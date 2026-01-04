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Телеграм став головним джерелом новин для українців - дослідження Ipsos

Більшість українців отримують новини з Телеграм - дослідження Ipsos.

Більшість українців отримують новини з Телеграм-каналів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі дані міжнародної дослідницької компанії Ipsos.

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Компанія провела опитування 14–28 листопада 2025 року, результати якого свідчать: більшість українців (62%) назвали соціальну мережу Телеграм основним джерелом новин та інформації.

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Телеграм – лідер серед молоді

  • 84% українців віком 18–24 років отримують новини з Телеграм.
  • 87% серед 25–34-річних.
  • 79% серед 35–44-річних.
  • 74% серед 45–54-річних.
  • 51% серед 55–64-річних.
  • Лише 30% серед старших 65 років.

Інші джерела інформації

  • Телебачення – 49% респондентів (переважно старші групи: 54% серед 55–64 років та 76% серед 65+).
  • YouTube – 46% опитаних, майже рівномірно у всіх вікових групах.
  • Особисте спілкування – 38%.
  • Facebook – 34%.
  • TikTok – 23% (понад 30% молодших 35 років).
  • X (Twitter) – 6% (13% серед молодших 25 років).
  • Радіо – 18% (25% серед старших 65 років).
  • Преса – 11%.

Рівень довіри до джерел

  • 40% довіряють особистому спілкуванню як джерелу інформації про кандидатів.
  • 38% – Телеграм.
  • 35% – YouTube.
  • 28% – телебаченню.
  • 26% – Facebook.
  • 18% – радіо.
  • 17% – пресі та TikTok.
  • 10% – соцмережі Х.
  • 57% – іншим джерелам.

Водночас 29% респондентів заявили, що не довіряють телебаченню, 26% – TikTok, 24% – пресі, 22% – радіо, 20% – Facebook, 18% – соцмережі Х, 14% – особистому спілкуванню та Телеграм, 13% – YouTube.

Методологія

Опитано 2000 респондентів від 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах України: 1500 методом особистого інтерв’ю (CAPI) та 500 телефоном (RDD CATI). Похибка вибірки не перевищує 2,2% при довірчій імовірності 95%.

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опитування (2217) соціальні мережі (1243)
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Топ коментарі
+17
Дибілів вистачало у всі віки
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04.01.2026 15:27 Відповісти
+11
Я все понимаю, но черпать информацию с тик тока это конечно сильно.
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04.01.2026 15:24 Відповісти
+10
Та ті, що "черпають" із ТікТока взагалі не знають значення слова "новини".
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04.01.2026 15:36 Відповісти

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