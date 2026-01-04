Телеграм стал главным источником новостей для украинцев – исследование Ipsos

Большинство украинцев получают новости из Telegram-каналов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие данные международной исследовательской компании Ipsos.

Компания провела опрос 14–28 ноября 2025 года, результаты которого свидетельствуют: большинство украинцев (62%) назвали социальную сеть Телеграм основным источником новостей и информации.

Телеграм – лидер среди молодежи

84% украинцев в возрасте 18–24 лет получают новости из Телеграм.

87% среди 25–34-летних.

79% среди 35–44-летних.

74% среди 45–54-летних.

51% среди 55–64-летних.

Лишь 30% среди старше 65 лет.

Другие источники информации

Телевидение – 49% респондентов (преимущественно старшие группы: 54% среди 55–64 лет и 76% среди 65+).

YouTube – 46% опрошенных, почти равномерно во всех возрастных группах.

Личное общение – 38%.

Facebook – 34%.

TikTok – 23% (более 30% моложе 35 лет).

X (Twitter) – 6% (13% среди моложе 25 лет).

Радио – 18% (25% среди старше 65 лет).

Пресса – 11%.

Уровень доверия к источникам

40% доверяют личному общению как источнику информации о кандидатах.

38% – Телеграм.

35% – YouTube.

28% – телевидению.

26% – Facebook.

18% – радио.

17% – прессе и TikTok.

10% – соцсети Х.

57% – другим источникам.

В то же время 29% респондентов заявили, что не доверяют телевидению, 26% – TikTok, 24% – прессе, 22% – радио, 20% – Facebook, 18% – соцсети Х, 14% – личному общению и Телеграм, 13% – YouTube.

Методология

Опрошено 2000 респондентов от 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины: 1500 методом личного интервью (CAPI) и 500 по телефону (RDD CATI). Погрешность выборки не превышает 2,2% при доверительной вероятности 95%.

