Трамп о завершении войны в Украине: Мир уже близко, нужно остановить "кровавую бойню"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение войны России против Украины "уже приближается" и охарактеризовал конфликт как "кровавую бойню".

Об этом Трамп сказал в интервью американской радиостанции WABC, передает Цензор.НЕТ.

О завершении войны

По словам Трампа, он рассматривает войну России против Украины как один из ключевых международных конфликтов, требующий скорейшего политического решения.

"Я не думаю, что у какого-либо президента США был лучший первый год, чем у нас. Мы достигли таких успехов с крупнейшими налоговыми скидками в истории. Как насчет окончания восьми войн и, вероятно, еще одной, мир для которой уже приближается [война РФ против Украины]? Окончание всех этих войн и всего остального, я делаю это почти инстинктивно, вы знаете. Я просто знаю, как это делать", - отметил он.

О разговоре с Путиным

Американский лидер подчеркнул, что стремится к прекращению кровопролития и уменьшению человеческих потерь. В то же время Трамп снова повторил свой тезис о том, что ранее считал разрешение российско-украинской войны относительно простой задачей.

"Я закончил войны, которые длились 35 лет. Я рассказывал Путину об одной войне. Я не хочу говорить, какой именно. Я не хочу никому создавать проблем, но была одна война. Он сказал мне: "Я не могу поверить, что ты закончил эту войну. Я пытался это сделать 10 лет". А я ему ответил: "Не рассказывай мне об этой войне. Дай мне закончить твою войну. Это та, что меня сейчас интересует". Да. И есть шанс это сделать", - рассказал президент США.

"Кровавая бойня"

Трамп снова напомнил о потерях сторон в российско-украинской войне и сказал, что в прошлом месяце погибло 27 тысяч солдат, еще раньше –– 31 тыс. человек.

"Там происходит настоящая кровавая бойня. Помните это слово? Я помню. Я всегда говорю, что фейковые СМИ взяли это слово и использовали его в неуместном контексте. Но там настоящая кровавая бойня. Там гибнет так много солдат, и я хотел бы, чтобы это прекратилось", - добавил он.

+25
Оце його "мир уже близько" в перекладі - ЯК ТІЛЬКИ УЛАМАЮ УКРАЇНУ НА КАПІТУЛЯЦІЮ....а що там буде після та пофігу.

"мир" в Газі не протримався і день, "вихід з Афганістана " - який піжписав він - перетворився в катастрофу. І тд
27.01.2026 19:37 Ответить
+21
«Страшно, очень страшно! Мы не знаем, что это такое! Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.»
27.01.2026 19:37 Ответить
+17
лох лохом, і з кожним днем стан пацієнта тільки гірше.
27.01.2026 19:39 Ответить
Ну а на ранок, що ми почуємо?!
27.01.2026 19:36 Ответить
те що ми й самі знаємо - до закінчення війни залишилось рівно три роки.

27.01.2026 19:50 Ответить
Коли б Трамп насправді прагнув припинення кровопролиття та зменшення людських втрат, то вон би дав достатньо зброї та грошей на збою для захисту від рашки. рашка НІКОЛИ не захоче миру, поки захоплює нові території щодня.
Але Заходу потрібне вічне військове ослаблення рашки, тому рашка повинна хотіти воювати, тому Україна повинна виглядати слабкою. Тому Захід штучно обмежує Україну, але українська влада намагається компенсувати ці обмеження піхотою. А у випадку загрози обвалу фронту Захід просто дасть достатньо зброї та грошей на зброю. А безкоштовно виловлена на вулицях піхота - це лише економія на дорогій західній зброї.
Чим довше рашка вбиває українців, тим довше Захід у безпеці.
27.01.2026 20:09 Ответить
Треба швидше закінчувати війну, бо
1)Трампу, який вже старенький і може не встигнути, потрібно великі мільярди доларів від Пуйла за економію ресурсів Лаптєстану при продажу території України Пуйлу.
2)Вовану ********** -індульгенцію за намародерене ним і його шоблою і легалізацію намародереного.
3)Кушнеру в Віткоффу- мільярди доларів комісійних за сприяння продажу території України Пуйлу.
4)Пуйлу- уникнення проникнення черенка від лопати в анус від своїх же по результатаж СВО . 5) А українському народу? Та кому ті гої потрібні?
27.01.2026 20:18 Ответить
"Я не знаю як мене звать, якби я знав як мене звать, але я не знаю як мене звать і де я знаходжусь."
28.01.2026 08:23 Ответить
лох лохом, і з кожним днем стан пацієнта тільки гірше.
27.01.2026 19:39 Ответить
А статки його сім'ї все більші і більші! Тільки за останній рік при його президентстві статки його сім'ї зросли на 1.5(!!) мільярда долларів через спекуляції на крипті(?). А відверто вже кажуть, що його синки і зять збагатились після тих "качель", які трУмп влаштував зі своїми указами, коли вони скупали акції, після їх падіння, а через тиждень все це відмінялось і ціна акцій знову зростала. Це був вищий пілотаж шахрайства, а додік судом визнаний шахрай. Так що, як в тому анекдоті "дура не дура, а свою сотку в день маю".
27.01.2026 21:36 Ответить
У нас про таких кажуть: "Воно больне".
28.01.2026 09:27 Ответить
йшов 2-й рік закінчення війни за 24 години.
27.01.2026 19:40 Ответить
Кацапстан має бути зруйнований!!
27.01.2026 19:41 Ответить
27.01.2026 19:41 Ответить
Залишилась дрібничка для миру, вивести ЗСУ з неокупованої частини Донецької області.
Цю дрібничку вимагають пуйло і трамп.
Ультиматум трампа - виведення ЗСУ до травня цього року.
Інакше, лякає виходом з перемовин.
Бо в листопаді довибори в конгрес США і республіканцям треба йти з якоюсь "перемогою" у вигляді мирної угоди, на ці вибори.
27.01.2026 19:41 Ответить
Ще у одного увесь світ обертається навколо України.
27.01.2026 23:03 Ответить
Хм. 27 тисяч загинуло. Зеля казав що вбили 30 тисяч росіян. Получається ще 3000 вбили на території росії українськими ракетами. А українців не загинуло жодного. Непогано.
27.01.2026 19:42 Ответить
Дурень думкою багатіє. То не мир буде, а відтермінована війна. Але дурневі то пофіг...
27.01.2026 19:43 Ответить
Йому пофіг, що буде після нього.
27.01.2026 19:44 Ответить
війна і не зупиниться. Йому треба фото де він із ЗЕ і папірець підписаний. А потім він скаже - "Я найвеличніший в історії все закінчив а якщо вони захотіли знову почати - це їх проблеми"
28.01.2026 08:26 Ответить
Якщо ви не в курсі, "мир" у розумінні Трампа - це зовсім не припинення війни. Це балет, у якому всі танцюють під його дудку.

Подивіться на Газу.
Там нема миру і ніколи не буде, якщо гнійник Хамас не вирізати. Але Трампу це глибоко пофіг.
27.01.2026 19:43 Ответить
Подивилися на Газу, там продовжується перемир'я.
27.01.2026 19:59 Ответить
Тобто, не ******* арта, а танки не рівняють все, що вище рівня землі.

Але Хамас влаштовує засідки на ізраїльтян, а Цахал нищить хамасівців, як і раніше.

Це війна, відкладена у часі, а не мир.

З таким же успіхом Трамп легко назве миром припинення бойових дій на фронті але з щоденними прильотами шахедів та ракет по тилу.
27.01.2026 23:27 Ответить
Приклад дуже поганий, бо в договорняку на поступки йде тільки Газа, а в нашому тільки Україна.
27.01.2026 23:05 Ответить
На які поступки йде Газа?
27.01.2026 23:22 Ответить
Він сказав мені: "Я не можу повірити, що ти закінчив цю війну.
- і назвав його "генієм" - від чого рудий аж помокрів від задоволення ... 😍
27.01.2026 19:44 Ответить
Дональд,не торопись, шашлычник,козырь,творожок,агент сивковича и прочие арыхамы ещё не всё сдали путину,в ближайших планах у них Запорожье и плацдарм на правом берегу.
27.01.2026 19:44 Ответить
Так дай млять зброї. Чи ти придурок віриш щоманіяка можна зупинити вилизуючи йому сраку? Хоча кому я це кажу. Тромб один в один X yйло. Ббиває серед білого дня даже американців і вважає що всі закони нахер а головний закон- право сильного
27.01.2026 19:45 Ответить
Він хоче щоб Україна капітулювала. А якщо він дасть зброю, капітуляція України відсунеться ще далі. Тому ніколи він не дасть Україні зброю.
27.01.2026 19:50 Ответить
Весь час дивуюсь , як він ще кацапам зброї не запропонував ...
27.01.2026 19:56 Ответить
Обов'язково запропонує. Просто зараз війна і санкції проти Сосії йому це заважають. Американський народ перший же не зрозуміє. А як тільки Україна підпише капітуляцію то відразу у Тромба розв'яжуться руки в цьому сенсі. І зразу і ''лишаня'' і ''непотрібна'' зброя виявиться у сша яка гниє в пустелі без діла. І Тромб розкаже як американському народу вигідно буде продати її Сосії. Думаєете старлінки зараз у рашистів з'явилися без відома Тромба і Маска? Це тільки початок
27.01.2026 22:17 Ответить
Старий рудий цап, 500 Томагавків та 500 атакамс для СОУ значно прискорять закінчення цієй війни.
27.01.2026 19:46 Ответить
Він знає, але має завдання від хазяїна забезпечити капітуляцію України.
27.01.2026 22:27 Ответить
В мене є чуйка як зупиняти війни - Трамп
27.01.2026 19:46 Ответить
27.01.2026 19:47 Ответить
Як може вважатись суверенною країна яка повністю залежить від іноземного фінансування а інфраструктура якої контролюється іншою державою. Вся сувереність такої держави це буде мова і віра. Все що стосується грошових потоків і економіки будуть вирішувати інші гравці.
27.01.2026 19:52 Ответить
Лендліз від американців для британців, під час другої світової війни, це теж значить, що Британія не була суверенною державою тоді?
27.01.2026 19:59 Ответить
Від лендлізу потужні керманичі відмовилися, їм кеш був потрібен. Маркарова послиця при байдені все зробила щоб не було лендлізу а такод умудрилася відкрити мережу ресторанів під час війни. Хоча республіканці тоді внесли такий законопроект і він був в байдена на столі.
27.01.2026 20:02 Ответить
" Файлед стейт" , зроблено разом 2019 - 2022 рр. . мрія прутіна.
27.01.2026 23:28 Ответить
мир Україні може гарантувати лише ядерна зброя та ЗСУ.
27.01.2026 20:02 Ответить
Рудий покидьок думає,що якщо віткоф сказав ,що Україна здасть донбас ,то буде мир)
27.01.2026 20:05 Ответить
судячи з умов цього миру, то правильно казати - "Капітуляція"
27.01.2026 20:07 Ответить
Залишилось 10%. Вчора було 10,0001%.
До кінця терміну трампа подолаємо.
27.01.2026 20:16 Ответить
Ще ніколи мир не був так далеко, як сьогодні.
Підписати капітуляцію Зелох не посміє. ЗСУ бамбас не здасть. ***** війну не припинить ніколи, поки не здохне. Тому розходимось. Новина ніяка.
27.01.2026 20:20 Ответить
Ще щось типу продовження казочок, що не посміє війська відвести в 2019?
27.01.2026 23:06 Ответить
В своїй країні спрчатку зупини криваву бійню і таблєтки випий, Донні.
27.01.2026 20:24 Ответить
З приходом цієї гниди підарусня стала набагато більше бити ракетами та шахедами по цивільній інфр. Та майжє повністью зруйнувала енергосистему. При Байдені такого небуло.
p.s. *******
27.01.2026 20:26 Ответить
це недоробленне створіння ,президент США , вже випав з адекватності остаточно ...
27.01.2026 20:36 Ответить
Так, зупини агентів ІСЕ, які вбивають мирних громадян США для початку, миротворець хєров
27.01.2026 20:47 Ответить
Та ви що таке кажете ! Це його ручне «гестапо», як у ***** рос гвардія.
27.01.2026 20:52 Ответить
В цьому немає сенсу. Правильний інформаційний супровід припідносить це як перемогу, а населенню подобається.
27.01.2026 23:08 Ответить
Краснота выступает с его лица
Очень скоро маска слетит у него и все будет явью. Слава Украине! Слава ЗСУ!
27.01.2026 21:09 Ответить
Миру и Украине нужен не просто мир, а справедливый мир, по международному праву и уставу ООН!!! В противном случае пошли ***** ********** прихвостни!!!
27.01.2026 21:36 Ответить
Ця руда мерзота ціленаправлено діє на користь рашки у всьому і завжди.
27.01.2026 22:23 Ответить
У рыжего идиота беспорядочная скандированная речь, предельное снижение словарного запаса : все признаки сенильного маразма, через 5 месяцев идиот разменяет 9-ый десяток лет... Дегенерат с манией величия.
28.01.2026 03:29 Ответить
Бундючний індик,йди до бісової мами?
27.01.2026 22:51 Ответить
Обісцяний рашистами рижий клоун і його недолуга команда призведуть до самоліквідації США та ЄС!
28.01.2026 02:16 Ответить
Доня каже, що мир уже близько? Ну, звісно ж. Він каже це вже другий рік, і буде казати ще три. Це не прогноз, це просто його персональний "режим очікування". Здається, у Доні просто такий тип пам'яті: він щоранку прокидається з чистою совістю і новою обіцянкою, забуваючи, що вчорашня вже вкрилася пліснявою. Чи він вже просто вже в силу своєі старості (що не кажіть а вік таки бере своє) переплутав геополітику з меню в буфеті: він точно пам'ятає, що щось замовив, але вже не пам'ятає, що саме і коли це мають принести. Для людини, яка може забути, куди поклала ключі від Мар-а-Лаго, "близько" - це поняття дуже розтяжне, як обіцянка сантехніка, що він прийде "протягом дня". Ви чекаєте під дверима, а він у цей час грає в гольф і щиро вірить, що ви про все домовилися. Головне, щоб поки він ці три роки згадуватиме, що саме він обіцяв, світ не забув, хто він такий......А взагалі всі ці оці його ,,танці з бубнами "з тими ж самими постійними обіцянками про Мир,можна порівняти хіба що з ,,серіалом, який затягнувся''. Глядачі вже знають фінал, але головний герой продовжує вдавати, що в нього є якийсь його секретний сценарій.....
28.01.2026 02:39 Ответить
28.01.2026 04:25 Ответить
Невзоров казав, що мир взмозі забезпечити тільки стінки труни Путіна. Дуже схоже, що Невзоров прав.....
28.01.2026 05:45 Ответить
Уже можно отмечать годовщину как "мир уже близко "
28.01.2026 08:14 Ответить
 
 