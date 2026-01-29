Трамп: Я лично попросил Путина не обстреливать Украину в течение недели, он согласился

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели.

Об этом американский лидер сказал во время заседания Кабинета министров, информирует Цензор.НЕТ.

"Я лично попросил президента Путина не стрелять по Киеву и другим городам в течение недели. Он согласился это сделать. И должен вам сказать, это было очень приятно. Многие говорили: не тратьте зря времени, вы этого не достигнете. Но он это сделал. И мы очень рады, что они это сделали", - заявил глава Белого.

Также Трамп заявил, что сохраняет уверенность в возможности урегулировать войну РФ против Украины.

"Мы урегулировали восемь конфликтов и, как мы думаем, скоро будет еще один. Стив Уиткофф очень усердно работает, и Джаред (Кушнер. – Ред.), и другие, и я думаю, что скоро мы его урегулируем", – добавил глава США.

Топ комментарии
Чекають, коли у нас морози до -25 градусів будуть. ***** назбирає ракет та шахідів стільки, щоб ми залишились без всіх благ цивілізації. Трамп його у цьому підтримав.
29.01.2026 19:34 Ответить
29.01.2026 19:35 Ответить
трамп ,це пі* дець ,якого на голову не натягнеш ,ні в якому варіанті , кончені консерватори і такий президент США !!!
29.01.2026 19:36 Ответить
краснову і пуйлу вірити - себе не поважати!Буде бити ще сильніше!
29.01.2026 22:50 Ответить
Пан Президент робить для України більше ніж зепрезик
29.01.2026 22:55 Ответить
Це він типу про енергетичне перемир'я? Вже і сюди примазалось.
29.01.2026 23:11 Ответить
Глава самой мощной армии мира просит главу мировой помойки, воюющей на ослах и лошадях, не стрелять по мирному населению городов.
Трумэн хоть раз просил гитлера не бомбить города Европы?
Он гитлера заваливал бомбами из своих летающих крепостей.
30.01.2026 00:01 Ответить
У Гитлера не было ядерного оружия а у ***** оно есть.Поколение Трампа,все пожилые американцы от 60 лет которые сейчас у власти были постоянно под американской пропагандой ядерной войны и ядерной зимы.Они этого очень боятся и ***** пользуется этим и шантажирует их.
Это ошибка так как сам ***** и его окружение очень боятся ядерной войны.
30.01.2026 14:08 Ответить
Цензоре, та переаньте вже цитувати цю рижу морду. Невже ви не бачите,що рижий бреше і сам любується собою перед дзеркалом. Невже не видно, що він глузує з України.
30.01.2026 00:45 Ответить
А кого цитувати - тебе?
30.01.2026 12:03 Ответить
Ну, якщо тобі подобається читати, як тебе, твій народ і твою країну мій президент пошиває у ідіоти, то читай.
30.01.2026 15:19 Ответить
Прямо зараз рашисти готують тисячи шахедів, щоб пустити їх на Київ у самий лютий мороз. Їхня мета спотворити колапс та знищити всю інфраструктуру столиці. Весь Київ буде без світла, тепла та води.
30.01.2026 01:13 Ответить
Весела гра в піжмурки з вбивцею продовжується. Трампові приємно, а розплачуватися за цю приємність, як завжди, буде Україна.
30.01.2026 04:28 Ответить
сумно усвідомлювати, що тепло і електрика в будинках.залежить не від потужного лідора, а від пуйла.

у всіх профільних темах таке простежується.
30.01.2026 05:32 Ответить
Навіть діти малі вже знають, що рашисти між крупними обстрілами роблять перерву порядку тижня. «Попросив» підар підара - авжеж….
30.01.2026 06:27 Ответить
І це вже *******. Сьогодні вночі в Запоріжжя прилетіло.
30.01.2026 07:18 Ответить
Так він й не збирався, поки тепла погода стоїть
30.01.2026 08:15 Ответить
30 01 26 8 44 шось ****** просив . два підари
30.01.2026 08:46 Ответить
Які "шляхетні" люди - трамп і путін!
30.01.2026 09:11 Ответить
Врятувати полонених українців від катувань теж можна б так... Це потрібно було б робити в першу чергу...
30.01.2026 09:38 Ответить
В українців є свій перзидент доя цього. Тільки ці питання його не хвилюють взагалі
30.01.2026 10:24 Ответить
Chto nedelya dast? Rossia soglasilas v zamen chto teper rossia horoshie i gumannue
30.01.2026 09:57 Ответить
Трамп це просто симптом, цікаво, що саме відбувається з американцями, по багатьом ознакам це схоже на фашизацію.
30.01.2026 10:19 Ответить
Просто вони в стані перетравлювання чергової гігантської хвилі імігрантів (десятки мільйонів латиносів тощо за останні деілька десятків років). Відповідно, їх ковбаситиме расизмом, популізмом, фашизмом, синтоїзмом та пох*ізмом тощо. Ну, вірогідно, десь років 20-50, якщо вони в них будуть. Поки не спрацюють механізми асиміляції (взаємної) і вибудовування спільного співіснування.
30.01.2026 10:51 Ответить
В США 350 млн. населення, тож навіть кілька десятків мільйонів емігрантів це лише 10%. Проблема 'латинос' явно перебільшена насамперед трампістами, в т.ч. і через особливості виборчого законодавства США, коли навіть дуже незначна перевага в поданих за кандидата голосах забезпечує його партії абсолютну перемогу.
30.01.2026 12:00 Ответить
Та це все взагалі, як рахувати. Якщо "народжені за кордоном" - то їх більше 50 мільйонів. З них десь приблизно 15 мільйонів - нелегальні мігранти з Мексики та Центрально/Південної Америк.

Це не мало. Враховуючи, що вони забирають робочі місця в "корінних" з низькою оплатою праці, то такі речі, як "радикалізація синіх комірців" - там не ілюзорна. До того ж перейшло в інші фази явище BLM і подібні. Релігійні громади "підняли голову". Добігають своїх логічних кінців процеси з аутсорсу промисловості тощо.

Там реально зараз вирує різне саме з-за відсутності суспільної однорідності, наростання загального збіднішання (у відносному сенсі - іпотеку зараз молоді люди взяти не можуть, а 40 років тому - брало багато. Бо дорого), обмеження доступу до вищої освіти, тощо.
30.01.2026 13:35 Ответить
Щодо останнього: не знаю, в мене знайомі (подружжя трохи за тридцять з двома дітьми, представники нижньої частини середнього класу) років 6 тому спокійно взяли іпотеку та переїхали з орендованої квартири в Нью-Йорку в приватний 2-поверховий будинок в Нью-Джерсі за кілька десятків км.
30.01.2026 16:44 Ответить
Це в них офіційна статистика. Флуктуації пригадувати у вигляді "знайомих" - ні про що.
30.01.2026 17:01 Ответить
***** тобі особисто по губах поводив напівв'ялим, руде лайно.
30.01.2026 10:47 Ответить
Путлером треба розмовляти зовсім по-іншому: Повністю зупиняєш бойові дії прямо зараз по існуючій лінії фронту, і щодо санкцій зберігається статус-кво (їх скасування буде відбуватися лише поетапно, по мірі виведення російських військ за лінію кордону 2013 р.) і в тебе буде ще рік чи два на роздуми поки Росії настане кірдик. Продовжуватимеш воювати, швидко з'являться нові санкції, аж до повної економічної блокади, і кірдик станеться за пів року (а то й швидше). Що, Вова, будеш робити, коли припиниться імпорт навіть ліків (насамперед ефективних щодо найтяжчих хвороб) і медичного обладнання; коли цієї весни ти не отримаєш посівного матеріалу та розсади (а по цій позиції РФ залежить від західного імпорту відсотків на 80), і через кілька місяців в Росії почнуться проблеми елементарно з їжею?'.
30.01.2026 11:54 Ответить
Черговий вміст чемоданчика на голову Донні скоро вивалиться
30.01.2026 12:30 Ответить
Рудий піздобол.
30.01.2026 12:37 Ответить
Виникає питання, чому рашисти не знищили енергкритично важливі об'єкти в перший, другий, третій, четвертий рік війни? Можливо були якісь домовленності, чи може руда мавпа розв'язала ***** руки? Можливо чекали на морози? Одне по факту виходить, що zeгеноцидник нічого не зробив, щоб не відбулося того що сталося а навпаки робить все щоб докаеати Україну і українців.
30.01.2026 12:57 Ответить
"каністра" нічого не вирішує. У пеклі вже прогули ставлять...
30.01.2026 13:14 Ответить
а можешь попросить его что б он головой об стену с разбега?
30.01.2026 13:48 Ответить
