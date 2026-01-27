Трамп про завершення війни в Україні: Мир вже близько, треба зупинити "криваву бійню"

Президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни Росії проти України "вже наближається" та охарактеризував конфлікт як "криваву бійню".

Про це Трамп сказав в інтерв’ю американській радіостанції WABC, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про завершення війни

За словами Трампа, він розглядає війну Росії проти України як один із ключових міжнародних конфліктів, що потребує якнайшвидшого політичного вирішення.

"Я не думаю, що будь-який президент США мав кращий перший рік, ніж ми. Ми досягли таких успіхів із найбільшими податковими знижками в історії. Як щодо закінчення восьми воєн і, ймовірно, ще однієї, мир для якої вже наближається [війна РФ проти України]? Закінчення всіх цих воєн і всього іншого, я роблю це майже інстинктивно, ви знаєте. Я просто знаю, як це робити", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США проводять "глибокі дискусії" з Україною та РФ щодо врегулювання війни, досягнуто "великого прогресу", - Трамп

Про розмову з Путіним

Американський лідер наголосив, що прагне припинення кровопролиття та зменшення людських втрат. Водночас Трамп знову повторив свою тезу про те, що раніше вважав розв’язання російсько-української війни відносно простим завданням.

"Я закінчив війни, які тривали 35 років. Я розповідав Путіну про певну війну. Я не хочу говорити, яку саме. Я не хочу нікому створювати проблем, але була певна війна. Він сказав мені: "Я не можу повірити, що ти закінчив цю війну. Я намагався це зробити 10 років". А я йому відповів: "Не розповідай мені про цю війну. Дай мені закінчити твою війну. Це та що, мене зараз цікавить". Так. І є шанс це зробити", - розповів президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моє послання до Путіна: війна в Україні має закінчитися, - Трамп

"Кривава бійня"

Трамп знову нагадав про втрати сторін у російсько-українській війні та сказав, що минулого місяця загинуло 27 тисяч солдатів, ще раніше –– 31 тис. осіб.

"Там відбувається справжня кривава бійня. Пам'ятаєте це слово? Я пам'ятаю. Я завжди кажу, що фейкові ЗМІ взяли це слово і використали його в недоречному контексті. Але там справжня кривава бійня. Там гине так багато солдатів і я хотів би, щоб це припинилося", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Трампа серед американців знизився до 38%, - опитування Reuters. ІНФОГРАФІКА