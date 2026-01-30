Прямых договоренностей с Россией об энергетическом перемирии не было, - Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Зеленский сообщил во время общения с журналистами.

Энергетическое перемирие - инициатива США

Так, в ответ на вопрос о том, установлено ли энергетическое перемирие на ближайшую неделю, Зеленский отметил, что эта тема поднималась во время переговоров в Абу-Даби 23-24 января американской стороной.

"Если сигнал американской стороны Россия услышала так же, как услышали мы, то мы, наверное, будем иметь какой-то результат и сможем его оценить. Здесь нет никаких секретов. Прямого диалога, прямых договоренностей по этому поводу между нами и Россией не было", - рассказал президент.

Он подчеркнул, что идея об энергетическом перемирии – это инициатива американской стороны и лично президента Соединенных Штатов.

Официальной договоренности нет

"И мы можем считать, что это возможность, а не договоренность. А будет это работать или не будет, и что будет работать, – я не могу вам пока сказать.

У нас нет прекращения огня. У нас нет официальной договоренности о прекращении огня, как во время тех или иных возможных переговоров люди договариваются", - отметил Зеленский.

Украина будет отвечать зеркально

Также он отметил, что Украина "будет придерживаться зеркального отношения к таким шагам".

"Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой другой, - мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно Соединенные Штаты Америки", - пояснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "в любом случае, мы хотим закончить войну и мы готовы к деэскалационным шагам".

"Если Россия не будет бить по нам, мы не будем применять соответствующие шаги", - подытожил он.

