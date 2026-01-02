74% українців вважають план Росії щодо завершення війни неприйнятним, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
74% українців вважають російський "мирний план" абсолютно неприйнятним, тоді як лише 17% готові погодитися на запропоновану Росією версію "миру".
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.
Російський "мирний план"
Соціологи зазначають, що так званий російський план мирного врегулювання включає найбільш чутливі для українського суспільства положення. Серед них - відведення українських військ з Донбасу, обмеження Сил оборони України, а також неконкретизовані та нечіткі гарантії безпеки.
Під час опитування респондентам зачитували один із можливих сценаріїв завершення війни та пропонували оцінити його за шкалою: "легко погоджуюся", "важкий, але загалом прийнятний" або "зовсім неприйнятний".
Альтернативний "мирний план" ЄС
Водночас більшість українців готові підтримати альтернативний план, запропонований Україною та європейськими партнерами. За даними КМІС, 69% опитаних (переважно без ентузіазму) готові його схвалити, тоді як лише 16% категорично відкидають цей варіант.
Порівняно з вереснем 2025 року, частка тих, хто готовий підтримати європейсько-український план, дещо зменшилася - з 74% до 69%. Водночас зростання відбулося за рахунок групи тих, хто не зміг визначитися, а не противників цього сценарію.
При цьому частка респондентів, які заявили, що "легко погодяться" на план Європи і України, зросла з 18% до 30%.
У регіональному розрізі від 71% до 78% опитаних у всіх регіонах України відкидають російський план завершення війни. Натомість 67-69% респондентів у кожному регіоні готові схвалити європейсько-український сценарій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль