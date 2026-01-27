Рейтинг Трампа среди американцев снизился до 38%, - опрос Reuters

Уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа среди американцев снизился до самого низкого показателя с начала его нового президентского срока.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опрос Reuters.

Согласно результатам опроса, общий рейтинг одобрения Трампа упал до 38%, что соответствует минимальному показателю за время его нынешнего пребывания в должности. В предыдущем опросе, проведенном 12-13 января, этот показатель составлял 41%.

Снижение поддержки связывают, в частности, с иммиграционной политикой администрации. Только 39% американцев одобряют действия Трампа в сфере иммиграции, тогда как 53% респондентов заявили, что не поддерживают его подход. В начале месяца уровень одобрения в этой сфере составлял 41%.

Кроме того, 58% опрошенных считают, что действия агентов Иммиграционной и таможенной службы США зашли "слишком далеко". В то же время 12% респондентов заявили, что усилия были недостаточными, а 26% оценили их как "примерно правильные".

Среди демократов о чрезмерной жесткости иммиграционных мер заявили около 90% опрошенных, среди независимых - около 60%, а среди республиканцев - около 20%.

В агентстве отмечают, что Трамп победил на выборах 2024 года, пообещав масштабные депортации нелегальных мигрантов. С тех пор по всей стране регулярно фиксируются рейды иммиграционных служб, а в отдельных городах вспыхивают протесты против этих действий.

Опрос проводился онлайн среди 1139 взрослых американцев, статистическая погрешность составляет около 3 процентных пунктов.

