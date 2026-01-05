59% украинцев доверяют Зеленскому, не доверяют - 35%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому в течение последних нескольких месяцев оставался без изменений.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Рейтинг доверия

Так, по состоянию на декабрь 2025 года, президенту доверяют 59% граждан, не доверяют - 35%. Баланс доверия-недоверия составляет +24%.

"В то же время показатели доверия к президенту очень динамичны и контекстно зависимы (особенно, какая повестка дня доминирует в общественных обсуждениях - внутренние вопросы, такие как государственное управление, коррупция и т.д., или внешние вопросы, такие как отношения с партнерами и переговоры о мире)", - отметили социологи.

Так, в ноябре главе государства доверяли 49% респондентов, а в первой половине декабря – 63%.

В то же время среди респондентов, опрошенных во второй половине декабря (14-29 декабря), 55% выразили доверие Зеленскому.

"Поэтому в целом можно видеть, что Президент потерял около 10 процентных пунктов доверия после обнародования информации о коррупции в энергетике, но далее на фоне международной ситуации (переговоров о мире) мы видим очередной раунд "сплочения вокруг флага" и усиление доверия к Президенту.

Однако к концу декабря сила такого "сплочения" несколько ослабла и скорее наблюдалась тенденция к незначительному, но снижению доверия. В любом случае, на конец 2025 года уровень доверия к Президенту выше, чем на конец 2024 года (хотя в течение 2025 года пиковая поддержка была в начале мая)", - пояснили в КМИС.

В то же время социологи отметили, что среди 59% тех, кто ему доверяет, "полностью" доверяют – 26%, а "скорее" доверяют – 33%.

Среди 35% тех, кто не доверяет Президенту, 23% "совсем" не доверяют, а 12% – "скорее" не доверяют.

Методология

Опрос проводился 26 ноября - 29 декабря 2025 года.

Всего опрошен 1001 человек.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

