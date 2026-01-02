74% украинцев считают план России относительно завершения войны неприемлемым, – опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

74% украинцев считают российский "мирный план" абсолютно неприемлемым, тогда как только 17% готовы согласиться на предложенную Россией версию "мира".

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.

Российский "мирный план"

Социологи отмечают, что так называемый российский план мирного урегулирования включает наиболее чувствительные для украинского общества положения. Среди них - отвод украинских войск с Донбасса, ограничение Сил обороны Украины, а также неконкретизированные и нечеткие гарантии безопасности.

Во время опроса респондентам зачитывали один из возможных сценариев завершения войны и предлагали оценить его по шкале: "легко соглашаюсь", "трудный, но в целом приемлемый" или "совершенно неприемлемый".

Альтернативный "мирный план" ЕС

В то же время большинство украинцев готовы поддержать альтернативный план, предложенный Украиной и европейскими партнерами. По данным КМИС, 69% опрошенных (в основном без энтузиазма) готовы его одобрить, тогда как только 16% категорически отвергают этот вариант.

По сравнению с сентябрем 2025 года, доля тех, кто готов поддержать европейско-украинский план, несколько уменьшилась - с 74% до 69%. В то же время рост произошел за счет группы тех, кто не смог определиться, а не противников этого сценария.

При этом доля респондентов, которые заявили, что "легко согласятся" на план Европы и Украины, выросла с 18% до 30%.

В региональном разрезе от 71% до 78% опрошенных во всех регионах Украины отвергают российский план завершения войны. Зато 67-69% респондентов в каждом регионе готовы одобрить европейско-украинский сценарий.

