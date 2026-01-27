Трамп про завершення війни в Україні: Мир вже близько, треба зупинити "криваву бійню"
Президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни Росії проти України "вже наближається" та охарактеризував конфлікт як "криваву бійню".
Про це Трамп сказав в інтерв’ю американській радіостанції WABC, передає Цензор.НЕТ.
Про завершення війни
За словами Трампа, він розглядає війну Росії проти України як один із ключових міжнародних конфліктів, що потребує якнайшвидшого політичного вирішення.
"Я не думаю, що будь-який президент США мав кращий перший рік, ніж ми. Ми досягли таких успіхів із найбільшими податковими знижками в історії. Як щодо закінчення восьми воєн і, ймовірно, ще однієї, мир для якої вже наближається [війна РФ проти України]? Закінчення всіх цих воєн і всього іншого, я роблю це майже інстинктивно, ви знаєте. Я просто знаю, як це робити", - зазначив він.
Про розмову з Путіним
Американський лідер наголосив, що прагне припинення кровопролиття та зменшення людських втрат. Водночас Трамп знову повторив свою тезу про те, що раніше вважав розв’язання російсько-української війни відносно простим завданням.
"Я закінчив війни, які тривали 35 років. Я розповідав Путіну про певну війну. Я не хочу говорити, яку саме. Я не хочу нікому створювати проблем, але була певна війна. Він сказав мені: "Я не можу повірити, що ти закінчив цю війну. Я намагався це зробити 10 років". А я йому відповів: "Не розповідай мені про цю війну. Дай мені закінчити твою війну. Це та що, мене зараз цікавить". Так. І є шанс це зробити", - розповів президент США.
"Кривава бійня"
Трамп знову нагадав про втрати сторін у російсько-українській війні та сказав, що минулого місяця загинуло 27 тисяч солдатів, ще раніше –– 31 тис. осіб.
"Там відбувається справжня кривава бійня. Пам'ятаєте це слово? Я пам'ятаю. Я завжди кажу, що фейкові ЗМІ взяли це слово і використали його в недоречному контексті. Але там справжня кривава бійня. Там гине так багато солдатів і я хотів би, щоб це припинилося", - додав він.
Але Заходу потрібне вічне військове ослаблення рашки, тому рашка повинна хотіти воювати, тому Україна повинна виглядати слабкою. Тому Захід штучно обмежує Україну, але українська влада намагається компенсувати ці обмеження піхотою. А у випадку загрози обвалу фронту Захід просто дасть достатньо зброї та грошей на зброю. А безкоштовно виловлена на вулицях піхота - це лише економія на дорогій західній зброї.
Чим довше рашка вбиває українців, тим довше Захід у безпеці.
1)Трампу, який вже старенький і може не встигнути, потрібно великі мільярди доларів від Пуйла за економію ресурсів Лаптєстану при продажу території України Пуйлу.
2)Вовану ********** -індульгенцію за намародерене ним і його шоблою і легалізацію намародереного.
3)Кушнеру в Віткоффу- мільярди доларів комісійних за сприяння продажу території України Пуйлу.
4)Пуйлу- уникнення проникнення черенка від лопати в анус від своїх же по результатаж СВО . 5) А українському народу? Та кому ті гої потрібні?
"мир" в Газі не протримався і день, "вихід з Афганістана " - який піжписав він - перетворився в катастрофу. І тд
Цю дрібничку вимагають пуйло і трамп.
Ультиматум трампа - виведення ЗСУ до травня цього року.
Інакше, лякає виходом з перемовин.
Бо в листопаді довибори в конгрес США і республіканцям треба йти з якоюсь "перемогою" у вигляді мирної угоди, на ці вибори.
Подивіться на Газу.
Там нема миру і ніколи не буде, якщо гнійник Хамас не вирізати. Але Трампу це глибоко пофіг.
Але Хамас влаштовує засідки на ізраїльтян, а Цахал нищить хамасівців, як і раніше.
Це війна, відкладена у часі, а не мир.
З таким же успіхом Трамп легко назве миром припинення бойових дій на фронті але з щоденними прильотами шахедів та ракет по тилу.
- і назвав його "генієм" - від чого рудий аж помокрів від задоволення ... 😍
До кінця терміну трампа подолаємо.
Підписати капітуляцію Зелох не посміє. ЗСУ бамбас не здасть. ***** війну не припинить ніколи, поки не здохне. Тому розходимось. Новина ніяка.
p.s. *******
Очень скоро маска слетит у него и все будет явью. Слава Украине! Слава ЗСУ!