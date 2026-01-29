Трамп: Я лично попросил Путина не обстреливать Украину в течение недели, он согласился
Президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели.
Об этом американский лидер сказал во время заседания Кабинета министров, информирует Цензор.НЕТ.
Попросил Путина не обстреливать Украину
"Я лично попросил президента Путина не стрелять по Киеву и другим городам в течение недели. Он согласился это сделать. И должен вам сказать, это было очень приятно. Многие говорили: не тратьте зря времени, вы этого не достигнете. Но он это сделал. И мы очень рады, что они это сделали", - заявил глава Белого.
О прекращении войны
Также Трамп заявил, что сохраняет уверенность в возможности урегулировать войну РФ против Украины.
"Мы урегулировали восемь конфликтов и, как мы думаем, скоро будет еще один. Стив Уиткофф очень усердно работает, и Джаред (Кушнер. – Ред.), и другие, и я думаю, что скоро мы его урегулируем", – добавил глава США.
Трумэн хоть раз просил гитлера не бомбить города Европы?
Он гитлера заваливал бомбами из своих летающих крепостей.
Это ошибка так как сам ***** и его окружение очень боятся ядерной войны.
у всіх профільних темах таке простежується.
Це не мало. Враховуючи, що вони забирають робочі місця в "корінних" з низькою оплатою праці, то такі речі, як "радикалізація синіх комірців" - там не ілюзорна. До того ж перейшло в інші фази явище BLM і подібні. Релігійні громади "підняли голову". Добігають своїх логічних кінців процеси з аутсорсу промисловості тощо.
Там реально зараз вирує різне саме з-за відсутності суспільної однорідності, наростання загального збіднішання (у відносному сенсі - іпотеку зараз молоді люди взяти не можуть, а 40 років тому - брало багато. Бо дорого), обмеження доступу до вищої освіти, тощо.