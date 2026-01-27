Рейтинг Трампа среди американцев снизился до 38%, - опрос Reuters

Уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа среди американцев снизился до самого низкого показателя с начала его нового президентского срока.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опрос Reuters.

Согласно результатам опроса, общий рейтинг одобрения Трампа упал до 38%, что соответствует минимальному показателю за время его нынешнего пребывания в должности. В предыдущем опросе, проведенном 12-13 января, этот показатель составлял 41%.

Снижение поддержки связывают, в частности, с иммиграционной политикой администрации. Только 39% американцев одобряют действия Трампа в сфере иммиграции, тогда как 53% респондентов заявили, что не поддерживают его подход. В начале месяца уровень одобрения в этой сфере составлял 41%.

Кроме того, 58% опрошенных считают, что действия агентов Иммиграционной и таможенной службы США зашли "слишком далеко". В то же время 12% респондентов заявили, что усилия были недостаточными, а 26% оценили их как "примерно правильные".

Среди демократов о чрезмерной жесткости иммиграционных мер заявили около 90% опрошенных, среди независимых - около 60%, а среди республиканцев - около 20%.

В агентстве отмечают, что Трамп победил на выборах 2024 года, пообещав масштабные депортации нелегальных мигрантов. С тех пор по всей стране регулярно фиксируются рейды иммиграционных служб, а в отдельных городах вспыхивают протесты против этих действий.

Опрос проводился онлайн среди 1139 взрослых американцев, статистическая погрешность составляет около 3 процентных пунктов.

Не пройшло і року, а американці вилікувались. А в нас вже пройшло ганебних 7 років правління Вождя 73%, сидять під обстрілами, без світла, без тепла..., а ніби отримали інфекцію від беня-зеля-медведчуківської пропаганди.
27.01.2026 11:38 Ответить
38%🤔
Міграційна поліція ще пристрелить кількох людей, і рейтинг Трампа буде такий, як в Притули на виборах мера Києва.😂

Це в Україні Зеленський та його "свита", можуть творити всяку дичину, а КМІСИ та інші "соціологи", за 💰 їм намалюють 68% підтримки.
27.01.2026 11:40 Ответить
Армія пітьми ..
..
27.01.2026 11:45 Ответить
ви просто не вмієте малювати цифру 73 ))
27.01.2026 11:34 Ответить
Та йому вже плювати на тих гамериканців. Головне, що вони його і обрали, а скинути цю істоту вже не вийде. Він собі підстелив соломинку та зробився імператором всесвіту довічно.
27.01.2026 11:34 Ответить
А що, американці вже готуються повалювати Трампа? Ні, вони сидять і чекають виборів. Як і українці.
27.01.2026 15:13 Ответить
И что ты предлагаешь чтобы не сидеть под обстрелами,сдаться?.Так даже если ты и сдашься то все равно никаких выборов у тебя не будет только гауляйтер ,назначаемый из москвы
27.01.2026 16:22 Ответить
Імпічмент сукі патлатій. А венса до нігтя. То чмо. Буде робити те що скажуть.
27.01.2026 11:47 Ответить
З такими темпами до осені будуть говорити і про дуже вірогідне взяття демократами Сенату, як нині говорять про Палату представників.
27.01.2026 11:59 Ответить
До речі, десь в Айзенберга (на вихідні) зустрічав інфу про те, що днями має бути оприлюднений рейтинг від найоб'єктивнішої американської соціологічної контори - Інституту Геллапа. Ніхто ніде не зустрічав?
27.01.2026 12:12 Ответить
Якщо демократи не прокинуться і не почнуть активно мочити трумпа, не прийдуть на допомогу протестуючим, щоби организувати їх і не звалитись у погроми, якщо не з'являться декілька узнаваємих лідерів з активною харизмою, щоби могли привлекти увагу до тоталітарного піздєца, який готує Америці трумп, то США може докотитись до громадянської війни.
До проміжних виборів трумп згвалтує виборчу систему, відмінить будь які вибори, що не відповідатимуть перемозі його банди, набере достатньо тітушні, яка придушить будь які протести або провокаціями погромів та мародерства дозволить застосувати силу, для розгону та арештів. Все за методичкою гебнявого *****, який йому так подобається.
27.01.2026 12:21 Ответить
Тромбу насрати. Скоро він буде малювати собі 146%. Сша нажаль йде до розвалу
27.01.2026 12:22 Ответить
Лідор собі малює уже 120 підтримки , нехай поділиться пропагандонами і підрахуями
