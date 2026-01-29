УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9395 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці Трамп про Путіна Встановлення енергетичного перемир’я
14 804 133

Трамп: Я особисто попросив Путіна не обстрілювати Україну впродовж тижня, він погодився

Трамп:

Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня.

Про це американський лідер сказав під час засідання Кабінету міністрів, інформує Цензор.НЕТ.

Попросив Путіна не обстрілювати Україну 

"Я особисто попросив президента Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня. Він погодився це зробити. І мушу вам сказати, це було дуже приємно. Багато хто говорив: не витрачайте марно часу, ви цього не досягнете. Але він це зробив. І ми дуже раді, що вони це зробили", - заявив глава Білого дому. 

Про припинення війни 

Також Трамп заявив, що зберігає впевненість у можливості врегулювати війну РФ проти України.

"Ми врегулювали вісім конфліктів і, як ми думаємо, скоро буде ще один. Стів Віткофф дуже старанно працює, і Джаред (Кушнер, - ред.), та інші, і я думаю, що скоро ми його врегулюємо", - додав очільник США. 

Читайте також: Трамп про завершення війни в Україні: Мир вже близько, треба зупинити "криваву бійню"

Автор: 

обстріл (33815) путін володимир (25320) Трамп Дональд (8797)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+59
Чекають, коли у нас морози до -25 градусів будуть. ***** назбирає ракет та шахідів стільки, щоб ми залишились без всіх благ цивілізації. Трамп його у цьому підтримав.
показати весь коментар
29.01.2026 19:34 Відповісти
+54
показати весь коментар
29.01.2026 19:35 Відповісти
+44
трамп ,це пі* дець ,якого на голову не натягнеш ,ні в якому варіанті , кончені консерватори і такий президент США !!!
показати весь коментар
29.01.2026 19:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
краснову і пуйлу вірити - себе не поважати!Буде бити ще сильніше!
показати весь коментар
29.01.2026 22:50 Відповісти
Пан Президент робить для України більше ніж зепрезик
показати весь коментар
29.01.2026 22:55 Відповісти
Це він типу про енергетичне перемир'я? Вже і сюди примазалось.
показати весь коментар
29.01.2026 23:11 Відповісти
Глава самой мощной армии мира просит главу мировой помойки, воюющей на ослах и лошадях, не стрелять по мирному населению городов.
Трумэн хоть раз просил гитлера не бомбить города Европы?
Он гитлера заваливал бомбами из своих летающих крепостей.
показати весь коментар
30.01.2026 00:01 Відповісти
У Гитлера не было ядерного оружия а у ***** оно есть.Поколение Трампа,все пожилые американцы от 60 лет которые сейчас у власти были постоянно под американской пропагандой ядерной войны и ядерной зимы.Они этого очень боятся и ***** пользуется этим и шантажирует их.
Это ошибка так как сам ***** и его окружение очень боятся ядерной войны.
показати весь коментар
30.01.2026 14:08 Відповісти
Цензоре, та переаньте вже цитувати цю рижу морду. Невже ви не бачите,що рижий бреше і сам любується собою перед дзеркалом. Невже не видно, що він глузує з України.
показати весь коментар
30.01.2026 00:45 Відповісти
А кого цитувати - тебе?
показати весь коментар
30.01.2026 12:03 Відповісти
Ну, якщо тобі подобається читати, як тебе, твій народ і твою країну мій президент пошиває у ідіоти, то читай.
показати весь коментар
30.01.2026 15:19 Відповісти
Прямо зараз рашисти готують тисячи шахедів, щоб пустити їх на Київ у самий лютий мороз. Їхня мета спотворити колапс та знищити всю інфраструктуру столиці. Весь Київ буде без світла, тепла та води.
показати весь коментар
30.01.2026 01:13 Відповісти
Весела гра в піжмурки з вбивцею продовжується. Трампові приємно, а розплачуватися за цю приємність, як завжди, буде Україна.
показати весь коментар
30.01.2026 04:28 Відповісти
сумно усвідомлювати, що тепло і електрика в будинках.залежить не від потужного лідора, а від пуйла.

у всіх профільних темах таке простежується.
показати весь коментар
30.01.2026 05:32 Відповісти
Навіть діти малі вже знають, що рашисти між крупними обстрілами роблять перерву порядку тижня. «Попросив» підар підара - авжеж….
показати весь коментар
30.01.2026 06:27 Відповісти
І це вже *******. Сьогодні вночі в Запоріжжя прилетіло.
показати весь коментар
30.01.2026 07:18 Відповісти
Так він й не збирався, поки тепла погода стоїть
показати весь коментар
30.01.2026 08:15 Відповісти
30 01 26 8 44 шось ****** просив . два підари
показати весь коментар
30.01.2026 08:46 Відповісти
Які "шляхетні" люди - трамп і путін!
показати весь коментар
30.01.2026 09:11 Відповісти
Врятувати полонених українців від катувань теж можна б так... Це потрібно було б робити в першу чергу...
показати весь коментар
30.01.2026 09:38 Відповісти
В українців є свій перзидент доя цього. Тільки ці питання його не хвилюють взагалі
показати весь коментар
30.01.2026 10:24 Відповісти
Chto nedelya dast? Rossia soglasilas v zamen chto teper rossia horoshie i gumannue
показати весь коментар
30.01.2026 09:57 Відповісти
Трамп це просто симптом, цікаво, що саме відбувається з американцями, по багатьом ознакам це схоже на фашизацію.
показати весь коментар
30.01.2026 10:19 Відповісти
Просто вони в стані перетравлювання чергової гігантської хвилі імігрантів (десятки мільйонів латиносів тощо за останні деілька десятків років). Відповідно, їх ковбаситиме расизмом, популізмом, фашизмом, синтоїзмом та пох*ізмом тощо. Ну, вірогідно, десь років 20-50, якщо вони в них будуть. Поки не спрацюють механізми асиміляції (взаємної) і вибудовування спільного співіснування.
показати весь коментар
30.01.2026 10:51 Відповісти
В США 350 млн. населення, тож навіть кілька десятків мільйонів емігрантів це лише 10%. Проблема 'латинос' явно перебільшена насамперед трампістами, в т.ч. і через особливості виборчого законодавства США, коли навіть дуже незначна перевага в поданих за кандидата голосах забезпечує його партії абсолютну перемогу.
показати весь коментар
30.01.2026 12:00 Відповісти
Та це все взагалі, як рахувати. Якщо "народжені за кордоном" - то їх більше 50 мільйонів. З них десь приблизно 15 мільйонів - нелегальні мігранти з Мексики та Центрально/Південної Америк.

Це не мало. Враховуючи, що вони забирають робочі місця в "корінних" з низькою оплатою праці, то такі речі, як "радикалізація синіх комірців" - там не ілюзорна. До того ж перейшло в інші фази явище BLM і подібні. Релігійні громади "підняли голову". Добігають своїх логічних кінців процеси з аутсорсу промисловості тощо.

Там реально зараз вирує різне саме з-за відсутності суспільної однорідності, наростання загального збіднішання (у відносному сенсі - іпотеку зараз молоді люди взяти не можуть, а 40 років тому - брало багато. Бо дорого), обмеження доступу до вищої освіти, тощо.
показати весь коментар
30.01.2026 13:35 Відповісти
Щодо останнього: не знаю, в мене знайомі (подружжя трохи за тридцять з двома дітьми, представники нижньої частини середнього класу) років 6 тому спокійно взяли іпотеку та переїхали з орендованої квартири в Нью-Йорку в приватний 2-поверховий будинок в Нью-Джерсі за кілька десятків км.
показати весь коментар
30.01.2026 16:44 Відповісти
Це в них офіційна статистика. Флуктуації пригадувати у вигляді "знайомих" - ні про що.
показати весь коментар
30.01.2026 17:01 Відповісти
***** тобі особисто по губах поводив напівв'ялим, руде лайно.
показати весь коментар
30.01.2026 10:47 Відповісти
Путлером треба розмовляти зовсім по-іншому: Повністю зупиняєш бойові дії прямо зараз по існуючій лінії фронту, і щодо санкцій зберігається статус-кво (їх скасування буде відбуватися лише поетапно, по мірі виведення російських військ за лінію кордону 2013 р.) і в тебе буде ще рік чи два на роздуми поки Росії настане кірдик. Продовжуватимеш воювати, швидко з'являться нові санкції, аж до повної економічної блокади, і кірдик станеться за пів року (а то й швидше). Що, Вова, будеш робити, коли припиниться імпорт навіть ліків (насамперед ефективних щодо найтяжчих хвороб) і медичного обладнання; коли цієї весни ти не отримаєш посівного матеріалу та розсади (а по цій позиції РФ залежить від західного імпорту відсотків на 80), і через кілька місяців в Росії почнуться проблеми елементарно з їжею?'.
показати весь коментар
30.01.2026 11:54 Відповісти
Черговий вміст чемоданчика на голову Донні скоро вивалиться
показати весь коментар
30.01.2026 12:30 Відповісти
Рудий піздобол.
показати весь коментар
30.01.2026 12:37 Відповісти
Виникає питання, чому рашисти не знищили енергкритично важливі об'єкти в перший, другий, третій, четвертий рік війни? Можливо були якісь домовленності, чи може руда мавпа розв'язала ***** руки? Можливо чекали на морози? Одне по факту виходить, що zeгеноцидник нічого не зробив, щоб не відбулося того що сталося а навпаки робить все щоб докаеати Україну і українців.
показати весь коментар
30.01.2026 12:57 Відповісти
"каністра" нічого не вирішує. У пеклі вже прогули ставлять...
показати весь коментар
30.01.2026 13:14 Відповісти
а можешь попросить его что б он головой об стену с разбега?
показати весь коментар
30.01.2026 13:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 