Трамп: Я особисто попросив Путіна не обстрілювати Україну впродовж тижня, він погодився

Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня.

Про це американський лідер сказав під час засідання Кабінету міністрів, інформує Цензор.НЕТ.

Попросив Путіна не обстрілювати Україну

"Я особисто попросив президента Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня. Він погодився це зробити. І мушу вам сказати, це було дуже приємно. Багато хто говорив: не витрачайте марно часу, ви цього не досягнете. Але він це зробив. І ми дуже раді, що вони це зробили", - заявив глава Білого дому.

Про припинення війни

Також Трамп заявив, що зберігає впевненість у можливості врегулювати війну РФ проти України.

"Ми врегулювали вісім конфліктів і, як ми думаємо, скоро буде ще один. Стів Віткофф дуже старанно працює, і Джаред (Кушнер, - ред.), та інші, і я думаю, що скоро ми його врегулюємо", - додав очільник США.

