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Новини Вибори під час війни
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Залужний випереджає Зеленського у президентському рейтингу, - опитування WP/Ipsos

залужний тазеленський

Повноважний посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний очолює рейтинг симпатій серед українських виборців: на майбутніх президентських виборах за нього готові проголосувати 23% респондентів, тоді як чинного президента Володимира Зеленського підтримують 20%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Washington Post з посиланням на результати дослідження, проведеного міжнародною дослідницькою компанією Ipsos.

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"Згідно з опитуванням, в якому взяли участь 2000 українців і яке має бути опубліковано цього місяця, генерал у відставці Валерій Залужний, який раніше очолював Збройні сили України, а зараз обіймає посаду посла у Великій Британії, є лідером на будь-яких майбутніх президентських виборах з 23 відсотками голосів, Зеленський посідає друге місце з 20 відсотками", - йдеться в повідомленні.

На третьому місці, згідно з результатами дослідження, - лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України (2014-2019) Петро Порошенко, за якого б проголосували 9% українських виборців, а ексначальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, призначений 2 січня керівником Офісу президента України, - на четвертому з 7%. 17% респондентів зазначили, що їм важко сказати, за кого вони голосуватимуть наразі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентські вибори: соціологи назвали рейтинг кандидатів

Нагадаємо, за результатами грудневого соцопитування SOCIS, до трійки лідерів президентського рейтингу так само входять Зеленський, Залужний і Буданов. У другому турі чинний президент програє як у парі з колишнім головкомом, так і в парі з начальником ГУР.

Автор: 

Зеленський Володимир (28370) опитування (2216) Порошенко Петро (14985) Залужний Валерій (810)
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Топ коментарі
+25
У кого ж ти віриш?
В діда Мороза віриш?
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03.01.2026 11:24 Відповісти
+20
Цікавий реальний відсоток упоротих довбней яки проголосують за Ze та його сброд.
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03.01.2026 11:23 Відповісти
+19
Проти Залужного нічого не маю, але підтримуватиму Пороха. Було б добре якби вони об'єдналися в одну політ.силу.
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03.01.2026 11:25 Відповісти

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