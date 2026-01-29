Энергокризис на годы: почему Киев не "поднимут" быстро — объясняет Ольга Кошарная

Россия усиливает удары по украинской энергосистеме, а Киев, Харьков и Одесса входят в зону наибольшего риска. В беседе с энергетическим экспертом Ольгой Кошарной говорим простым языком: почему восстановление тепла и света после последних обстрелов может занять годы, почему ставка на советские крупные ТЭС — тупик, и как децентрализация (когенерационные установки, малые модульные решения) могла бы частично закрыть потребности критической инфраструктуры.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Отдельная часть выпуска об ответственности государства и провалах координации:

что не сделало Минэнерго;

почему громады "зависают" с донорским оборудованием;

и как выглядит конфликт между Минэнерго и Укрэнерго на фоне защиты подстанций и сетей.

Также обсуждаем заявления чиновников об "энергетическом перемирии", реальную тактику РФ (массированные дроны и концентрированные удары по узлам и трансформаторам) и практические советы для жителей высоток.

Актуальный сбор

Пикап группе ПВО для защиты энергетических объектов 🎯Цель: 455 000.00 ₴

🔗Ссылка на банк https://send.monobank.ua/jar/3SjzKseNcS

💳Номер карты банка 4874 1000 2439 9027

Карта Приват: 5221191136536082

PayPal: [email protected]

Смотрите также: Кошарна: Отец Галущенко — львовский КГБист, он давно знает предателя Деркача // Без цензуры. ВИДЕО