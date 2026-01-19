РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7177 посетителей онлайн
Новости Рейтинги партий
9 301 89

Партия Залужного лидирует среди политических сил, рейтинг президентов возглавляет Зеленский, - опрос

Лидером симпатий среди партий, преодолевших проходной барьер, является потенциальная "Партия Валерия Залужного". Ее готовы поддержать 13,9% респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные компанией "Active Group" и изданием "Политарена", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Рейтинг политических сил

Следующими после потенциальной "Партии Валерия Залужного" в рейтинге идут:

  • Европейская солидарность (11,0%);
  • Партия Владимира Зеленского (9,9%);
  • Партия Кирилла Буданова (8,8%);
  • Партия Азов (6,6%). 

опрос

"В то же время существенной остается доля неопределившегося и протестного электората: 12,3% респондентов не смогли ответить, за кого бы проголосовали, 9,1% заявили о намерении испортить бюллетень или проголосовать "против всех", а 8,6% – вообще не участвовать в выборах. Такая конфигурация свидетельствует о нестабильности партийных ориентаций и отсутствии сформированного парламентского центра доверия", - отмечают авторы исследования.

Лучший президент

В рамках исследования респондентов также спросили, кто из президентов, по их мнению, сделал больше всего для развития государства.

Чаще всего упоминаются Владимир Зеленский (24,5%) и Петр Порошенко (17,8%). Значительно меньше процентов получили:

  • Леонид Кучма – 11,1%;
  • Виктор Ющенко – 9,7%;
  • Леонид Кравчук – 7,4%.
  • Виктор Янукович – 7,1%.

В то же время более пятой части респондентов (22,5%) не смогли дать ответ.

опрос

"Это свидетельствует об отсутствии устоявшегося позитивного политического нарратива, который бы объединял общество вокруг оценки предыдущих периодов государственного развития", - говорится в исследовании.

Методология

  • Исследование проведено методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте 18 и более лет. Выборка: 1000 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины).
  • Данные собирались в течение всего года. Сбор данных состоялся 17 января 2026 года Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 3,1%.

Автор: 

Зеленский Владимир (24048) опрос (2998) Порошенко Петр (19284) рейтинг (1617) Залужный Валерий (733)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+61
Ахахах зелене найкращий президент України, ахаха...
Вони божевільних опитували?
показать весь комментарий
19.01.2026 22:38 Ответить
+35
"хто з президентів, на думку респондентів, зробив найбільше для розвитку держави. Найчастіше згадуються Зеленський (24,5%)"(с) - це повний піздец, сидимо в темряві, на фронті гинуть наші хлопці, звідусіль відступаємо - але лохторат завдяки телемарафету настільки зазомбований....
показать весь комментарий
19.01.2026 22:41 Ответить
+32
Не маю слів це коментувати.
Коли вже українці порозумнішають?
показать весь комментарий
19.01.2026 22:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Радий за партію Залужного - яким побитом він її збив?
показать весь комментарий
19.01.2026 22:37 Ответить
Треба тільки його згоду, Бєня партію зліпить
показать весь комментарий
19.01.2026 23:13 Ответить
І хто вигадав "партію Буданова"?
Це та сама зелена слугонародна субстанція.
показать весь комментарий
20.01.2026 00:47 Ответить
Де та партія Залужного?
Такої партії не існує
показать весь комментарий
20.01.2026 08:39 Ответить
Це мішок з обличчям Залужного, а що в мішку це не треба знати українцям.Знову акцент робиться на особистість.
показать весь комментарий
20.01.2026 09:41 Ответить
Ці дві структури - соціологічна компанія «Active Group» та видання «Політарена» (або Politarena) - часто працюють у тісному симбіозі. У медіасередовищі та серед фактчекерів їхню співпрацю розглядають як класичний приклад інструменту для розміщення замовних матеріалів («джинси») та маніпуляції громадською думкою.
Ось детальний розбір їхнього зв'язку та методів роботи:
1. Як вони пов'язані?
«Політарена» виступає головним медійним майданчиком для легалізації та розгону даних, які продукує «Active Group».
* Схема роботи: «Active Group» проводить опитування (часто з сумнівною методологією або маніпулятивними питаннями), а «Політарена» першою публікує ці результати з гучними, сенсаційними заголовками.
* Мета: Створити інформаційний привід. Після публікації на «Політарені» новину можуть підхопити інші ресурси (часто теж сумнівної якості) або телеграм-канали, посилаючись вже на ЗМІ, а не на сам звіт соціологів.
2. Що таке «Політарена»?
Це інформаційний ресурс, який позиціонує себе як незалежне видання, проте має ознаки так званого «зливного бачка».
* Контент: Сайт часто публікує матеріали з ознаками чорного піару проти одних політиків/бізнесменів або, навпаки, хвалебні оди іншим.
* Репутація: Ресурс не входить до «Білого списку» якісних медіа (який складає Інститут масової інформації). Професійні журналісти не вважають його надійним першоджерелом.
* Синхронність: Дуже часто тези, які з'являються на «Політарені», дивним чином збігаються з результатами свіжих опитувань «Active Group».
3. Чому до них є питання?
Діяльність цього тандему неодноразово потрапляла в поле зору організації Texty.org.ua, яка веде реєстр псевдосоціологів.
Основні претензії експертної спільноти:
* Маніпулятивні заголовки: Наприклад, «Active Group» питає про проблеми в місті, а «Політарена» видає новину: "Кияни масово ненавидять мера (прізвище)", хоча цифри можуть показувати інше.
* Політична заангажованість: Ця зв'язка часто активізується під час виборів або політичних конфліктів, обслуговуючи інтереси конкретних замовників (які можуть змінюватися).
* Легалізація наративів: Через них часто просуваються тези, вигідні певним олігархічним групам або навіть такі, що підігрують ворожій пропаганді (наприклад, про «тотальну втому від війни» або «недовіру до військового керівництва»), подаючи це як «глас народу».
Висновок
Якщо ви бачите новину з посиланням на опитування «Active Group», опубліковану на «Політарені», - з ймовірністю 99% це не об'єктивна інформація, а спланована медіа-атака або рекламна кампанія.
Довіряти цим джерелам не рекомендується.
показать весь комментарий
20.01.2026 23:10 Ответить
Якшо всі все про всіх знають - для чого поширювати їх опуси? - поширювач теж забруднюється - підмочує репутацію
показать весь комментарий
20.01.2026 23:20 Ответить
Леонід Кравчук 7,4 а нічого що він красний комісар Богу душу вже віддав?
показать весь комментарий
19.01.2026 22:38 Ответить
а де ж партія сірих з Зета Ретікулі ? ))
показать весь комментарий
19.01.2026 22:38 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2026 22:38 Ответить
Так 73% це і є божевільні.
показать весь комментарий
19.01.2026 22:47 Ответить
Митників, податківців, прокурорів, суддів, депутатів різних рангів, поліцаїв, прикордонників західного фронту та безліч інших держслужбовців, яких у нас чи не найбільше на планеті в перерахунку на кількість громадян.
показать весь комментарий
19.01.2026 23:30 Ответить
Проводилось у витверезниках. Опитували в стані глибокого похмілля.
показать весь комментарий
20.01.2026 08:31 Ответить
Не маю слів це коментувати.
Коли вже українці порозумнішають?
показать весь комментарий
19.01.2026 22:39 Ответить
як і 100 років потому були телепнями, тому ніколи
показать весь комментарий
19.01.2026 22:41 Ответить
Та не вірте ви цьому опитуванню,вони штучно підносять рейтинг Зеленському.Соціологія говорить що навіть в першому турі Залужний випереджає Зелену бородату шмарклю.
показать весь комментарий
20.01.2026 00:33 Ответить
Партії немає - а рейтинг є!!! Це просто "чудо" диво...
показать весь комментарий
19.01.2026 22:39 Ответить
Партія Залужного/зеленського/притули/буданова/азов - це що за міфічні сутності?
показать весь комментарий
19.01.2026 22:39 Ответить
А куди поділася партія Зеленського: Слуга уродів?
показать весь комментарий
19.01.2026 23:48 Ответить
М А Я Ч Н Я !!!
показать весь комментарий
19.01.2026 22:39 Ответить
Кожен четвертий - ідіот ..... стає страшно (((
показать весь комментарий
19.01.2026 22:39 Ответить
Украине нужно больше Миндичей и ********** Югов.
показать весь комментарий
19.01.2026 22:41 Ответить
Тут бакланов з наумовим взяли естафету корупції і держзради. Але мудрий наріт на такому не зациклюється. Народу бубочка криворагульний нравіцца.
показать весь комментарий
19.01.2026 22:55 Ответить
Так йому всі, все за кордоном дають! А Порошенко вже давно б нас здав у рашку! Оце така відповідь ********* електорату бубочки!
показать весь комментарий
19.01.2026 23:13 Ответить
"хто з президентів, на думку респондентів, зробив найбільше для розвитку держави. Найчастіше згадуються Зеленський (24,5%)"(с) - це повний піздец, сидимо в темряві, на фронті гинуть наші хлопці, звідусіль відступаємо - але лохторат завдяки телемарафету настільки зазомбований....
показать весь комментарий
19.01.2026 22:41 Ответить
Приклад наслідків агітації зебломарафету наводить діючий сержант ЗСУ, інструктор пілотів БПЛА, письменник https://t.me/dragonspech/9628 Дмитро Каленчук-Вовнянко:

Оця картинка - з групи шанувальників ЗЕ...
(далі читайте за ссиллю)
показать весь комментарий
19.01.2026 22:57 Ответить
Це мамарима?
показать весь комментарий
20.01.2026 00:04 Ответить
Саме тому зараз зелені уйобки по телеграмканалах розповсюджують брехню, про Залужного, Пашинського та Пороха, намагаючись їх зв'язати до купи.
показать весь комментарий
19.01.2026 22:42 Ответить
не про те думаєте…..рейтинг неіснуючої партії на виборах яких ще нема…а хакне ці всі рожеві хмари якийсь бойко…. бо усі патріотичні політ сили будуть так хотіти влади що аж світ за очі….
показать весь комментарий
19.01.2026 22:44 Ответить
"Точне формулювання питання:....." воно не точне, потрібно додати в кінці "рф".
показать весь комментарий
19.01.2026 22:46 Ответить
Невже повторно виберуть кремлівську ширму?
показать весь комментарий
19.01.2026 22:46 Ответить
Хавай шашлики зе мародера і щоб вдавився до скону
показать весь комментарий
19.01.2026 22:56 Ответить
Просто ви з дебілами не спілкуєтесь. Тому у вас склалося помилкове враження , що всі ненавидять наркомана. На жаль, мудрий наріт непробиваємий у своїй мудрості.
показать весь комментарий
19.01.2026 22:58 Ответить
А де партія Білецького? А то що Зеленський кращий президент за всі роки незалежності - хіба це новина?
показать весь комментарий
19.01.2026 22:48 Ответить
Невже???
показать весь комментарий
19.01.2026 23:19 Ответить
Хто знає компанію Active Group? Хто її довіряє? Досить людям брехати.
показать весь комментарий
19.01.2026 22:52 Ответить
Це найперше питання коли мислиш критично. Але більшість альтернативно обдарованних Тузиків вже вчепилися зубами в брудну ганчірку.
показать весь комментарий
19.01.2026 23:40 Ответить
Гарний рецепт, як отримувати гроші 💰 за нікуя.
Одні розкладають карти таро, другі передбачають майбутнє з похибкою +- 80%, треті-малюють рейтинги неіснуючих партій і невизначених кандидатів в президенти.

Україна має талант і битва екстрасенсів дають свої плоди?😂
показать весь комментарий
19.01.2026 22:53 Ответить
хто з президентів, на їхню думку, зробив найбільше для розвитку держави.
Найчастіше згадуються Володимир Зеленський (24,5%)

Що ж тоді занепад, як це розвиток?
Промивання мізків, як перед виборами 2019?
показать весь комментарий
19.01.2026 23:00 Ответить
Так напевно вважають ті, кому було дуже зручно та вигідно жити за такої влади.
показать весь комментарий
19.01.2026 23:26 Ответить
А виборчу програму Ківалов писатиме? Він на цьому напевно не одну собаку з'їв 😸.
показать весь комментарий
19.01.2026 23:02 Ответить
Тобто факт обнімішок з ригоаналами я видумав.
показать весь комментарий
19.01.2026 23:48 Ответить
Партія Залужного? Люди, ви зовсім **банулись? Другий раз поспіль вибирати неїснуючу партію? Вам блін з першого разу не дійшло? "Дебіли, *дь" (С)
показать весь комментарий
19.01.2026 23:06 Ответить
Там, крім ЄС немає існуючих партій
показать весь комментарий
19.01.2026 23:08 Ответить
А чим ЕС крайщий за "Голос" : я не бачу жодної відмінності . Крім того , що ЕС така ж персоніфіцированна партія як й "Батьківщина" . Різниця лише в тому. що ЕС фінансується особисто олігархом Порошенком , а в Юлі таких грошей вже років так 25 нема . Через те й набира собі таких сумнівних місцевих олігархів як Мангер але Мнгера можливо виключити , якщо він проявляє себе як злочинець . А без ПАПи ЕС просто збанкрутиться . Але ж Юля ще в 2006 році пропонувала заборонити партіям фінансувати рекламу , банери -- скоротити оборутки партійних кас ... Це абсолютно була европейска практика . ЕС й голос в економиці тобчуться рівно на єдиній ніші . Й Удар - как само : це інтереси великого капіталу , корпорацій , що край зацікавленні в вільному ринку будь чого й що здатні задавити буть яких дрібних конкурентів . Лібералізм . А ось в ниші соціал-демокрії крім "Батьківщини" нема нікого .... й не буде . Усі прагнуть встановити в Україні модель аргентинської хунти , де нема ніяких соціальних гарантій ...
показать весь комментарий
20.01.2026 01:07 Ответить
Бггг... От клятий Порох, ви вже в Ізраїль втекли, але він вас і там знайшов і в штани вам насрав
показать весь комментарий
20.01.2026 10:28 Ответить
"Удар", "зєліна партія" - напевне "слуга урода", "вГОЛОСіну" - це реальні існуючі партії.
показать весь комментарий
20.01.2026 10:29 Ответить
А якщо це опитування не брехня? Розумієте, що в такому разі питання про майбутнє країни навіть не стоїть?
показать весь комментарий
19.01.2026 23:07 Ответить
Мене опитували і було подібне питання з неіснуючими партіями.
показать весь комментарий
19.01.2026 23:21 Ответить
Я теж думаю, що це реальна думка народу
показать весь комментарий
20.01.2026 08:51 Ответить
Дурдом Ромашка, або цирк на дроті...
показать весь комментарий
19.01.2026 23:14 Ответить
"рейтинг президентів очолює Зеленський"

Ну тобто нічому життя не навчило.
показать весь комментарий
19.01.2026 23:18 Ответить
найпоряднішою була жулька?
показать весь комментарий
20.01.2026 00:00 Ответить
Кому и кобыла невеста
показать весь комментарий
20.01.2026 00:07 Ответить
да не ведіться ви на цей овертонінг
показать весь комментарий
19.01.2026 23:18 Ответить
Забули виборці, як зеленський виступав у Горловкі перед окупантами, а скумбрія закликала збирати відомості про ЗСУ і здавати рашкі? Вибирайте знову, будете в Сибирі строїть три мегаполіси, жиріновський попереджав!
показать весь комментарий
19.01.2026 23:33 Ответить
Питання одне. Що це за невідома контора останнім часом вигулькнула з опитуваннями. Бо це вже не перше. І хто це шоу фінансує.
показать весь комментарий
19.01.2026 23:45 Ответить
показать весь комментарий
Послухай , московит, я на "Цензоры" з 2004 року - а ти тут намалювався не більше як рік тому . Й саме тому не тебе тут мені вказувать ... та йще на мерзотній ворожій мові ...
Українцям погрожувати гнилою , давно вже закладенною й тричі пропитою типа ядерною зброєю може тільки лютий ворог нації - це рівень кремлівського мудозвону . Болота вже давно не здатні нічого сконструвати й усе що є в них йому 50 років й там усе проіржавіло й повисихало .

Й ти ще "підарєшника" на згадав ...
показать весь комментарий
20.01.2026 01:54 Ответить
НАБУ зробив неможливе -- вдвічи підняв рейтинги "Батьківщини" . Результат фантастичний як то до недолугих напівлюбителів ... Якщо б я не знав нащадків псевдо-судді кірєєва , то мігби припустити , що Юля не якось ноунейма спробувала купувати , а саме НАБУ без усякого штучного інтелекту . Під час війни це усім політологам відоме явище -- жінки політики не так яскраво виглядають . Але НАБУ дуже хотіло й йому вдалося нагадати виборцям , що олігархат йще Юлі не вибачив !!!
показать весь комментарий
20.01.2026 00:39 Ответить
віктор !!! неможливе зробила жюлька !!! коли підписала газовий контракт ..бери або плати.. по 450 долл. за 1000 кубов а в європу ***** тоді продавав по 250 долл за тисячу кубов . візьми і підрахуй скільки жюлька ..наварила.. разом з *****м і канторою рога і копита ..росукренерго.. --- ця істота яка варнякала що жоден танк не повинен покинути ангар щоб не провокувати ***** повинна СИДІТИ ПОЖИТТЄВО до речі вона напрасно турбувалась про танки бо в них не було акумуляторів . зрозуміло всім що януковощ посадив жюльку як головну конкурентку на майбутніх виборах але перед цим була історія з ..ширкою.. широкою кааліцією як любила казати ..сердешна.. жюля запропонувала януковощу мінятися посадами як ***** і мєдвєдєв . і тут ..проффесор.. вирішив правити сам довічно і жюльку посадив за отой газовий контракт . ця аферистка воровка на довєріі починала свій ..трудовий.. шлях разом з лазаренком в ЄЕСУ .пашка 10 років тянув срок за двох в сша а мутили з газом в єесу вони на пару --- давайте скинемось сердешній жюлі 33 лімона гривень на заставу бо немає чим заплатити все в криптовалюті за кордоном
показать весь комментарий
20.01.2026 07:57 Ответить
Це "аргументи" хибних людей , що не вміють читати документи а півторюють за іншими , в кого пам"ять а 500 байт й вони не пом"ятають , що газових контратків було цілих 2 й навіть 3 . Перший був йще у Кучми по 50 баксів за 1 тис. кубів й його термін був аж до 2009 року . Але Ющ восени 2005 й призначений їм кучміст Єхануров почали з ****** розмовляти мовою ультиматумів , вимагаючи збільшити в 3 рази ціну на транзит й саме це послужило ***** приводом скасувати цей контракт й виставляти кожний рік ціну в ручному режимі ... В 2007 прем"єрка ЮВТ домовилася до 115 (з 90 при Єханурові) . В вересні 2009 був вже була залізна домовленність про 185 , але Ющ знов заволав збільшити пеню за транзит й зірвав своєчасне підписання контракту . ***** це тільки й було потрібно він тягнув час до великих морозів , що створити в Україні штучну енергетичну кризу ... В січні газа в сховищах залишалось не більше ніж на місяц . Про "реверс" газу ніякої речі й не могло бути . Бо тільки такий невіглас в физиці , в законах Бернулі й розрахунках коефіцієнта Рейнгольца може стверджувати , що реверс це не аварійна ситуація без можно організувати без 2-3 місяців підготовки . Я працював в "Укргазпроекті" в технологічному відділу й знаю проблему не зовнє як Ющ , а як фахівець інженер ...
Ющ через особисті образи хотів заморозити пів України через підставу Юлі . Половина міністрів в уряді ЮВТ були люди Юща й вони усе проголосували . А Ющ цю "погану угоду" затвердив . Але головна суть цієї угоди в її гручкості й прив"язці до ціни на нафту . На момент підписання угоди ніяких 450 не було у природі . Було 325 ... Це при орках пахла й ібуковича дойшло до 450 й тільки тому , що вони відмовились судитися з Газпромов у Стокгольмі ... До речі - коли ціна на нафту різко впала 2014-2015 то гнучка ціна на газ впала до 180 . Згідно з контрактом та ціна була 450 всього кілька місяців .
показать весь комментарий
20.01.2026 11:12 Ответить
я не розумію чому ми повинні були платити за газ який ми не використали ??? ти живеш в ізраілі так у тебе є газовий лічильник в будинку або квартирі . у тебе намотало на лічильник 500 кубів наприклад . а платіжка тобі прийшла на 1500 кубів . як тобі така арихметика --- я не хочу тебе ображати нецензурною лайкою --- невже ти з 22 року не вдуплив що на кону не ціна на газ . ***** возомніл себе ..собіратєлєм новой імпєріі.. і по *** яка ціна в європі для нас вона буде в три рази більше . от коли відіб.ємось від *****вськой параші тоді ціна за куб буде однакова
показать весь комментарий
20.01.2026 17:39 Ответить
Чехія (RWE Transgas) - 2012 рік: У 2012 році Венський арбітраж виніс рішення на користь чешської RWE Transgas, яка оспорювала принцип "бери або плати" за період 2008-2010 років https://www.radiosvoboda.org/a/news/28535961.html Radio Svobodahttps://epravda.com.ua/columns/2019/01/18/644424/ Epravda. Газпром програв усі апеляції у спробі стягнути $524 млн.

Німеччина (Uniper): У червні 2024 року Стокгольмський арбітраж присудив Uniper понад 13 млрд євро компенсації за недопоставки газу з середини 2022 року https://zik.ua/news/2019/01/18/ekspert_poyasnyv_chomu_cherez_gazovi_ugody_tymoshenko_ukraintsi_platyly_za_gaz_1491389 Zik.

Болгарія: У липні 2024 року Bulgargaz подала позов до Арбітражного суду Міжнародної торгової палати в Парижі, вимагаючи €400 млн компенсації за порушення контракту у 2022 році .

Московити не виграли жодного позову по таким позиціям . А в України була важлива перевага над будь ким ... Це називається "підписання в умовах форстмажуру" . Й були усі докази того, що після скандалу з Ющенко ***** постійно відтягувало час до Пового Року й відповідного морозу ... Але той же Ющенко запропонував своїм виборцям у другому турі голосувати за Дурбелика Гуцуловича Протиусіха . Але Дербелик а не його заміна ібукович не були зацікавленні в позові . Голосуючи за Протиусіх Ви самі себе покарали !!!
Проблема в тому , що знає кожний арбітражний суддя - "Газпром" був довгі роки монополістом й проти його волі жодна країна не могла "відкривати ріт" . А Ющ був дезоріентованний . В його були тоді безперестанні білі , він був отруєний не не мав змоги включати аналітичний розум . Його нервова система цього не дозволяла . Він був як примхлива дитина ... А його прихильники цього й досі не зрозуміли . В неотруєному стані до його можливо було прислуховуватися . Але після отруєння в стані критичному його настроєм користувалися усяки пройдесвіти , що його налаштовували сваритися по дрібних позерських деталях з союзниками й приймати на Банковій усяких мутних фірташів чи боєк . Не вистачило витримки зрозуміти , що з монополістом єдиний шанс в його виграти , це не перемовини або демарші , а суто ділові відносини . "Бери або..." підписали десятки країн й жодна цю умову не виконала , бо вона абсурдна . Й цей шлях отримати газ якому (при той інфраструктурі що тоді й зараз не сильно змінилася) була не було жодної альтернативи .
показать весь комментарий
20.01.2026 18:54 Ответить
щоб тебе читачі цензора зрозуміли пиши короче і тільки факти --- контракт ..бери або плати.. підписала жюлька і цим підписом накинула удавку на шию держави --- в 2017 році за каденціі ПЕТРА ПОРОШЕНКА П.ЯТОГО ПРЕЗИДЕНТА суд у Стокгольмі виніс вирок що УКРАІНА не повинна його виконувати і платити газпрому ***** міліарди долларів по цьому жюлькиному контракту з ****** і газпромом . КРАПКА .ти можеш і далі рвати попу собі за жюльку але факти по всій морді наліцо
показать весь комментарий
21.01.2026 06:32 Ответить
Нічого страшного...прямо на зараз рейтинг потужного підіймають його друзі,яким він заглядував у вічі...
показать весь комментарий
20.01.2026 02:12 Ответить
На 4 році війни 7% за Януковича? Ждуни..? Ті хто так нічого не зрозумів, що таке руський мир*…
ті хто спричинив своїми діями…. думками … війну…..
показать весь комментарий
20.01.2026 02:23 Ответить
Малювати рейтинги --- не мішки носити,
особливо , коли добре платять .
показать весь комментарий
20.01.2026 02:41 Ответить
Кого опитували? Тих хто має бронь в під час війни краще жити став бо заброньованим зарплату офіційну підняли. Пенсіонерів які окрім телемарафону нічого не дивляться.
Опитайте суто військових і здивуєтеся наскільки різнитимуться результати
показать весь комментарий
20.01.2026 02:54 Ответить
Лідор як збирається на гастролі намародерене потрібно ж вивозити сразу його шісти йому малюють рейтинг під 100 відсотків
показать весь комментарий
20.01.2026 05:20 Ответить
А хто входить в партію залужного ?
показать весь комментарий
20.01.2026 06:33 Ответить
Ну хто замовник, то тут все більш менш зрозуміло. А виконавець цього "опоросу" хто є? Що за мутна контора?
показать весь комментарий
20.01.2026 06:42 Ответить
Ото насмішили.
показать весь комментарий
20.01.2026 07:01 Ответить
Територія приречена.
показать весь комментарий
20.01.2026 07:30 Ответить
Я не знаю серед своїх знайомих, хто був би зараз симпатиком зе-слуг. Де вони проводять ці опитування не зрозуміло, мабуть точно або серед божевільних, або це тупа фальсифікація
показать весь комментарий
20.01.2026 08:28 Ответить
Боже, які кончені ці 13,9 і 11,0 % опитаних
показать весь комментарий
20.01.2026 09:16 Ответить
Використання терміну "Партія Володимира Зеленського" за наявної "Слуга народу" свідчить про природу цього опитування.
показать весь комментарий
20.01.2026 09:28 Ответить
В партія Залежного це хто?Ми вже отримали партію зеленої шмарклі з вуличного сміття...
показать весь комментарий
20.01.2026 10:28 Ответить
 
 