59% українців довіряють Зеленському, не довіряють - 35%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Рівень довіри до президента Володимира Зеленського протягом останніх декількох місяців залишався без змін.
Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
Рейтинг довіри
Так, станом на грудень 2025 року президенту довіряють 59% громадян, не довіряють - 35%. Баланс довіри-недовіри становить +24%.
"Водночас показники довіри до Президента є дуже динамічні та контекстно залежні (особливо, який порядок денний домінує в суспільних обговореннях – внутрішні питання, як-от державне управління, корупція тощо, чи зовнішні питання, як-от відносини з партнерами і перемовини про мир)", - зазначили соціологи.
Так, у листопаді главі держави довіряли 49% респондентів, а у першій половині грудня - 63%
Водночас серед респондентів, опитаних у другій половині грудня (14-29 грудня), 55% висловили довіру Зеленському.
"Тому в цілому можна бачити, що Президент втратив близько 10 процентних пунктів довіри після оприлюднення інформації про корупцію в енергетиці, але далі на тлі міжнародної ситуації (перемовин щодо миру) ми бачимо черговий раунд "згуртування навколо прапора" і посилення довіри до Президента.
Проте на кінець грудня сила такого "згуртування" дещо ослабла і скоріше була тенденція до незначного, але зниження довіри. У будь-якому випадку на кінець 2025 року рівень довіри до Президента є вищим, ніж на кінець 2024 року (хоча протягом 2025 року піковою підтримка була на початку травня)", - пояснили в КМІС.
Водночас соціологи зазначили, що серед 59% тих, хто йому довіряє, "повністю" довіряють – 26%, а "скоріше" довіряють – 33%.
Серед 35% тих, хто не довіряє Президенту, 23% "зовсім" не довіряють, а 12% – "скоріше" не довіряють.
Методологія
- Опитування проводилося 26 листопада - 29 грудня 2025 року.
- Всього опитано 1001 особу.
- Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.
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