

Лівий берег (ТЕЦ-6): Найбільше постраждав Деснянський та Дніпровський райони. Через часткову зупинку ТЕЦ-6 там виник найдовший період відсутності опалення.

Центр та Голосіїв (ТЕЦ-5): ситуація ускладнилася пошкодженням магістральних мереж, які не витримали перепадів тиску під час аварійних зупинок.

ТЕЦ-6 забезпечує теплом величезні масиви Лівого берега. Через морози до -20 та зупинку насосів після обстрілу, виник критичний ризик замерзання води в трубах. Операційники були змушені злити воду з систем опалення тисяч будинків. Якщо саму ТЕЦ частково запускають, процес повернення тепла в кожен окремий будинок займає дні: потрібно знову заповнювати систему, витравлювати повітря та латати розриви на мережах, які не витримали перепаду тиску.

Багато вузлів на ТЕЦ-6 працювали на тимчасових схемах ще з 2023-2024 років (перемички, врізки і т.д.). Нові удари в січні просто "добили" ті елементи, які тримали систему.

Як тільки на об'єкті починаються відновлювальні роботи, туди через кілька днів знову спрямовують дрони або балістику. Це змушує щоразу зупиняти ремонт, евакуювати персонал та знову оцінювати вже нові пошкодження.

Станом на зараз ТЕЦ-6 працює лише на 30% потужності. Цього вистачає, щоб підтримувати "життєздатність" системи (щоб труби не лопнули), але замало для повноцінного опалення квартир. Більшість споживачів Деснянського та Дніпровського районів переведені на резервні схеми від менших котелень, які не розраховані на такі навантаження.

Система опалення Києва створювалася як одна з найбільших у світі, і те, що колись вважалося її перевагою (ефективність та низька собівартість тепла), у 2026 році перетворилося на ахіллесову п'яту.

Замість десятків котелень (як в інших обласних центрах включаючи Харків), Київ покладається на ТЕЦ-5 (південно-західна частина) та ТЕЦ-6 (північно-східна).

Влучання в один машзал ТЕЦ-6 миттєво вимкнуло тепло для Троєщини, Лісового масиву, Оболоні та частини Подолу. Якби замість ТЕЦ-6 ці райони обслуговували 50 окремих котелень, ворогу довелося б витратити сотні ракет, щоб досягти такого ж ефекту.

Маленьку котельню можна запустити за кілька годин після ремонту. ТЕЦ це складний паросиловий цикл. Щоб розігріти величезні котли та синхронізувати турбіни з енергосистемою, потрібні дні. Зупинка такого гіганта призвела до падіння тиску в магістральних трубах діаметром понад 1 метр.

Щоб розподілити тепло від 2 цикклопів ТЕЦ-5 + ТЕЦ-6 потрібн павутина з багатьох кілометрів труб. Кожне пошкодження труби на будь-якій ділянці на цьому шляху через стрибок тиску валять весь сегмент. Майже неможливо "відрізати" один мікрорайон і перекинути тепло з іншого, бо топологію під це не проектували.

Екстремальна концентрація потужностей на 2 об'єктах - це головна причина того, чому зараз Київ замерзає. Спроба запроектувати обігрів 3-мільйонного міста лише з 2 точок виявилася стратегічною помилкою минулого.

Будівництво цих двох гігантів припало на період бурхливого розширення Києва, коли забудовувалися величезні масиви на зразок Оболоні, Троєщини та Виноградаря.

ТЕЦ-5 Південна розташована в урочищі Теличка (неподалік Видубичів). Це найпотужніша ТЕЦ в Україні. Перший енергоблок 100 МВт ввели в експлуатацію в грудні 1971. Станція поступово нарощувала потужність до 1978 року, коли була введена в постійну експлуатацію. Додаткові водогрійні котли (для пікових зимових навантажень) добудовували навіть у 90-х роках (останній у 1998).

ТЕЦ-6 (Північно-Східна) Перший енергоблок запрацював у 1981 році. Другий енергоблок запустили в 1982. Будівництво 3 енергоблоку розпочали ще в радянські часи, але він тривалий час залишався недобудованим через брак фінансування після розпаду СРСР. Його модернізацію та добудову проводили вже в 2000-х роках.

Величезні машинні зали та відкриті розподільчі пристрої будувалися так, щоб бути максимально ефективними, а не захищеними.

Ще в 2016 році повідомляли, що ТЕЦ-5 через масове підключення до мережі новобудов працює на понадпроектних навантаженнях.

Радянські інженери вважали, що 2-3 гігантські станції набагато економніші за 50 звичайних котелень. Саме це створило критичну вразливість: вивівши з ладу один об'єкт 1981 року побудови, можна позбавити тепла півмільйона людей у 2026/

Харківська ТЕЦ-5 фактично близнюк київської ТЕЦ-5. Забезпечувала теплом 25-30% Харкова (величезні райони на кшталт Олексіївки та Салтівки).

У Дніпрі концепція була ще масштабнішою: ціле місто або його великі частини залежали від величезної ТЕС, яка першочергово мала виробляти електрику для заводів, а побічне тепло віддавала в житлові будинки. Придніпровська ТЕС гріє весь лівий берег Дніпра. Її зупинка це колапс для сотень тисяч людей одночасно.

УРСР будувала систему для фронтальної війни проти НАТО, розраховуючи на захист ППО та масовість. Але ніхто не закладав у проекти міст сценарій енергетичного терору високоточною зброєю протягом 4 років.

Київ, Харків та Дніпро стали заручниками своєї ж інженерної величі. Зараз ці міста змушені в авральному порядку робити те, що треба було робити 20 років тому: встановлювати сотні дрібних установок (наприклад газопоршневих або малих турбінних) та модульних котелень, щоб роздрібнити систему на дрібні, невловимі для ракет шматочки.

З великих міст антиподом цього підходу є Житомир. Місто почало системно відмовлятися від газу та централізації ще після 2014 року. Побудували мережу невеликих котелень на біопаливі (тріска, пелети) та встановили газопоршневі установки.

29.01.2026 21:21 Ответить
Але ж місто Дніпро в основному на правому березі! Чи то в Вас помилка в тексті?
29.01.2026 22:12 Ответить
Можливо помилка . Цей текст не я писав . Це передрук з фейсбука .
29.01.2026 22:48 Ответить
туфта!!!!!! важко, але головне воля і бажання ! злодюг згідно законів воєнного часу!
29.01.2026 21:29 Ответить
Розвелося експердів, тьху.
29.01.2026 21:48 Ответить
Кошерних.
29.01.2026 23:57 Ответить
Я вам давав плоради з лінками на безпаливні джерела енергії, а мене за то тут банили.
я не вине що до вас дуже туго доходить. Поки дуже не змерзнете не дійде. Надіяюсь що хоч тепер дійде.
29.01.2026 22:07 Ответить
Бачу, ніхто не торкається питання: тепло та електрика з великих ТЕЦ дешевше ніж з малих котелень.
29.01.2026 22:14 Ответить
Котельня повинна давати тільки тепло, для ел. енергії є електростанції,
29.01.2026 22:28 Ответить
Тут автоматична міні котельня гріє один під'їзд, всьо тепло в будинку, не губиться кілометрами труб..
29.01.2026 22:30 Ответить
Так а ТЕЦ що дає? В обговорюваному дописі йдеться про доцільність заміни однієї великої ТЕЦ - на 50 маленьких котелень. Ретельно уникаючи питання вартості тепла в обох варіантах. Схоже, хтось просто вирішив наваритися.
29.01.2026 22:32 Ответить
Прямо зараз рашисти готують тисячи шахедів, сотні ракет щоб пустити їх на Київ у самий лютий мороз. Їхня мета спотворити колапс та знищити всю інфраструктуру столиці. Весь Київ буде без світла, тепла та води.
30.01.2026 01:29 Ответить
Це всі мають напугатись, какцапе?
30.01.2026 01:43 Ответить
Якби було індівідуальне опалення в кожній оселі не булоб блекауту
Якби кожна скотина виконувала свої обов'язки,не булоб бардаку
30.01.2026 03:38 Ответить
якби...
Малі котельні дорожче в обслуговуванні, потрібно багато персоналу, регулярна оплата, ну а заміна в строк зовсім непідйомна справа для більшості жителів.
30.01.2026 05:05 Ответить
 
 