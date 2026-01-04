Телеграм стал главным источником новостей для украинцев – исследование Ipsos
Большинство украинцев получают новости из Telegram-каналов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такие данные международной исследовательской компании Ipsos.
Компания провела опрос 14–28 ноября 2025 года, результаты которого свидетельствуют: большинство украинцев (62%) назвали социальную сеть Телеграм основным источником новостей и информации.
Телеграм – лидер среди молодежи
- 84% украинцев в возрасте 18–24 лет получают новости из Телеграм.
- 87% среди 25–34-летних.
- 79% среди 35–44-летних.
- 74% среди 45–54-летних.
- 51% среди 55–64-летних.
- Лишь 30% среди старше 65 лет.
Другие источники информации
- Телевидение – 49% респондентов (преимущественно старшие группы: 54% среди 55–64 лет и 76% среди 65+).
- YouTube – 46% опрошенных, почти равномерно во всех возрастных группах.
- Личное общение – 38%.
- Facebook – 34%.
- TikTok – 23% (более 30% моложе 35 лет).
- X (Twitter) – 6% (13% среди моложе 25 лет).
- Радио – 18% (25% среди старше 65 лет).
- Пресса – 11%.
Уровень доверия к источникам
- 40% доверяют личному общению как источнику информации о кандидатах.
- 38% – Телеграм.
- 35% – YouTube.
- 28% – телевидению.
- 26% – Facebook.
- 18% – радио.
- 17% – прессе и TikTok.
- 10% – соцсети Х.
- 57% – другим источникам.
В то же время 29% респондентов заявили, что не доверяют телевидению, 26% – TikTok, 24% – прессе, 22% – радио, 20% – Facebook, 18% – соцсети Х, 14% – личному общению и Телеграм, 13% – YouTube.
Методология
Опрошено 2000 респондентов от 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины: 1500 методом личного интервью (CAPI) и 500 по телефону (RDD CATI). Погрешность выборки не превышает 2,2% при доверительной вероятности 95%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Головне,щоб сито було справне у сприйнятті.
Така нація приречена на вимирання.
Що ще таке має статись - щоб Українці самі себе перестали вести в могилу.???
Де то Лікарство - яке вилікує ''мудрий'' Український народ від суїциду.???
Чому його ще не закрили у нас , не розумію.
Новини в Тік Току , це шо марахвон уже і там ????