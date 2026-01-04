Телеграм став головним джерелом новин для українців - дослідження Ipsos
Більшість українців отримують новини з Телеграм-каналів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі дані міжнародної дослідницької компанії Ipsos.
Компанія провела опитування 14–28 листопада 2025 року, результати якого свідчать: більшість українців (62%) назвали соціальну мережу Телеграм основним джерелом новин та інформації.
Телеграм – лідер серед молоді
- 84% українців віком 18–24 років отримують новини з Телеграм.
- 87% серед 25–34-річних.
- 79% серед 35–44-річних.
- 74% серед 45–54-річних.
- 51% серед 55–64-річних.
- Лише 30% серед старших 65 років.
Інші джерела інформації
- Телебачення – 49% респондентів (переважно старші групи: 54% серед 55–64 років та 76% серед 65+).
- YouTube – 46% опитаних, майже рівномірно у всіх вікових групах.
- Особисте спілкування – 38%.
- Facebook – 34%.
- TikTok – 23% (понад 30% молодших 35 років).
- X (Twitter) – 6% (13% серед молодших 25 років).
- Радіо – 18% (25% серед старших 65 років).
- Преса – 11%.
Рівень довіри до джерел
- 40% довіряють особистому спілкуванню як джерелу інформації про кандидатів.
- 38% – Телеграм.
- 35% – YouTube.
- 28% – телебаченню.
- 26% – Facebook.
- 18% – радіо.
- 17% – пресі та TikTok.
- 10% – соцмережі Х.
- 57% – іншим джерелам.
Водночас 29% респондентів заявили, що не довіряють телебаченню, 26% – TikTok, 24% – пресі, 22% – радіо, 20% – Facebook, 18% – соцмережі Х, 14% – особистому спілкуванню та Телеграм, 13% – YouTube.
Методологія
Опитано 2000 респондентів від 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах України: 1500 методом особистого інтерв’ю (CAPI) та 500 телефоном (RDD CATI). Похибка вибірки не перевищує 2,2% при довірчій імовірності 95%.
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