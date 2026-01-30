Прямых договоренностей с Россией об энергетическом перемирии не было, - Зеленский.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Зеленский сообщил во время общения с журналистами.
Энергетическое перемирие - инициатива США
Так, в ответ на вопрос о том, установлено ли энергетическое перемирие на ближайшую неделю, Зеленский отметил, что эта тема поднималась во время переговоров в Абу-Даби 23-24 января американской стороной.
"Если сигнал американской стороны Россия услышала так же, как услышали мы, то мы, наверное, будем иметь какой-то результат и сможем его оценить. Здесь нет никаких секретов. Прямого диалога, прямых договоренностей по этому поводу между нами и Россией не было", - рассказал президент.
Он подчеркнул, что идея об энергетическом перемирии – это инициатива американской стороны и лично президента Соединенных Штатов.
Официальной договоренности нет
"И мы можем считать, что это возможность, а не договоренность. А будет это работать или не будет, и что будет работать, – я не могу вам пока сказать.
У нас нет прекращения огня. У нас нет официальной договоренности о прекращении огня, как во время тех или иных возможных переговоров люди договариваются", - отметил Зеленский.
Украина будет отвечать зеркально
Также он отметил, что Украина "будет придерживаться зеркального отношения к таким шагам".
"Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой другой, - мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно Соединенные Штаты Америки", - пояснил Зеленский.
Президент подчеркнул, что "в любом случае, мы хотим закончить войну и мы готовы к деэскалационным шагам".
"Если Россия не будет бить по нам, мы не будем применять соответствующие шаги", - подытожил он.
Что предшествовало
- Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.
- Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.
А якщо битиме?. Теж дзеркально?!
після того, як рашисти учергово кілька разів у січні у Києві та на Київщині винесли усю тепло- та енергогенерацію, то на мацкві та підері чомусь із світлом та теплом усе гаразд й досі
зелене якесь дзеркало
Готується потужно-незламний удар у відповідь двушечкою прямо на москву!!!
Так, про що можна домовлятися далі, якщо пу прямим текстом вимагає капітуляції...покроковой: перший - вихід з донбассу ( звернуть увагу: не з донец.обл., а дон-ба-су... далі ЗАЕС, новаросія.. і так крок за кроком