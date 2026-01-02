74% українців вважають план Росії щодо завершення війни неприйнятним, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

74% українців вважають російський "мирний план" абсолютно неприйнятним, тоді як лише 17% готові погодитися на запропоновану Росією версію "миру".

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.

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Російський "мирний план"

Соціологи зазначають, що так званий російський план мирного врегулювання включає найбільш чутливі для українського суспільства положення. Серед них - відведення українських військ з Донбасу, обмеження Сил оборони України, а також неконкретизовані та нечіткі гарантії безпеки.

Під час опитування респондентам зачитували один із можливих сценаріїв завершення війни та пропонували оцінити його за шкалою: "легко погоджуюся", "важкий, але загалом прийнятний" або "зовсім неприйнятний".

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Альтернативний "мирний план" ЄС

Водночас більшість українців готові підтримати альтернативний план, запропонований Україною та європейськими партнерами. За даними КМІС, 69% опитаних (переважно без ентузіазму) готові його схвалити, тоді як лише 16% категорично відкидають цей варіант.

Порівняно з вереснем 2025 року, частка тих, хто готовий підтримати європейсько-український план, дещо зменшилася - з 74% до 69%. Водночас зростання відбулося за рахунок групи тих, хто не зміг визначитися, а не противників цього сценарію.

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При цьому частка респондентів, які заявили, що "легко погодяться" на план Європи і України, зросла з 18% до 30%.

У регіональному розрізі від 71% до 78% опитаних у всіх регіонах України відкидають російський план завершення війни. Натомість 67-69% респондентів у кожному регіоні готові схвалити європейсько-український сценарій.

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