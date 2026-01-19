Партия Залужного лидирует среди политических сил, рейтинг президентов возглавляет Зеленский, - опрос

Лидером симпатий среди партий, преодолевших проходной барьер, является потенциальная "Партия Валерия Залужного". Ее готовы поддержать 13,9% респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные компанией "Active Group" и изданием "Политарена", информирует Цензор.НЕТ.

Рейтинг политических сил

Следующими после потенциальной "Партии Валерия Залужного" в рейтинге идут:

Европейская солидарность (11,0%);

Партия Владимира Зеленского (9,9%);

Партия Кирилла Буданова (8,8%);

Партия Азов (6,6%).

"В то же время существенной остается доля неопределившегося и протестного электората: 12,3% респондентов не смогли ответить, за кого бы проголосовали, 9,1% заявили о намерении испортить бюллетень или проголосовать "против всех", а 8,6% – вообще не участвовать в выборах. Такая конфигурация свидетельствует о нестабильности партийных ориентаций и отсутствии сформированного парламентского центра доверия", - отмечают авторы исследования.

Лучший президент

В рамках исследования респондентов также спросили, кто из президентов, по их мнению, сделал больше всего для развития государства.

Чаще всего упоминаются Владимир Зеленский (24,5%) и Петр Порошенко (17,8%). Значительно меньше процентов получили:

Леонид Кучма – 11,1%;

Виктор Ющенко – 9,7%;

Леонид Кравчук – 7,4%.

Виктор Янукович – 7,1%.

В то же время более пятой части респондентов (22,5%) не смогли дать ответ.

"Это свидетельствует об отсутствии устоявшегося позитивного политического нарратива, который бы объединял общество вокруг оценки предыдущих периодов государственного развития", - говорится в исследовании.

Методология

Исследование проведено методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте 18 и более лет. Выборка: 1000 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины).

Данные собирались в течение всего года. Сбор данных состоялся 17 января 2026 года Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 3,1%.

