797 43

Телеграм стал главным источником новостей для украинцев – исследование Ipsos

Большинство украинцев получают новости из Телеграмма – исследование Ipsos.

Большинство украинцев получают новости из Telegram-каналов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие данные международной исследовательской компании Ipsos.

Компания провела опрос 14–28 ноября 2025 года, результаты которого свидетельствуют: большинство украинцев (62%) назвали социальную сеть Телеграм основным источником новостей и информации.

Телеграм – лидер среди молодежи

  • 84% украинцев в возрасте 18–24 лет получают новости из Телеграм.
  • 87% среди 25–34-летних.
  • 79% среди 35–44-летних.
  • 74% среди 45–54-летних.
  • 51% среди 55–64-летних.
  • Лишь 30% среди старше 65 лет.

Другие источники информации

  • Телевидение – 49% респондентов (преимущественно старшие группы: 54% среди 55–64 лет и 76% среди 65+).
  • YouTube – 46% опрошенных, почти равномерно во всех возрастных группах.
  • Личное общение – 38%.
  • Facebook – 34%.
  • TikTok – 23% (более 30% моложе 35 лет).
  • X (Twitter) – 6% (13% среди моложе 25 лет).
  • Радио – 18% (25% среди старше 65 лет).
  • Пресса – 11%.

Уровень доверия к источникам

  • 40% доверяют личному общению как источнику информации о кандидатах.
  • 38% – Телеграм.
  • 35% – YouTube.
  • 28% – телевидению.
  • 26% – Facebook.
  • 18% – радио.
  • 17% – прессе и TikTok.
  • 10% – соцсети Х.
  • 57% – другим источникам.

В то же время 29% респондентов заявили, что не доверяют телевидению, 26% – TikTok, 24% – прессе, 22% – радио, 20% – Facebook, 18% – соцсети Х, 14% – личному общению и Телеграм, 13% – YouTube.

Методология

Опрошено 2000 респондентов от 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины: 1500 методом личного интервью (CAPI) и 500 по телефону (RDD CATI). Погрешность выборки не превышает 2,2% при доверительной вероятности 95%.

+10
Дибілів вистачало у всі віки
показать весь комментарий
04.01.2026 15:27 Ответить
+7
Я все понимаю, но черпать информацию с тик тока это конечно сильно.
показать весь комментарий
04.01.2026 15:24 Ответить
+5
Тільки Телемарафон!
показать весь комментарий
04.01.2026 15:30 Ответить
Це погано.
показать весь комментарий
04.01.2026 15:21 Ответить
Я все понимаю, но черпать информацию с тик тока это конечно сильно.
показать весь комментарий
04.01.2026 15:24 Ответить
Та ті, що "черпають" із ТікТока взагалі не знають значення слова "новини".
показать весь комментарий
04.01.2026 15:36 Ответить
Дибілів вистачало у всі віки
показать весь комментарий
04.01.2026 15:27 Ответить
Споконвік і всюди 80%. Арістотель це знав.
показать весь комментарий
04.01.2026 15:47 Ответить
Цікаво а є аналог телеги? Такий же зручний по функціям?
показать весь комментарий
04.01.2026 16:01 Ответить
Не здивуюсь, якщо далі українці будуть підключатися до Макса і черпати інформацію звідти ))
показать весь комментарий
04.01.2026 15:30 Ответить
Только если особо тупые. Орки плюются на него хотя везде где можно их заставляют устанавливать его. Есть те., кто дополнительный телефон приобретает для Мах, чтоб он не контактировать с другими приложениями
показать весь комментарий
04.01.2026 15:37 Ответить
Тільки Телемарафон!
показать весь комментарий
04.01.2026 15:30 Ответить
Більшість випадків вербовки через кацапський телеграм,котрий повинен був давно закритий на території України
показать весь комментарий
04.01.2026 15:31 Ответить
давайте все закриємо . залишимо марафон та тб у Дії.
показать весь комментарий
04.01.2026 16:06 Ответить
Зе все закрив крім телеграма і марафона .
показать весь комментарий
04.01.2026 16:10 Ответить
та да . Зеленський все закрив для ждунів телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK. Медиахолдинг . при Порошенку такого не було , все працювало
показать весь комментарий
04.01.2026 16:15 Ответить
А від кого черпати: не з зеєдиних новин,не з видань,що куруються подляком.
показать весь комментарий
04.01.2026 15:31 Ответить
та ну. У мене телеграма нема, тєлєвізора теж, а шукати оті зєлєновості в ютубі - якесь западло. І повірте, джерел новин вистачає. Часом навіть перебір(((
показать весь комментарий
04.01.2026 16:00 Ответить
Джерел-катьма
Головне,щоб сито було справне у сприйнятті.
показать весь комментарий
04.01.2026 16:07 Ответить
треба перевести шмарофон до телеграму,тоді рейтинг впаде)))
показать весь комментарий
04.01.2026 15:36 Ответить
Кацапи створили однокласніки, всі українці сиділи там, кацапи створили вконтакті, всі українці сиділи там, кацапи створили телеграм, всі українці сидять там. Українці можуть щось створити своє для себе? я розумію, важко налагодити серйозне виробництво автомобільної техніки, але створити соціальну мережу - невже багато розуму потрібно?
показать весь комментарий
04.01.2026 15:36 Ответить
а потім дивуються, а чому це українці не говорять українською?
показать весь комментарий
04.01.2026 15:37 Ответить
Можливо причина в спільній з кацапсми розумовій відсталості більшості ?2019р чудовий приклад цієї теорії.
показать весь комментарий
04.01.2026 15:43 Ответить
показник розумової відсталості - це не твоє рішення на виборах, а це твоя нездатність творити соціально корисні продукти. за цим показником українці поступаються навіть кацапам. а якщо ти не здатен творити щось корисне, ти і правильний вибір не здатен зробити.
показать весь комментарий
04.01.2026 15:49 Ответить
А що тоді рішення на виборах на користь тупого наріка хіба не розумова відсталість ??Всі останні події об*єднує лише одне дебілізм
показать весь комментарий
04.01.2026 15:52 Ответить
а на яких виборах не було розумової відсталості? )
показать весь комментарий
04.01.2026 16:00 Ответить
всі вибори демонстрували розумову відсталість. не розумію, чому ти акцентуєш увагу лише на останніх
показать весь комментарий
04.01.2026 16:02 Ответить
Саме останні вибори поставили під загрозу існування незалежності України!Маштаб руйнівних наслідків ще відомий
показать весь комментарий
04.01.2026 16:08 Ответить
ні, вибір воювати проти кацапів замість того, щоб шукати компроміси, було зроблено задовго до виборів Зелі. і це був найтупіший вибір у історії незалежної України. бо жодна притомна людина не додумається битися з чемпіоном світу ММА. але вибір битися - це реальний показник розумової відсталості
показать весь комментарий
04.01.2026 16:15 Ответить
Ти дебіл ,про що я й писав.Більшість розумововідсталі
показать весь комментарий
04.01.2026 16:17 Ответить
розумна людина завжди знайде спосіб обійти конфлікт, не перетворюючи його в бійню. а розумово відсталі так, лізуть вперед ********** кулаками, не маючи реальної переваги над противником.
показать весь комментарий
04.01.2026 16:19 Ответить
Компроміс з рашкою це стати її федеративним округом!!!
показать весь комментарий
04.01.2026 16:19 Ответить
можливо це був наймудріший вихід із ситуації. Чехословаки вибрали ганьбу у 1968 році. а через 20 років потому отримали реальну незалежність. а якби вибрали війну, то зараз про них ніхто і не згадував би.
показать весь комментарий
04.01.2026 16:21 Ответить
Безнадійний дебіл тільки може вважати кращим рішенням стати федеративним округом рашки.Іди ***** чорт прокацапський,******* ждун
показать весь комментарий
04.01.2026 16:23 Ответить
коли ти не здатен цивілізованно вести дискусію і скочуєшся до мата, то це реальний показник розумової відсталості )
показать весь комментарий
04.01.2026 16:25 Ответить
я одного не розумію, чому такий безнадійний індивід для суспільства як ти, до цих пір не на фронті. ти б і кулаками там краще махав, і якби тебе ліквідували, то невелика втрата була б ))
показать весь комментарий
04.01.2026 16:27 Ответить
Мені 68 років і я більше 60 відсотків інформації отримую на Цензорі МараХВони взагалі не дивлюсь. Іноді на кухні включаю Freedom, він хоч і козломовний, але більш-менш схожий на інформаційний телеканал.
показать весь комментарий
04.01.2026 15:45 Ответить
ФМ Радіо Україна
показать весь комментарий
04.01.2026 15:46 Ответить
Так "Радіо Україна" чи все таки "Українське радіо"?
показать весь комментарий
04.01.2026 15:53 Ответить
Так , так, вище які відписалися..а що ви використовуєте в якості месенджера? Гівномарафон?
показать весь комментарий
04.01.2026 16:02 Ответить
В умовах тотальної брехні, яка видається офіційними українськими ЗМ та позитивними блохерами, що працюють за миску помиїв від жОПи, а також засилля ПАДАЛЬяцьких ботів, які прагнуть напалмом випалити будь-яку точку зору, що відрізняються від затвердженої верховним зеленим гіббоном, не варто дивуватись тому, що люди шукають альтернативні джерела інформації.
показать весь комментарий
04.01.2026 16:05 Ответить
"офіційними українськими ЗМ" - що таке "офіційні ЗМІ" і що таке "не офіційні"????
показать весь комментарий
04.01.2026 16:21 Ответить
звичайна маніпуляція! ціль не зрозуміла!
показать весь комментарий
04.01.2026 16:17 Ответить
Під час війни проти москальських окупантів (вже майже 12років) і майже тотальній злодійській владі банди Зеленського (вже майже 7років) - ''мудрий'' Український народ найбільше черпає інформації з москальської окупаційної мережі ''телеграм'' (62%) і телевізійного марафону банди Зеленського (49%).
Така нація приречена на вимирання.
Що ще таке має статись - щоб Українці самі себе перестали вести в могилу.???
Де то Лікарство - яке вилікує ''мудрий'' Український народ від суїциду.???
показать весь комментарий
04.01.2026 16:20 Ответить
Кацапські помийки завжди користувались попитом в українців. Наших саме там і вербують на злочини та теракти.
Чому його ще не закрили у нас , не розумію.
показать весь комментарий
04.01.2026 16:24 Ответить
Всі тривоги в телеграмі пишуть де шо летить . Ті ж т-канали військових . Графіки світла теж там .
Новини в Тік Току , це шо марахвон уже і там ????
показать весь комментарий
04.01.2026 16:24 Ответить
 
 