Телеграм став головним джерелом новин для українців - дослідження Ipsos

Більшість українців отримують новини з Телеграм-каналів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі дані міжнародної дослідницької компанії Ipsos.

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Компанія провела опитування 14–28 листопада 2025 року, результати якого свідчать: більшість українців (62%) назвали соціальну мережу Телеграм основним джерелом новин та інформації.

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Телеграм – лідер серед молоді

84% українців віком 18–24 років отримують новини з Телеграм.

87% серед 25–34-річних.

79% серед 35–44-річних.

74% серед 45–54-річних.

51% серед 55–64-річних.

Лише 30% серед старших 65 років.

Інші джерела інформації

Телебачення – 49% респондентів (переважно старші групи: 54% серед 55–64 років та 76% серед 65+).

YouTube – 46% опитаних, майже рівномірно у всіх вікових групах.

Особисте спілкування – 38%.

Facebook – 34%.

TikTok – 23% (понад 30% молодших 35 років).

X (Twitter) – 6% (13% серед молодших 25 років).

Радіо – 18% (25% серед старших 65 років).

Преса – 11%.

Рівень довіри до джерел

40% довіряють особистому спілкуванню як джерелу інформації про кандидатів.

38% – Телеграм.

35% – YouTube.

28% – телебаченню.

26% – Facebook.

18% – радіо.

17% – пресі та TikTok.

10% – соцмережі Х.

57% – іншим джерелам.

Водночас 29% респондентів заявили, що не довіряють телебаченню, 26% – TikTok, 24% – пресі, 22% – радіо, 20% – Facebook, 18% – соцмережі Х, 14% – особистому спілкуванню та Телеграм, 13% – YouTube.

Методологія

Опитано 2000 респондентів від 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах України: 1500 методом особистого інтерв’ю (CAPI) та 500 телефоном (RDD CATI). Похибка вибірки не перевищує 2,2% при довірчій імовірності 95%.

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