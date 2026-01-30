Эффективность атак на энергетику несопоставима со средствами, которые россияне тратят на них, - Кудрицкий

Если россияне будут продолжать атаковать энергетику Украины с такой же интенсивностью, то жить с графиками отключений придется и в теплую погоду.

Об этом сообщил бывший председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, говорится в материале Цензор.НЕТ.

В то же время, отметил он, графики все равно не будут такими, как сейчас.

"То есть они будут более-менее умеренными. Если россияне оценят, что эффективность этих атак не сопоставима с тем ресурсом, который они на них тратят, а они только на шахедную программу до триллиона рублей выбрасывают каждый год, это 3% их бюджета, то они могут временно эти обстрелы прекратить, поскольку у них эффективность ниже, чем зимой", - пояснил Кудрицкий в рамках панельной дискуссии "Новой страны".

По его словам, с точки зрения системы, худшая ситуация была в 2022 году, когда на несколько часов энергосистема оказалась в полном блэкауте - тогда остановились атомные станции, остановилось практически производство электроэнергии.

"Тогда диспетчеры "Укрэнерго" собрали систему за 13 часов. Но самое главное, что после этого таких ситуаций не допускалось, и система, даже с супер острым дефицитом, когда потреблять хотелось бы 18 тысяч гигаватт, а доступно для производства только 11, тем не менее находится под контролем, хоть и с очень большим дискомфортом для потребителей и для бизнеса", - добавил Кудрицкий.

Экс-глава правления "Укрэнерго" добавил, что в украинской энергосистеме сейчас работает 15-17 электростанций, которые обеспечивают 80-90% всего производства электроэнергии.

"Извините, но и коню ясно, что имея там производство десятков ракет в месяц и тысяч шахидов, на такую небольшую кость объектов, концентрируя все удары, россияне могут все эти станции повредить. Атомные станции напрямую они не атакуют, они атакуют подстанции "Укрэнерго", которые обеспечивают выдачу мощности с этих атомных станций.

Таким образом, они увеличивают задачу с трех АЭС до 12-15 подстанций. Но все равно, это 20-25 объектов, которые они систематически атакуют. И поэтому у нас такой дефицит", - подытожил он.

