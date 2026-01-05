РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9419 посетителей онлайн
Новости Доверие к Зеленскому
1 540 51

59% украинцев доверяют Зеленскому, не доверяют - 35%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Украинцы ответили, доверяют ли они Зеленскому: результаты опроса

Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому в течение последних нескольких месяцев оставался без изменений.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Рейтинг доверия

Так, по состоянию на декабрь 2025 года, президенту доверяют 59% граждан, не доверяют - 35%. Баланс доверия-недоверия составляет +24%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 53% украинцев выступают против территориальных уступок, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

"В то же время показатели доверия к президенту очень динамичны и контекстно зависимы (особенно, какая повестка дня доминирует в общественных обсуждениях - внутренние вопросы, такие как государственное управление, коррупция и т.д., или внешние вопросы, такие как отношения с партнерами и переговоры о мире)", - отметили социологи.

Так, в ноябре главе государства доверяли 49% респондентов, а в первой половине декабря – 63%.

В то же время среди респондентов, опрошенных во второй половине декабря (14-29 декабря), 55% выразили доверие Зеленскому.

Украинцы ответили, доверяют ли они Зеленскому: результаты опроса

Читайте также: Залужный опережает Зеленского в президентском рейтинге, - опрос WP/Ipsos

"Поэтому в целом можно видеть, что Президент потерял около 10 процентных пунктов доверия после обнародования информации о коррупции в энергетике, но далее на фоне международной ситуации (переговоров о мире) мы видим очередной раунд "сплочения вокруг флага" и усиление доверия к Президенту.

Однако к концу декабря сила такого "сплочения" несколько ослабла и скорее наблюдалась тенденция к незначительному, но снижению доверия. В любом случае, на конец 2025 года уровень доверия к Президенту выше, чем на конец 2024 года (хотя в течение 2025 года пиковая поддержка была в начале мая)", - пояснили в КМИС.

Читайте также: Телеграм стал главным источником новостей для украинцев - исследование Ipsos

В то же время социологи отметили, что среди 59% тех, кто ему доверяет, "полностью" доверяют – 26%, а "скорее" доверяют – 33%.

Среди 35% тех, кто не доверяет Президенту, 23% "совсем" не доверяют, а 12% – "скорее" не доверяют.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 81% украинцев считают, что коррупция наиболее негативно влияет на ситуацию в Украине, обстрелы – на втором месте, - исследование Ipsos

Методология

  • Опрос проводился 26 ноября - 29 декабря 2025 года.
  • Всего опрошен 1001 человек.
  • Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Читайте: Около 33% украинцев ожидают мира в 2026 году, - опрос

Автор: 

Зеленский Владимир (23290) опрос (3015) КМИС (372)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
то не КМІС, то КОМІКС...
показать весь комментарий
05.01.2026 10:20 Ответить
+21
кміс- блювотина зелена.
показать весь комментарий
05.01.2026 10:20 Ответить
+19
59% - то не українці і не громодяни !
То - секта "какая разніцца"....
показать весь комментарий
05.01.2026 10:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
59% - то не українці і не громодяни !
То - секта "какая разніцца"....
показать весь комментарий
05.01.2026 10:20 Ответить
наче дорослі, а вірите у зелені вкиди
показать весь комментарий
05.01.2026 10:34 Ответить
зеля сам фінансує цей інститут, неможливо від них почути правду
показать весь комментарий
05.01.2026 10:42 Ответить
попереду морози до -23 градусів і незахищені через міндичгейт трансформатори.

може це остудить гарячі голови любітєлєй ЗЄльца ?

.
показать весь комментарий
05.01.2026 10:47 Ответить
то не КМІС, то КОМІКС...
показать весь комментарий
05.01.2026 10:20 Ответить
кміс- блювотина зелена.
показать весь комментарий
05.01.2026 10:20 Ответить
бу-га -га
показать весь комментарий
05.01.2026 10:21 Ответить
слабо, чому не 73%?
показать весь комментарий
05.01.2026 10:21 Ответить
То є БРЕХНЯ!...
показать весь комментарий
05.01.2026 10:21 Ответить
Найбільше довіряють зеленському, це оті московіти з *******, вагнерівці, беркутня, ригоАНАЛЬНІ зрадники України, з помічниками та їх родичами, шефіри, хорошковський, червоненко, кабміндічі, шурма, та послиці з генпрокурорами із-за кордону….
показать весь комментарий
05.01.2026 10:23 Ответить
59 відсотків недолугих **@натів
показать весь комментарий
05.01.2026 10:23 Ответить
Ні. Пи#дьож від "статистів".
показать весь комментарий
05.01.2026 10:41 Ответить
Де вони ті рейтинги беруть, серед 95-го кварталу чи що?
показать весь комментарий
05.01.2026 10:23 Ответить
А от я теж Зєльонкіну довіряю, вважаю, що на нього можна певно покластися й не маю в тому ані найменшого сумніву: нічого доброго для України він ніколи не зробить.
показать весь комментарий
05.01.2026 10:24 Ответить
А у Пальчевского какой рейтинг? Без Пальчевского не пойдет
показать весь комментарий
05.01.2026 10:24 Ответить
кміс так смокче зе шо вже аж риготно читати
показать весь комментарий
05.01.2026 10:25 Ответить
Задовбали вже ціма рейтингами на замовлення. А чому тільки 59 %, чому так сором'язливо ? То ліпить вже 99.
показать весь комментарий
05.01.2026 10:26 Ответить
Коли вже цей цирк припинется ? в країні війна з найкривавішим ворогом кожен день гинуть люди ,ворог все руйнує ,а так звані соціологи на догоду Банкової граются в ці брудні ігри .
показать весь комментарий
05.01.2026 10:27 Ответить
Ну а якщо це достовірні дані?
показать весь комментарий
05.01.2026 10:29 Ответить
Це жалюгідна маячня.
показать весь комментарий
05.01.2026 10:31 Ответить
Кміс комерційна структура ,як ви думаєте хто заказує музику
показать весь комментарий
05.01.2026 10:28 Ответить
КМІС вірить - себе не поважать...
показать весь комментарий
05.01.2026 10:28 Ответить
Є брехня.
Є цинічна брехня.
Є сиатистика.
Та є опитування КМІС.
показать весь комментарий
05.01.2026 11:00 Ответить
Маячня.
показать весь комментарий
05.01.2026 10:30 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2026 10:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4a9rdnhfo9Q Європейська Солідарність:
Битва за демократію і європейську Україну!
У Верховному Суді починається чергове засідання щодо незаконних санкцій проти Порошенка.

🔴Дивитися наживо: https://www.youtube.com/live/4a9rdnhfo9Q?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExWG9BV1NsV0w0ek9ZaHBnS3NydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR66V2s2R3P6pM3rmM18GCUnv90FmRLQhrP03Z9oiR82WdJT5RqyxaYy3MqgpA_aem_dpFnsqzhJlJ8zBCnRxTrfw https://www.youtube.com/live/4a9rdnhfo9Q
показать весь комментарий
05.01.2026 10:33 Ответить
Ви почитайте коментарі на сайтах та ТГ-каналах, там 2-3% позитивних на адресу блазня))) кміс-фуїс
показать весь комментарий
05.01.2026 10:33 Ответить
Україну нищить з середини не зеленський, він лише наслідок. Причина це навиліковні тупі, безвідповідальні ідіоти, на яких тримається влада зеленського. Якби не початок широкомасштабної війни, то політпроект слуга народу, на чолі із зеленським, вже припинив би своє існування. Бо рейтинг зеленського та слуг у січні 2022 (за місяць до вторгнення) вже був на рівні плінтуса. Широкомасштабна війна зберегла кремлівського скомороха при владі, дала можливість прикриваючись війною узурпувати владу, покласти хєр на Конституцію, права людини, на вибори. А демократію та свободу слова поставити на паузу. ІМХО путін розпочав широкомасштабне вторгнення щоб таким чином врятувати владу зеленського, бо в кремлі чудово бачили катастрофічне падіння його рейтингів, а опозиція на осінь 2022 вже готувалась реєструвати закон про позачергові парламентські вибори, що позбавляло зеленського монобільшості у ВР бо слуги народу в січні 2022 мали 16,4% (партія ЄС 22,9%), рейтинг зеленського був 23,5%, Порошенка 20,9%.
показать весь комментарий
05.01.2026 10:35 Ответить
На жаль ідіотів таких ще дуже багато в що страшніше багато таких за кордоном які виїхали після 22 року, то бойові нафронтники які будуть закликати до кордонів 91 року, а самі там як щури сидіти
показать весь комментарий
05.01.2026 10:52 Ответить
Українська "соціологія", як інструмент маніпуляції.
https://link.medium.com/QijazVileKb
показать весь комментарий
05.01.2026 10:36 Ответить
Ох, не всіх дурних війна забрала... ох, не всіх...
показать весь комментарий
05.01.2026 10:39 Ответить
сралін-кат-джугашвілі: голове не як голосують, а як рахують (с)
показать весь комментарий
05.01.2026 10:41 Ответить
59% українців довіряють КМІС. ІНФОГРАФІКА, не довіряють - 35%, - опитування Говноiнформ.
показать весь комментарий
05.01.2026 10:39 Ответить
Хіхіхі!
Ну от навіщо так вводити в оману?
Ну які, у сраку, 59%?
Там же всі 119%!!!!
Особливо після перестановки у зеленому **********!
Такі прізвища, закачаєшся!
Буданов, хфьодоров, шмигаль, малюк...
Але сирського не чіпай!
Воно холуя сирського призначив, воно з ним і піде!
Дєрьмак, не дасть збрехати!
показать весь комментарий
05.01.2026 10:39 Ответить
Ссуть прямо в очі....Ішаку 59% доверяет?? ну-ну..
показать весь комментарий
05.01.2026 10:40 Ответить
Довіряють? Досі?! А у кого питали?
показать весь комментарий
05.01.2026 10:43 Ответить
та хіба ж так можна, по нервах адептів однієї української секти)))))))))))
показать весь комментарий
05.01.2026 10:43 Ответить
Кажуть,той хто плате той замовляє музику.Хто замовляє в оцих КМІСах та SOCISах але висновок: 73% відсотків вже раз довірили і довірились що страждають 100%.
ДУМАЙ-ТЕ!
показать весь комментарий
05.01.2026 10:43 Ответить
Як він ще 120 відсотків собі ненамалював
показать весь комментарий
05.01.2026 10:44 Ответить
Міндічу-Зеленському найбільше довіряють через те ,
Що вони найбільше
вміють красти і брехати !
Звичайні шулєри 🙁
показать весь комментарий
05.01.2026 10:44 Ответить
зрадники
показать весь комментарий
05.01.2026 10:45 Ответить
рейтинологи ви спочатку пройдіться по обговорюванні і оцінках на тому-ж цензорі чи ютубі де присутній вавіандр зєлєномордий , а тоді ставте свої % .
показать весь комментарий
05.01.2026 10:44 Ответить
на цензорі зеленим лячно
показать весь комментарий
05.01.2026 10:46 Ответить
Проплачене опитування, цьому зеленому чму я думаю вже менше 20 відсотків
показать весь комментарий
05.01.2026 10:48 Ответить
Я, не довіряю Зеленському .
показать весь комментарий
05.01.2026 10:48 Ответить
Не знал, что в Украине 59% населения это соплеменники миндича и зеленского ))) ессесно они ему доверяют.
показать весь комментарий
05.01.2026 10:53 Ответить
От воно,справжнє опитування в коментарях.З сорока коментаторів лише один якийсь Ігор Климчук під закордонним прапором чи то вірить чи то не вірить КМІСу.Всі інші твердо проти Зєлі...Відсоток порахуйте самі...
показать весь комментарий
05.01.2026 10:54 Ответить
та на триндьож на форумах і в соцмережах можна не звертати уваги, все одно воно нічого не варте, бо ніц не вирішує 🤔
показать весь комментарий
05.01.2026 11:00 Ответить
Оці "соціологи" повторюють методику попередніх виборів, коли вони щотижня малювали збільшення "рейтингів" ще неіснуючої партії і актора, що грав Голобородька в дешевому серіальчику і мабуть отримали щедру винагороду за неймовірний результат в 73%. Хочеться сподіватися, що люди нарешті порозумнішають...
показать весь комментарий
05.01.2026 10:58 Ответить
Україні русняві літаки , збивати нічим ...а воно чмо зеленське 🤡 , до виборів готується ... голоси собі збиває від усіль ...
показать весь комментарий
05.01.2026 10:59 Ответить
брехуну та крадію 59% дебилів вірять
показать весь комментарий
05.01.2026 10:59 Ответить
 
 