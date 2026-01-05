59% українців довіряють Зеленському, не довіряють - 35%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Рівень довіри до президента Володимира Зеленського протягом останніх декількох місяців залишався без змін.

Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

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Рейтинг довіри

Так, станом на грудень 2025 року президенту довіряють 59% громадян, не довіряють - 35%. Баланс довіри-недовіри становить +24%.

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"Водночас показники довіри до Президента є дуже динамічні та контекстно залежні (особливо, який порядок денний домінує в суспільних обговореннях – внутрішні питання, як-от державне управління, корупція тощо, чи зовнішні питання, як-от відносини з партнерами і перемовини про мир)", - зазначили соціологи.

Так, у листопаді главі держави довіряли 49% респондентів, а у першій половині грудня - 63%

Водночас серед респондентів, опитаних у другій половині грудня (14-29 грудня), 55% висловили довіру Зеленському.

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"Тому в цілому можна бачити, що Президент втратив близько 10 процентних пунктів довіри після оприлюднення інформації про корупцію в енергетиці, але далі на тлі міжнародної ситуації (перемовин щодо миру) ми бачимо черговий раунд "згуртування навколо прапора" і посилення довіри до Президента.

Проте на кінець грудня сила такого "згуртування" дещо ослабла і скоріше була тенденція до незначного, але зниження довіри. У будь-якому випадку на кінець 2025 року рівень довіри до Президента є вищим, ніж на кінець 2024 року (хоча протягом 2025 року піковою підтримка була на початку травня)", - пояснили в КМІС.

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Водночас соціологи зазначили, що серед 59% тих, хто йому довіряє, "повністю" довіряють – 26%, а "скоріше" довіряють – 33%.

Серед 35% тих, хто не довіряє Президенту, 23% "зовсім" не довіряють, а 12% – "скоріше" не довіряють.

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Методологія

Опитування проводилося 26 листопада - 29 грудня 2025 року.

Всього опитано 1001 особу.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

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