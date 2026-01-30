РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9519 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
4 097 39

Эффективность атак на энергетику несопоставима со средствами, которые россияне тратят на них, - Кудрицкий

Эффективность ударов РФ по энергетике Украины: что известно?

Если россияне будут продолжать атаковать энергетику Украины с такой же интенсивностью, то жить с графиками отключений придется и в теплую погоду.

Об этом сообщил бывший председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

В то же время, отметил он, графики все равно не будут такими, как сейчас.

"То есть они будут более-менее умеренными. Если россияне оценят, что эффективность этих атак не сопоставима с тем ресурсом, который они на них тратят, а они только на шахедную программу до триллиона рублей выбрасывают каждый год, это 3% их бюджета, то они могут временно эти обстрелы прекратить, поскольку у них эффективность ниже, чем зимой", - пояснил Кудрицкий в рамках панельной дискуссии "Новой страны".

Также смотрите: Энергокризис на годы: почему Киев не "поднимут" быстро - объясняет Ольга Кошарная. ВИДЕО

По его словам, с точки зрения системы, худшая ситуация была в 2022 году, когда на несколько часов энергосистема оказалась в полном блэкауте - тогда остановились атомные станции, остановилось практически производство электроэнергии.

"Тогда диспетчеры "Укрэнерго" собрали систему за 13 часов. Но самое главное, что после этого таких ситуаций не допускалось, и система, даже с супер острым дефицитом, когда потреблять хотелось бы 18 тысяч гигаватт, а доступно для производства только 11, тем не менее находится под контролем, хоть и с очень большим дискомфортом для потребителей и для бизнеса", - добавил Кудрицкий.

Читайте также: Прямых договоренностей с Россией об энергетическом перемирии не было, - Зеленский

Экс-глава правления "Укрэнерго" добавил, что в украинской энергосистеме сейчас работает 15-17 электростанций, которые обеспечивают 80-90% всего производства электроэнергии.

"Извините, но и коню ясно, что имея там производство десятков ракет в месяц и тысяч шахидов, на такую небольшую кость объектов, концентрируя все удары, россияне могут все эти станции повредить. Атомные станции напрямую они не атакуют, они атакуют подстанции "Укрэнерго", которые обеспечивают выдачу мощности с этих атомных станций.

Таким образом, они увеличивают задачу с трех АЭС до 12-15 подстанций. Но все равно, это 20-25 объектов, которые они систематически атакуют. И поэтому у нас такой дефицит", - подытожил он.

Подробнее о ситуации в энергосистеме Украины читайте в материале Цензор.НЕТ по ссылке.

Читайте также: Зеленский объяснил критику Европы: Нехватка финансирования ракет ПВО привела к ударам РФ по энергетике Киева

Автор: 

обстрел (32473) энергетика (3443) Кудрицкий Владимир (126)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
розкажіть це тим, хто в морози сидів та буде сидіти без електрики, опалення, води та каналізації... а гроші для них - то пил...
показать весь комментарий
30.01.2026 12:18 Ответить
+10
Ше один розумник - підрахував шо кацапам не вигідно бити по Україні
показать весь комментарий
30.01.2026 12:20 Ответить
+8
Пішла відмазка Zе та його тварюк - поплічиків - дружбанів яки разом з ним розкрали сотні мільярдів призначених для створення захисту енергетики.
показать весь комментарий
30.01.2026 12:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
розкажіть це тим, хто в морози сидів та буде сидіти без електрики, опалення, води та каналізації... а гроші для них - то пил...
показать весь комментарий
30.01.2026 12:18 Ответить
Ти про військових на ЛБЗ ?
показать весь комментарий
30.01.2026 12:28 Ответить
для чого Ви перепитуєте? так, нашим захисникам не сладко і велика їм дяка! але серед тих, хто сидить без певних комунальних комфортів, є і малі діти, і стареньки, і навіть лежачі...
показать весь комментарий
30.01.2026 12:57 Ответить
То ж ваша пропозицiя буде …. ?
показать весь комментарий
30.01.2026 17:12 Ответить
я не про пропозиції, а про те, що дехто продовжує рахувати вартість болотяних обстрілів. Їм то байдуже, скільки б воно не коштувало. А про ефективність атак свідчить реальний стан справ у нас, а не те, про що нарізають лапшу у владних кабінетах. Краще б не мародерили у вселенських масштабах, може, і людям від того було тепліше...
показать весь комментарий
01.02.2026 07:21 Ответить
Треба просто триматися, доки в них закінчаться гроші на шахеди й ракети. І тоді вони перестануть обстрілювати й програють.
показать весь комментарий
30.01.2026 12:19 Ответить
а ты как хочешь? всех в бой и быстро победить?))
показать весь комментарий
30.01.2026 12:23 Ответить
шахеды и ракеты войну не выиграют
показать весь комментарий
30.01.2026 12:25 Ответить
А ты можешь победить?
показать весь комментарий
30.01.2026 12:56 Ответить
тебя легко
показать весь комментарий
30.01.2026 12:58 Ответить
до тех пор все дома будут разрушены в больших городах и восстановлению не подлежат, их легче снести и новые построить, значит города исчезнут
показать весь комментарий
30.01.2026 13:04 Ответить
Ше один розумник - підрахував шо кацапам не вигідно бити по Україні
показать весь комментарий
30.01.2026 12:20 Ответить
а ти молодець! вправно розповсюджуєш фейки ЗЕ татарівського ДБР!
показать весь комментарий
30.01.2026 13:32 Ответить
Пішла відмазка Zе та його тварюк - поплічиків - дружбанів яки разом з ним розкрали сотні мільярдів призначених для створення захисту енергетики.
показать весь комментарий
30.01.2026 12:24 Ответить
Кудрицького як раз зелені і прибрали ..не пиши фігню
показать весь комментарий
30.01.2026 12:40 Ответить
"Кудрицького як раз зелені і прибрали"

прибрали чтобы отвести подозрения от основных деятелей схемы
показать весь комментарий
30.01.2026 13:09 Ответить
І шо з того виходить?
показать весь комментарий
30.01.2026 13:25 Ответить
вдаримо підстанціями по шахедам і крилатим ракетам !

а скільки це коштує економіці України розумник кудрицький не рахував ?
показать весь комментарий
30.01.2026 12:24 Ответить
Поки вони продають нафти-газу по аналітичним звітам закордонних центрів десь на +500млн$ і витрачають на війну у розмірі 370млн на день, то всі розрахунки до одного місця.

І навіть після того як нафтодоларові доходи впадуть, у них ще є що прадавати світу від урану до платині з рідкоземами та добривами тій же Европі та США.

Плюс партнери у вигляді Індії та Китаю залюбки будуть брати с дісконтом все що потрібно від технологій до ресурсів.
показать весь комментарий
30.01.2026 12:25 Ответить
шось цей напомажений підарок мені не подобаеться
показать весь комментарий
30.01.2026 12:28 Ответить
Одружений гетеросексуал. Зеленський досить брутальний, в вашому розумінні "мужик"?
показать весь комментарий
30.01.2026 13:52 Ответить
це зрозуміло, але чомусь одразу всім від цього не полегшало і не потеплішало.
показать весь комментарий
30.01.2026 12:38 Ответить
Що ти зробив особисто для того щоб посилити єнергетику? (Нові ТЕС, вес) Є?
показать весь комментарий
30.01.2026 12:47 Ответить
да? а как сопоставить ремонт домов со всей начинкой, это на года ремонта,
показать весь комментарий
30.01.2026 13:01 Ответить
не перестають дивувати навігласи, які мають доступ до інтернета і не мають розуміння хто такий Кудрицький і чому Зе влада його спихнула і відкрила безглузду справу на безпідставних звинуваченнях...яке ж блд безнадійно тупе суспільство! З цими тупаками Зе точно вдруге обереться!
показать весь комментарий
30.01.2026 13:36 Ответить
зелені падли, крадіть більше. то й зовсім не буде електрики.
показать весь комментарий
30.01.2026 13:58 Ответить
У 24му, у літку ,при цій гниді не було таких атак на енергетику, а жили по графіках. Шо на це пі@ар скаже?!
показать весь комментарий
30.01.2026 14:29 Ответить
 
 