Трамп о завершении войны в Украине: Мир уже близко, нужно остановить "кровавую бойню"
Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение войны России против Украины "уже приближается" и охарактеризовал конфликт как "кровавую бойню".
Об этом Трамп сказал в интервью американской радиостанции WABC, передает Цензор.НЕТ.
О завершении войны
По словам Трампа, он рассматривает войну России против Украины как один из ключевых международных конфликтов, требующий скорейшего политического решения.
"Я не думаю, что у какого-либо президента США был лучший первый год, чем у нас. Мы достигли таких успехов с крупнейшими налоговыми скидками в истории. Как насчет окончания восьми войн и, вероятно, еще одной, мир для которой уже приближается [война РФ против Украины]? Окончание всех этих войн и всего остального, я делаю это почти инстинктивно, вы знаете. Я просто знаю, как это делать", - отметил он.
О разговоре с Путиным
Американский лидер подчеркнул, что стремится к прекращению кровопролития и уменьшению человеческих потерь. В то же время Трамп снова повторил свой тезис о том, что ранее считал разрешение российско-украинской войны относительно простой задачей.
"Я закончил войны, которые длились 35 лет. Я рассказывал Путину об одной войне. Я не хочу говорить, какой именно. Я не хочу никому создавать проблем, но была одна война. Он сказал мне: "Я не могу поверить, что ты закончил эту войну. Я пытался это сделать 10 лет". А я ему ответил: "Не рассказывай мне об этой войне. Дай мне закончить твою войну. Это та, что меня сейчас интересует". Да. И есть шанс это сделать", - рассказал президент США.
"Кровавая бойня"
Трамп снова напомнил о потерях сторон в российско-украинской войне и сказал, что в прошлом месяце погибло 27 тысяч солдат, еще раньше –– 31 тыс. человек.
"Там происходит настоящая кровавая бойня. Помните это слово? Я помню. Я всегда говорю, что фейковые СМИ взяли это слово и использовали его в неуместном контексте. Но там настоящая кровавая бойня. Там гибнет так много солдат, и я хотел бы, чтобы это прекратилось", - добавил он.
Але Заходу потрібне вічне військове ослаблення рашки, тому рашка повинна хотіти воювати, тому Україна повинна виглядати слабкою. Тому Захід штучно обмежує Україну, але українська влада намагається компенсувати ці обмеження піхотою. А у випадку загрози обвалу фронту Захід просто дасть достатньо зброї та грошей на зброю. А безкоштовно виловлена на вулицях піхота - це лише економія на дорогій західній зброї.
Чим довше рашка вбиває українців, тим довше Захід у безпеці.
1)Трампу, який вже старенький і може не встигнути, потрібно великі мільярди доларів від Пуйла за економію ресурсів Лаптєстану при продажу території України Пуйлу.
2)Вовану ********** -індульгенцію за намародерене ним і його шоблою і легалізацію намародереного.
3)Кушнеру в Віткоффу- мільярди доларів комісійних за сприяння продажу території України Пуйлу.
4)Пуйлу- уникнення проникнення черенка від лопати в анус від своїх же по результатаж СВО . 5) А українському народу? Та кому ті гої потрібні?
"мир" в Газі не протримався і день, "вихід з Афганістана " - який піжписав він - перетворився в катастрофу. І тд
Цю дрібничку вимагають пуйло і трамп.
Ультиматум трампа - виведення ЗСУ до травня цього року.
Інакше, лякає виходом з перемовин.
Бо в листопаді довибори в конгрес США і республіканцям треба йти з якоюсь "перемогою" у вигляді мирної угоди, на ці вибори.
Подивіться на Газу.
Там нема миру і ніколи не буде, якщо гнійник Хамас не вирізати. Але Трампу це глибоко пофіг.
Але Хамас влаштовує засідки на ізраїльтян, а Цахал нищить хамасівців, як і раніше.
Це війна, відкладена у часі, а не мир.
З таким же успіхом Трамп легко назве миром припинення бойових дій на фронті але з щоденними прильотами шахедів та ракет по тилу.
- і назвав його "генієм" - від чого рудий аж помокрів від задоволення ... 😍
До кінця терміну трампа подолаємо.
Підписати капітуляцію Зелох не посміє. ЗСУ бамбас не здасть. ***** війну не припинить ніколи, поки не здохне. Тому розходимось. Новина ніяка.
Очень скоро маска слетит у него и все будет явью. Слава Украине! Слава ЗСУ!