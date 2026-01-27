Трамп о завершении войны в Украине: Мир уже близко, нужно остановить "кровавую бойню"

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение войны России против Украины "уже приближается" и охарактеризовал конфликт как "кровавую бойню".

Об этом Трамп сказал в интервью американской радиостанции WABC, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

О завершении войны

По словам Трампа, он рассматривает войну России против Украины как один из ключевых международных конфликтов, требующий скорейшего политического решения.

"Я не думаю, что у какого-либо президента США был лучший первый год, чем у нас. Мы достигли таких успехов с крупнейшими налоговыми скидками в истории. Как насчет окончания восьми войн и, вероятно, еще одной, мир для которой уже приближается [война РФ против Украины]? Окончание всех этих войн и всего остального, я делаю это почти инстинктивно, вы знаете. Я просто знаю, как это делать", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США проводят "глубокие дискуссии" с Украиной и РФ по урегулированию войны, достигнут "большой прогресс", - Трамп

О разговоре с Путиным

Американский лидер подчеркнул, что стремится к прекращению кровопролития и уменьшению человеческих потерь. В то же время Трамп снова повторил свой тезис о том, что ранее считал разрешение российско-украинской войны относительно простой задачей.

"Я закончил войны, которые длились 35 лет. Я рассказывал Путину об одной войне. Я не хочу говорить, какой именно. Я не хочу никому создавать проблем, но была одна война. Он сказал мне: "Я не могу поверить, что ты закончил эту войну. Я пытался это сделать 10 лет". А я ему ответил: "Не рассказывай мне об этой войне. Дай мне закончить твою войну. Это та, что меня сейчас интересует". Да. И есть шанс это сделать", - рассказал президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мое послание Путину: война в Украине должна закончиться, - Трамп

"Кровавая бойня"

Трамп снова напомнил о потерях сторон в российско-украинской войне и сказал, что в прошлом месяце погибло 27 тысяч солдат, еще раньше –– 31 тыс. человек.

"Там происходит настоящая кровавая бойня. Помните это слово? Я помню. Я всегда говорю, что фейковые СМИ взяли это слово и использовали его в неуместном контексте. Но там настоящая кровавая бойня. Там гибнет так много солдат, и я хотел бы, чтобы это прекратилось", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Трампа среди американцев снизился до 38%, - опрос Reuters. ИНФОГРАФИКА