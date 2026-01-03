Залужний випереджає Зеленського у президентському рейтингу, - опитування WP/Ipsos

Повноважний посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний очолює рейтинг симпатій серед українських виборців: на майбутніх президентських виборах за нього готові проголосувати 23% респондентів, тоді як чинного президента Володимира Зеленського підтримують 20%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Washington Post з посиланням на результати дослідження, проведеного міжнародною дослідницькою компанією Ipsos.

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"Згідно з опитуванням, в якому взяли участь 2000 українців і яке має бути опубліковано цього місяця, генерал у відставці Валерій Залужний, який раніше очолював Збройні сили України, а зараз обіймає посаду посла у Великій Британії, є лідером на будь-яких майбутніх президентських виборах з 23 відсотками голосів, Зеленський посідає друге місце з 20 відсотками", - йдеться в повідомленні.

На третьому місці, згідно з результатами дослідження, - лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України (2014-2019) Петро Порошенко, за якого б проголосували 9% українських виборців, а ексначальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, призначений 2 січня керівником Офісу президента України, - на четвертому з 7%. 17% респондентів зазначили, що їм важко сказати, за кого вони голосуватимуть наразі.

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Нагадаємо, за результатами грудневого соцопитування SOCIS, до трійки лідерів президентського рейтингу так само входять Зеленський, Залужний і Буданов. У другому турі чинний президент програє як у парі з колишнім головкомом, так і в парі з начальником ГУР.