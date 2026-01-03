Залужный опережает Зеленского в президентском рейтинге, - опрос WP/Ipsos

Полномочный посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный возглавляет рейтинг симпатий среди украинских избирателей: на предстоящих президентских выборах за него готовы проголосовать 23% респондентов, тогда как действующего президента Владимира Зеленского поддерживают 20%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на результаты исследования, проведенного международной исследовательской компанией Ipsos.

"Согласно опросу, в котором приняли участие 2000 украинцев и который должен быть опубликован в этом месяце, генерал в отставке Валерий Залужный, ранее возглавлявший Вооруженные силы Украины, а сейчас занимает должность посла в Великобритании, является лидером на любых будущих президентских выборах с 23 процентами голосов, Зеленский занимает второе место с 20 процентами", - говорится в сообщении.

На третьем месте, согласно результатам исследования, - лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко, за которого проголосовали бы 9% украинских избирателей, а экс-начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, назначенный 2 января руководителем Офиса президента Украины, - на четвертом с 7%. 17% респондентов отметили, что им трудно сказать, за кого они будут голосовать сейчас.

Напомним, по результатам декабрьского соцопроса SOCIS, в тройку лидеров президентского рейтинга также входят Зеленский, Залужный и Буданов. Во втором туре действующий президент проигрывает как в паре с бывшим главкомом, так и в паре с начальником ГУР.