74% украинцев считают план России относительно завершения войны неприемлемым, – опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

 74% украинцев считают российский "мирный план" абсолютно неприемлемым, тогда как только 17% готовы согласиться на предложенную Россией версию "мира".

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.

74% украинцев отвергают российский план завершения войны

Российский "мирный план"

Социологи отмечают, что так называемый российский план мирного урегулирования включает наиболее чувствительные для украинского общества положения. Среди них - отвод украинских войск с Донбасса, ограничение Сил обороны Украины, а также неконкретизированные и нечеткие гарантии безопасности.

Во время опроса респондентам зачитывали один из возможных сценариев завершения войны и предлагали оценить его по шкале: "легко соглашаюсь", "трудный, но в целом приемлемый" или "совершенно неприемлемый".

Альтернативный "мирный план" ЕС

В то же время большинство украинцев готовы поддержать альтернативный план, предложенный Украиной и европейскими партнерами. По данным КМИС, 69% опрошенных (в основном без энтузиазма) готовы его одобрить, тогда как только 16% категорически отвергают этот вариант.

По сравнению с сентябрем 2025 года, доля тех, кто готов поддержать европейско-украинский план, несколько уменьшилась - с 74% до 69%. В то же время рост произошел за счет группы тех, кто не смог определиться, а не противников этого сценария.

При этом доля респондентов, которые заявили, что "легко согласятся" на план Европы и Украины, выросла с 18% до 30%.

В региональном разрезе от 71% до 78% опрошенных во всех регионах Украины отвергают российский план завершения войны. Зато 67-69% респондентов в каждом регионе готовы одобрить европейско-украинский сценарий.

Де ви і кого постійно опитуєте?!
02.01.2026 12:59 Ответить
кто платіт тот девушку и танцуеть
02.01.2026 13:02 Ответить
Немає зараз в кацапів планів щодо завершення війни
02.01.2026 13:02 Ответить
прям магічна цифра 70%+
02.01.2026 13:06 Ответить
Це ще замалий відсоток Українців!!
Українці добре Памятаймо про загиблих Українців в концтаборах ГУЛАГУ і сьогоднішніх ************, з 2014 року!!
Окупант московіт, має здохнути, разом з ******* і його оточенням!
Слава Україні!!
02.01.2026 13:11 Ответить
А 26% посадити в вагони і відправити на Сосію
02.01.2026 13:12 Ответить
Та ні....ось ці 74% погнати в посадки та гнити в окопи ..думаю через навіть пів дня ці потужники обісрані і обісцяні з переляку палко хотітимуть миру..а сидіти на пропердиниму дивані і бажати кордонів 91року коли хтось за тебе там гниє діло паскудне
02.01.2026 13:16 Ответить
Так ці дивані ура-патріоти всі такі - нехай дурні воюють ,а ми будемо маячню про "перемогу " і "кордони 91 року " розповідати .
02.01.2026 13:20 Ответить
А хто з цими потужними диванними дристунами не згодний той капітулянт та агент кремля🤣🤣🤣заміть
02.01.2026 13:23 Ответить
Ентот самый план, кацапы пущай свернут трубочкой и затусуют себе в зад ,хотя можно и не сворачивать...
02.01.2026 13:12 Ответить
"Понад 13 тисяч "ухилянтів" було затримано в 2025 році" Как-то же эти новости уживаются в одном информ. пространстве.
02.01.2026 13:18 Ответить
Вообще магическая цифра. Тут прям как заколдовано. Место такое
02.01.2026 13:20 Ответить
 
 