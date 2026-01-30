Новости Удары по энергетике Установление энергетического перемирия
Прямых договоренностей с Россией об энергетическом перемирии не было, - Зеленский.

Зеленский об энергетическом перемирии

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Зеленский сообщил во время общения с журналистами.

Энергетическое перемирие - инициатива США

Так, в ответ на вопрос о том, установлено ли энергетическое перемирие на ближайшую неделю, Зеленский отметил, что эта тема поднималась во время переговоров в Абу-Даби 23-24 января американской стороной.

"Если сигнал американской стороны Россия услышала так же, как услышали мы, то мы, наверное, будем иметь какой-то результат и сможем его оценить. Здесь нет никаких секретов. Прямого диалога, прямых договоренностей по этому поводу между нами и Россией не было", - рассказал президент.

Он подчеркнул, что идея об энергетическом перемирии – это инициатива американской стороны и лично президента Соединенных Штатов.

Официальной договоренности нет

"И мы можем считать, что это возможность, а не договоренность. А будет это работать или не будет, и что будет работать, – я не могу вам пока сказать.

У нас нет прекращения огня. У нас нет официальной договоренности о прекращении огня, как во время тех или иных возможных переговоров люди договариваются", - отметил Зеленский.

Украина будет отвечать зеркально

Также он отметил, что Украина "будет придерживаться зеркального отношения к таким шагам".

"Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой другой, - мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно Соединенные Штаты Америки", - пояснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "в любом случае, мы хотим закончить войну и мы готовы к деэскалационным шагам".

"Если Россия не будет бить по нам, мы не будем применять соответствующие шаги", - подытожил он.

Что предшествовало

  • Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.

Топ комментарии
+15
Про "двушечки на мацкву" теж нн було офіційних домовленостей. І що, Нелоху?
показать весь комментарий
30.01.2026 10:23 Ответить
+14
Та ти на це не здатен. За тебе домовився Трамп, а генератори та інше обладнання, щоб люди не замерзли, постачають країни ЄС і інші окремо. А ти навіть їхню допомогу під час війни і холодів віддав на розкрадання своєму найближчому оточенню і робиш вигляд, що ніби нічого не сталося.
показать весь комментарий
30.01.2026 10:28 Ответить
+9
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці. ЗЕТЕЛЕПЕНЬ" в Тебе відсутні і дзеркала і мозги
показать весь комментарий
30.01.2026 10:27 Ответить
Трамп більше переймається за Києв , ніж патужний.
показать весь комментарий
30.01.2026 10:28 Ответить
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці. Джерело: https://censor.net/ua/n3598019

А якщо битиме?. Теж дзеркально?!
показать весь комментарий
30.01.2026 10:31 Ответить
Готується підгрунтя на зрив енергетичного перемир'я під соусом "та ніякого перемир'я взагалі не було!"
показать весь комментарий
30.01.2026 10:34 Ответить
якесь дзеркало надто криве у зелі
після того, як рашисти учергово кілька разів у січні у Києві та на Київщині винесли усю тепло- та енергогенерацію, то на мацкві та підері чомусь із світлом та теплом усе гаразд й досі
зелене якесь дзеркало
показать весь комментарий
30.01.2026 10:35 Ответить
Глядачам заходить, а більшого й не треба. "Руска ваєнна ракета іді на"уй" - і вже всі щасливі.
показать весь комментарий
30.01.2026 10:42 Ответить
Також він зауважив, що Україна "дотримуватиметься дзеркального ставлення щодо таких кроків". Джерело: https://censor.net/ua/n3598019

Готується потужно-незламний удар у відповідь двушечкою прямо на москву!!!
показать весь комментарий
30.01.2026 10:46 Ответить
Як я зрозумів раша може бити по пологовим будинкам дитсадкам, школам, підприемствам торгівлі, а Україна у відповідь тільки по тихоокеанському флоту.
показать весь комментарий
30.01.2026 11:00 Ответить
...кінь в пальто вже чітко сказав, що ніякі гарантії безпеки для убезпечення і захісту України від нападу орди раша відкидає, та ще вимагає права накласти вето на зах.військ.допомогу і вимагає скорочення, роззброєння СОУ - це принципова умова припинення вогню.
Так, про що можна домовлятися далі, якщо пу прямим текстом вимагає капітуляції...покроковой: перший - вихід з донбассу ( звернуть увагу: не з донец.обл., а дон-ба-су... далі ЗАЕС, новаросія.. і так крок за кроком
показать весь комментарий
30.01.2026 11:46 Ответить
РФ окупувала Злагоду на Дніпропетровщині та просунулась поблизу Грабовського на Сумщині, - DeepState Джерело: https://censor.net/ua/n3597982
показать весь комментарий
30.01.2026 13:47 Ответить
Тобто якщо ти потужний смарагдовий клоун, дорослі вирішують твої питання без тебе. І ти не знаєш що вони вирішили бо це не твоє собаче діло. Можна було б поржать але хочеться плакать
показать весь комментарий
30.01.2026 14:19 Ответить
 
 