Трамп: Я особисто попросив Путіна не обстрілювати Україну впродовж тижня, він погодився
Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня.
Про це американський лідер сказав під час засідання Кабінету міністрів, інформує Цензор.НЕТ.
Попросив Путіна не обстрілювати Україну
"Я особисто попросив президента Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня. Він погодився це зробити. І мушу вам сказати, це було дуже приємно. Багато хто говорив: не витрачайте марно часу, ви цього не досягнете. Але він це зробив. І ми дуже раді, що вони це зробили", - заявив глава Білого дому.
Про припинення війни
Також Трамп заявив, що зберігає впевненість у можливості врегулювати війну РФ проти України.
"Ми врегулювали вісім конфліктів і, як ми думаємо, скоро буде ще один. Стів Віткофф дуже старанно працює, і Джаред (Кушнер, - ред.), та інші, і я думаю, що скоро ми його врегулюємо", - додав очільник США.
Трумэн хоть раз просил гитлера не бомбить города Европы?
Он гитлера заваливал бомбами из своих летающих крепостей.
Это ошибка так как сам ***** и его окружение очень боятся ядерной войны.
у всіх профільних темах таке простежується.
Це не мало. Враховуючи, що вони забирають робочі місця в "корінних" з низькою оплатою праці, то такі речі, як "радикалізація синіх комірців" - там не ілюзорна. До того ж перейшло в інші фази явище BLM і подібні. Релігійні громади "підняли голову". Добігають своїх логічних кінців процеси з аутсорсу промисловості тощо.
Там реально зараз вирує різне саме з-за відсутності суспільної однорідності, наростання загального збіднішання (у відносному сенсі - іпотеку зараз молоді люди взяти не можуть, а 40 років тому - брало багато. Бо дорого), обмеження доступу до вищої освіти, тощо.