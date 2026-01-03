Залужный опережает Зеленского в президентском рейтинге, - опрос WP/Ipsos
Полномочный посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный возглавляет рейтинг симпатий среди украинских избирателей: на предстоящих президентских выборах за него готовы проголосовать 23% респондентов, тогда как действующего президента Владимира Зеленского поддерживают 20%.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на результаты исследования, проведенного международной исследовательской компанией Ipsos.
"Согласно опросу, в котором приняли участие 2000 украинцев и который должен быть опубликован в этом месяце, генерал в отставке Валерий Залужный, ранее возглавлявший Вооруженные силы Украины, а сейчас занимает должность посла в Великобритании, является лидером на любых будущих президентских выборах с 23 процентами голосов, Зеленский занимает второе место с 20 процентами", - говорится в сообщении.
На третьем месте, согласно результатам исследования, - лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко, за которого проголосовали бы 9% украинских избирателей, а экс-начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, назначенный 2 января руководителем Офиса президента Украины, - на четвертом с 7%. 17% респондентов отметили, что им трудно сказать, за кого они будут голосовать сейчас.
Напомним, по результатам декабрьского соцопроса SOCIS, в тройку лидеров президентского рейтинга также входят Зеленский, Залужный и Буданов. Во втором туре действующий президент проигрывает как в паре с бывшим главкомом, так и в паре с начальником ГУР.
В діда Мороза віриш?
Події переличіни вірно. Згоден.
Зверні увагу на хронологію подій
саме за це його усунули з посади Головкома ЗСУ та під шаленим тиском Заходу змушені були відправити Послом до Сполученого Королівства
те, що Він зробив для України на цій посаді важко буде оцінити та це заняття для істориків
на Вас це не схоже
усі обставини та причини звільнення Вам відомі
а от завдяки Йому та призначеному Ним Марчеллу Миколаїв дав люлей кацапам та вони до нього не дісталися
не було б Залужного та Марчелла - кацапи були б під Одесою
"Российский Дед Мороз, это не Святой Николай. Дед Мороз - древнее божество связанное со смертью. В период зимнего солнцестояния его нужно было задобрить. В жертву приносилась девственница, привязывавшаяся в мороз к дереву, где и замерзала. Принятая жертва называлась "снегурочкой".
Треба вже забувати про цього персонажа, створеного радянщиною в часи сталінизму.
https://24tv.ua/svyatiy-mikolay-ta-did-moroz-tse-ne-odne-i-te-zh-yaka-riznitsya_n2211617 Чому варто забути про радянського Діда Мороза
Залужного зламати неможливо
Я впевнена в Залужного буде одразу 50%+
Змусять залишитись за кордоном.
Квартал95 не для того на**ав всю країну щоб його шукали по всьому світу та відстрілювали в повному складі.
Створити напівправду, закидати рожевими свинками, добавити трохи трешу, звинуватити в співпраці з ворогом...
Вумний нарід це любить. Доведено в 2019 році.
А чи не зможемо краще? Наприклад, 0,20%.
І укомплектувати арахамією, безуглою і колю каклету призначити бухгалтером. Ще когось із інстукторів по міньєту прикомандирувати.
І звісно- аналтабунщика яременка не забути.
ні в Зе немає ніякої програми..
Один "хороший парєнь" для одних
другий для інших
Знов мудрий нарід віддасть 73 відсотка не знаючи за що....
Треба такий як Піночет!!
Комуняк, зелених ригіАналов та примазавшихся до них
на стадіон та годувади до рострілу яйцями по 17 баксів
та кістками від скумбіі по-8
а потім всіх знищіти
Здивую - за пару місяців до путчу її не знав і сам Піночет.
вже ж обрали людину зі сторони!
у 2019!
порядну, чесну, не знаючу...
ще раз будете експериментувати?
Бо станом на квітень 2019 було безумовно відомо і про його махінації у Кварталі-95, і про залежність, і про гастролі у Москві та Горлівці у 2014, і про відношення до України.
стерненко, ген прокурор!
білецький головний мєнт!
Але для 73% - команда до дії
піпєц країні.
один - явно завербований.
другий - героїчно штурмував орків які заздалегідь знали про кожен його крок, і він знав хто їм це "зливає", але гнав солдатів - вооон туда, по 500м. наступати вна день, як Зеля потім сказав. а ще по наводці з ОПи цього пана мало не знищили орки, путін радів аж і натякав. А потім - цей пан сумирно йде ЗНАЮЧИ хто такий Ємрак і що коли він піде, то буде гірше і так би мовити, лишні втрати(про наслідки, ВСІ наслідки, уявіть? І цей пан знав що буде, приблизно, коли кріт продовжить фаворитствувати.)
третів - найп.здливіший "главарь" будь-якої розвідки за всю історію світу. І буквально теж - як найбільше нап.здів, так і найбільше наговорив.
І от просто. ............ нема слів до цього рейтингу. Ну блін, у нас скоро не стане країни, це тупо блін по оцьому рейтингу ОЧЕВИДНО! совок, совкове насілєніє, полу-орки, як от білорабссіяни. реально жесть. Хоча, і інших хіба нема? Кандидатів? .... ну от Лапін хоча би - те що хоче кращого, очевидно, те що не зрадить, теж так само і далі так само - ідеальний кандидат. Прізвище тільки змінити - Лапенко, теж нормально звучатиме
Які ваші оцінки для "после войны или как минимум после стабильного и длительного прекращения боевых действий."
Особливо цікавим є визначення "стабильного и длительного"
Друге припущення:
"минимум три месяца а лучше все шесть месяцев" де громадянин Зеленський буде мати думку "Краще шість років. Бо ще не досить стабільно"
Це все ще "тимчасово"?
та навіть про загрозу громадянської війни в Україні.
Самі і намалювали ці рейтингі...
У мене дружина к приміру - на кухні молодець, просто супер. Я б легко призначив її шефповаром. Але призначати чудового шефповара на посаду інженера-будівельника, тільки тому що вона чудова людина... нє, може конєшно і з будівництвом справиться, але ж не факт... А 23% довбограїв щось подібне готові зробити. Про 20% умалішонних я взагалі мовчу. Цих треба тупо в псіхушку.