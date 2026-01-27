Рейтинг Трампа среди американцев снизился до 38%, - опрос Reuters
Уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа среди американцев снизился до самого низкого показателя с начала его нового президентского срока.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опрос Reuters.
Согласно результатам опроса, общий рейтинг одобрения Трампа упал до 38%, что соответствует минимальному показателю за время его нынешнего пребывания в должности. В предыдущем опросе, проведенном 12-13 января, этот показатель составлял 41%.
Снижение поддержки связывают, в частности, с иммиграционной политикой администрации. Только 39% американцев одобряют действия Трампа в сфере иммиграции, тогда как 53% респондентов заявили, что не поддерживают его подход. В начале месяца уровень одобрения в этой сфере составлял 41%.
Кроме того, 58% опрошенных считают, что действия агентов Иммиграционной и таможенной службы США зашли "слишком далеко". В то же время 12% респондентов заявили, что усилия были недостаточными, а 26% оценили их как "примерно правильные".
Среди демократов о чрезмерной жесткости иммиграционных мер заявили около 90% опрошенных, среди независимых - около 60%, а среди республиканцев - около 20%.
В агентстве отмечают, что Трамп победил на выборах 2024 года, пообещав масштабные депортации нелегальных мигрантов. С тех пор по всей стране регулярно фиксируются рейды иммиграционных служб, а в отдельных городах вспыхивают протесты против этих действий.
Опрос проводился онлайн среди 1139 взрослых американцев, статистическая погрешность составляет около 3 процентных пунктов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Міграційна поліція ще пристрелить кількох людей, і рейтинг Трампа буде такий, як в Притули на виборах мера Києва.😂
Це в Україні Зеленський та його "свита", можуть творити всяку дичину, а КМІСИ та інші "соціологи", за 💰 їм намалюють 68% підтримки.
..
До проміжних виборів трумп згвалтує виборчу систему, відмінить будь які вибори, що не відповідатимуть перемозі його банди, набере достатньо тітушні, яка придушить будь які протести або провокаціями погромів та мародерства дозволить застосувати силу, для розгону та арештів. Все за методичкою гебнявого *****, який йому так подобається.