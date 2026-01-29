Трамп: Я лично попросил Путина не обстреливать Украину в течение недели, он согласился

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели.

Об этом американский лидер сказал во время заседания Кабинета министров, информирует Цензор.НЕТ.

Попросил Путина не обстреливать Украину

"Я лично попросил президента Путина не стрелять по Киеву и другим городам в течение недели. Он согласился это сделать. И должен вам сказать, это было очень приятно. Многие говорили: не тратьте зря времени, вы этого не достигнете. Но он это сделал. И мы очень рады, что они это сделали", - заявил глава Белого.

О прекращении войны

Также Трамп заявил, что сохраняет уверенность в возможности урегулировать войну РФ против Украины.

"Мы урегулировали восемь конфликтов и, как мы думаем, скоро будет еще один. Стив Уиткофф очень усердно работает, и Джаред (Кушнер. – Ред.), и другие, и я думаю, что скоро мы его урегулируем", – добавил глава США.

