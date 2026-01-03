РУС
2 614 88

Залужный опережает Зеленского в президентском рейтинге, - опрос WP/Ipsos

залужный и зеленский

Полномочный посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный возглавляет рейтинг симпатий среди украинских избирателей: на предстоящих президентских выборах за него готовы проголосовать 23% респондентов, тогда как действующего президента Владимира Зеленского поддерживают 20%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на результаты исследования, проведенного международной исследовательской компанией Ipsos.

"Согласно опросу, в котором приняли участие 2000 украинцев и который должен быть опубликован в этом месяце, генерал в отставке Валерий Залужный, ранее возглавлявший Вооруженные силы Украины, а сейчас занимает должность посла в Великобритании, является лидером на любых будущих президентских выборах с 23 процентами голосов, Зеленский занимает второе место с 20 процентами", - говорится в сообщении.

На третьем месте, согласно результатам исследования, - лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко, за которого проголосовали бы 9% украинских избирателей, а экс-начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, назначенный 2 января руководителем Офиса президента Украины, - на четвертом с 7%. 17% респондентов отметили, что им трудно сказать, за кого они будут голосовать сейчас.

Напомним, по результатам декабрьского соцопроса SOCIS, в тройку лидеров президентского рейтинга также входят Зеленский, Залужный и Буданов. Во втором туре действующий президент проигрывает как в паре с бывшим главкомом, так и в паре с начальником ГУР.

+11
У кого ж ти віриш?
В діда Мороза віриш?
03.01.2026 11:24
+10
Цікавий реальний відсоток упоротих довбней яки проголосують за Ze та його сброд.
03.01.2026 11:23
+9
які щє лошари за зєлєнь готові голосувати? невиліковні дебіли якісь.
03.01.2026 11:24
Не вірю я Залужному, особливо після того, як його зелені виперли з війська, а-ля по стану здоров'я і виперли з країни. На цьому його боротьба закінчилась.
03.01.2026 11:21
У кого ж ти віриш?
В діда Мороза віриш?
03.01.2026 11:24
Для чого тут твоя іронія, тим більш ми тут старожили. Заслуга Залужного в тому, що він на початку повномаштабки нікого не слухав, не чув, а лише виконував свою справу і виконував вправно. Потім ОП із зермаками почало вилазити з катакомб і а-ка керувати. І якби ці тварюки не влізли у військові тактичні справи, Харків би не обстрілювали так, як учора. Куп'янськ би не знав, що таке кацап. Херсон не відчував би такої долі бути в розалях.
03.01.2026 11:31
Моя іронія до твого поста.
Події переличіни вірно. Згоден.
Зверні увагу на хронологію подій
03.01.2026 11:37
Заслуга Залужного саме у тому, що Він насамперед Патріот України та зробить задля України усе можливе та неможливе, де б Він не був
саме за це його усунули з посади Головкома ЗСУ та під шаленим тиском Заходу змушені були відправити Послом до Сполученого Королівства
те, що Він зробив для України на цій посаді важко буде оцінити та це заняття для істориків
03.01.2026 11:37
Так а я про що?
03.01.2026 11:40
Дарма Ви втратили віру у Нього
на Вас це не схоже
03.01.2026 11:43
А як можна тупо кинути своє військо, якому було присвячене життя? І дивитись з за кордону, як паплюжаться його досягнення. Армія, котра була потужної переростає не вість в що. Подивіться на статистику СЗЧ останні роки. Корупція у війську починає переростати в ідеологію. Бездарне керування нищить людей і витрачує території. А далі, Зелене непорозуміння віддасть рашці втрачені території задля замороження конфлікту. Ну як замороження, що б каци посилились і за 5-7 років буде нова, більш потужна війна.
03.01.2026 11:55
"тупо кинути своє військо..." - характеризує більше вас.
показать весь комментарий
Ніхто нічого не кидав та не зраджував
усі обставини та причини звільнення Вам відомі
а от завдяки Йому та призначеному Ним Марчеллу Миколаїв дав люлей кацапам та вони до нього не дісталися
не було б Залужного та Марчелла - кацапи були б під Одесою
03.01.2026 12:06
Да, а шо ж всеж там з вірою у діда Мороза?
показать весь комментарий
До речі. Про діда мороза. З Тирнету.
"Российский Дед Мороз, это не Святой Николай. Дед Мороз - древнее божество связанное со смертью. В период зимнего солнцестояния его нужно было задобрить. В жертву приносилась девственница, привязывавшаяся в мороз к дереву, где и замерзала. Принятая жертва называлась "снегурочкой".

Треба вже забувати про цього персонажа, створеного радянщиною в часи сталінизму.
https://24tv.ua/svyatiy-mikolay-ta-did-moroz-tse-ne-odne-i-te-zh-yaka-riznitsya_n2211617 Чому варто забути про радянського Діда Мороза
03.01.2026 12:26
Что значит закончилась борьба? Есть простой вопрос - Вы проживете и сможете содержать семью за 1-2 тыс. содержания, которое было у него "в распоряжении" главкома? Без громких и красивых слов.
показать весь комментарий
ти вір в інопланетян. вони допоможуть таким як ти. дроти в мозку тобі личитимуть.
показать весь комментарий
Ви за кловунів та їхніх холуїв голосуєте, а підтирати вам дупу має хтось інший? Наголосували "монобільшість", їжте.
показать весь комментарий
Почитайте мої пости і не несіть х..ні. Кажу як є. Залужного зламали.
показать весь комментарий
Ніхто його не зламав
Залужного зламати неможливо
показать весь комментарий
Казати можно шо завгодно. Навіть і таке.
показать весь комментарий
Логіка дупи з ротом - зелені підісрали всій країні, тому не вірю Залужному.
показать весь комментарий
Ото ви висрали. Таке придумати може якесь недолуге створіння.
показать весь комментарий
Вірю,не вірю.Це до церкви.Залужний ніколи і ніде не казав що збирається висуватись.І не факт що йому це потрібно.Я знаю на 200% що навіть якщо президентом України оберуть Ісуса Христа через рік-півтора мудрий нарід буде його проклинать як і всіх попередніх.
показать весь комментарий
Та ясно! Усі зелепуги не вірять Залужному.
показать весь комментарий
ок
показать весь комментарий
зніме залужного з посла? ))
03.01.2026 11:22
Він може. Тільки це і може.
Я впевнена в Залужного буде одразу 50%+
показать весь комментарий
Сбу відкриє якусь справу. Після спецоперації по дескридитації.
Змусять залишитись за кордоном.
Квартал95 не для того на**ав всю країну щоб його шукали по всьому світу та відстрілювали в повному складі.
03.01.2026 11:43
Залужного звинуватять у педофілії. І до ворожки не ходи.
показать весь комментарий
Головне- посіяти сумнів. Піарники кварталу95 це добре вміють робити.
Створити напівправду, закидати рожевими свинками, добавити трохи трешу, звинуватити в співпраці з ворогом...
Вумний нарід це любить. Доведено в 2019 році.
03.01.2026 12:03
Кожний день ці вкиди з опитуванням
показать весь комментарий
Цікавий реальний відсоток упоротих довбней яки проголосують за Ze та його сброд.
03.01.2026 11:23
45-50%%. Ця величина у суспільстві стала.
03.01.2026 11:39
Як шо так тоце прикро. Тоді майбутне країни дуже примарно і погане.
03.01.2026 11:43
тут прямої кореляції нема, можуть бути зовсім рандомні результати. Ви ж не вважаєте, що у 2014 році українське суспльство якось одночасно стало притомним, а потім **** - і у 2015-му всі враз подуріли, і відсотки різко помінялись.
показать весь комментарий
Задовбали
03.01.2026 11:23
Замочив Буданова тепер в нього лише одна біда - Залужний. А на етнос йому плювати
показать весь комментарий
А для чого він його тоді Послом призначив?...
03.01.2026 11:27
Не скажить, тут все залежить від того який то етнос.
03.01.2026 11:33
Чого це він його замочив? Буданов тепер "порядок наведе", всіх, кого треба, "покарає", "вичистить", адже сам генерал згодився на посаду зав.канцелярією! Потім на хвилі "досягнень" піде кандидатом, а потім або віддасть свої голоси зе, або приголубить його після відставки. Зе ще не вирішив.
03.01.2026 11:50
які щє лошари за зєлєнь готові голосувати? невиліковні дебіли якісь.
показать весь комментарий
20% неприкритих ідіотів це вже прогрес у розвитку суспільства!
А чи не зможемо краще? Наприклад, 0,20%.
03.01.2026 11:24
Проти Залужного нічого не маю, але підтримуватиму Пороха. Було б добре якби вони об'єдналися в одну політ.силу.
03.01.2026 11:25
Все вірно. Хуже не будет.
03.01.2026 11:25
Це більше схоже на правду. Я про те, що Залужний - перший, Зєлєнскій другий, а Порошенко - третій. Даремно Зєлєрскій Буданова збивав - більшість його симпатиків перебіжать саме до Залужного. Можлиао, Зєлєнскому варто зробити Залужного керівником ще одного офіму преЗєдента, для чого цей офіс створити термвновим указом? 🤔😁
показать весь комментарий
У Лондоні створити.
І укомплектувати арахамією, безуглою і колю каклету призначити бухгалтером. Ще когось із інстукторів по міньєту прикомандирувати.
І звісно- аналтабунщика яременка не забути.
показать весь комментарий
А де ділись 53% які наголосували разом у 2019?Хоч і 20% це багато.
03.01.2026 11:26
цей комент прочитав після того, як написав свій. думки збігаються і це добре.
03.01.2026 11:34
взагалі то 45%. Бо ви не враховуєте третину ідіотів які стабільно не ходять на вибори.
03.01.2026 11:43
Не ×ер чим зайнятися деяким медіа.
03.01.2026 11:26
ні в Залужного
ні в Зе немає ніякої програми..
Один "хороший парєнь" для одних
другий для інших
Знов мудрий нарід віддасть 73 відсотка не знаючи за що....
Треба такий як Піночет!!
Комуняк, зелених ригіАналов та примазавшихся до них
на стадіон та годувади до рострілу яйцями по 17 баксів
та кістками від скумбіі по-8
а потім всіх знищіти
показать весь комментарий
А народ знав програму Піночета? 😁

Здивую - за пару місяців до путчу її не знав і сам Піночет.
03.01.2026 11:57
Ні, це все люди "старої України", потрібна порядна людина. Не знаюча як Порошенко, не медійна як Зе, не поважна як Залужний, а саме ПОРЯДНА. З цим проблеми, порядні люди не йдуть у політику і ми маємо що маємо.
03.01.2026 11:29
хммм....
вже ж обрали людину зі сторони!
у 2019!
порядну, чесну, не знаючу...
ще раз будете експериментувати?
03.01.2026 11:34
З переліченого у ЗЄ було тільки "не знаючу".

Бо станом на квітень 2019 було безумовно відомо і про його махінації у Кварталі-95, і про залежність, і про гастролі у Москві та Горлівці у 2014, і про відношення до України.
03.01.2026 12:01
Щоб зняти напруженість в суспільстві Зеленський мавби зняти свою кандидатуру, як він пообіцяв перед своїм обраням ,ще одного терміну його бездарного правління Україна не витримає.
03.01.2026 11:30
20%? А а де поділись ще 53%? невже порозумнішали? але і 20% це дууууууже багато. не всіх дурнів війна згубила.
03.01.2026 11:31
притула, наш президент!
стерненко, ген прокурор!
білецький головний мєнт!
03.01.2026 11:36
Це ж сарказм?
03.01.2026 11:46
Від нього? Так.
Але для 73% - команда до дії
03.01.2026 11:51
Люди у низ немає програм навіть про шо взагалі мова йде за шо ви свій голос віддаєте? За людину просто? Тобто ставай президентом і будь таким як ти є за то ми тебе любимо, роби що захочеш?
03.01.2026 11:38
до трійки лідерів президентського рейтингу так само входять Зеленський, Залужний і Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3593631\\\\\\\\\

піпєц країні.
один - явно завербований.
другий - героїчно штурмував орків які заздалегідь знали про кожен його крок, і він знав хто їм це "зливає", але гнав солдатів - вооон туда, по 500м. наступати вна день, як Зеля потім сказав. а ще по наводці з ОПи цього пана мало не знищили орки, путін радів аж і натякав. А потім - цей пан сумирно йде ЗНАЮЧИ хто такий Ємрак і що коли він піде, то буде гірше і так би мовити, лишні втрати(про наслідки, ВСІ наслідки, уявіть? І цей пан знав що буде, приблизно, коли кріт продовжить фаворитствувати.)
третів - найп.здливіший "главарь" будь-якої розвідки за всю історію світу. І буквально теж - як найбільше нап.здів, так і найбільше наговорив.

І от просто. ............ нема слів до цього рейтингу. Ну блін, у нас скоро не стане країни, це тупо блін по оцьому рейтингу ОЧЕВИДНО! совок, совкове насілєніє, полу-орки, як от білорабссіяни. реально жесть. Хоча, і інших хіба нема? Кандидатів? .... ну от Лапін хоча би - те що хоче кращого, очевидно, те що не зрадить, теж так само і далі так само - ідеальний кандидат. Прізвище тільки змінити - Лапенко, теж нормально звучатиме
03.01.2026 11:38
Нельзя сейчас выборы проводить, категорически нельзя, слишком высоки риски, только после войны или как минимум после стабильного и длительного прекращения боевых действий.
03.01.2026 11:40
"Зеленський назавжди!"
03.01.2026 11:49
В Украине невозможно быть у власти навсегда, не тот у нас народ, но и проводить выборы под бомбёжками и боевыми действиями на фронте, вариант крайне паршивый .
03.01.2026 11:57
Чим "тимчасово" відрізняється від "завжди"? Терміном.
Які ваші оцінки для "после войны или как минимум после стабильного и длительного прекращения боевых действий."
Особливо цікавим є визначення "стабильного и длительного"
показать весь комментарий
Временно от всегда отличается примерно так же как белое от чёрного, сухое от мокрого, холодное от горячего. стабильное и длительное это когда минимум три месяца а лучше все шесть месяцев нет никаких боевых действий а в идеале на линии разграничения находятся войска США, ведь это именно они хотят провести выборы в Украине. Выборы это всегда конфронтация, выброс всяческого компромата процентов на 90 фейкового, выборы это противостояние между политическими силами и людьми их поддерживающими, зачастую со столкновениями, после чего проигравшая сторона как правило обвиняет победивших в фальсификациях и призывает своих сторонников выходить на улицы а в Украине оружия сейчас и тех кто умеет его держать в руках ох как много. Такие выборы нужны кому угодно но только не Украине, я таких выборов не хочу и подозреваю что не я один.
03.01.2026 12:30
Перше припущення - бойові дії скінчилися. Що змусило ***** до того і коли то може статися?
Друге припущення:
"минимум три месяца а лучше все шесть месяцев" де громадянин Зеленський буде мати думку "Краще шість років. Бо ще не досить стабільно"

Це все ще "тимчасово"?
03.01.2026 12:35
Поки зелена банда при владі, доти не буде ніякого "після війни".
03.01.2026 11:49
Шашлычника даже мокрые трусы Миндича опередят.
03.01.2026 11:46
Всё правильно. Залужного нам нужно сделать президентом, а американцам тоже выбрать какого-то своего, толкового генерала. И тогда уже нам вместе разработать умный и тонкий план уничтожения ************* и всего её мерзкого населения. По другому не будет, а вернее по другому - это ***** человечеству.
03.01.2026 11:46
Цікава компашка WP/Atsos. За недорого будь-які рейтинги мабуть намалює.
03.01.2026 11:48
https://patrioty.org.ua/politic/zaluzhnyi-poperedyv-pro-ryzyk-hromadianskoi-viiny-v-ukraini-video-578856.html Залужний попередив про ризики для ветеранів
та навіть про загрозу громадянської війни в Україні.
03.01.2026 11:49
Люди вперто хочуть вірити в чудо, - якщо замість Толіка оберуть Юру, то магічним чином все одразу зміниться. Бідолашні брати мої, незрячі гречкосії...
03.01.2026 11:50
Самі придумали....
Самі і намалювали ці рейтингі...
03.01.2026 11:53
Мені цікаво, де ті люди, яких нібито опитували. Ну, от на цензорі тусить купа народа, але ще не зустрічав нікого, хто б сказав - так, дійсно, підходили, опитували.
03.01.2026 12:04
100 процентів.
03.01.2026 12:18
Я би взагалі посаду президента відмінив. Дурня це все, яка приносить тільки суцільний геморой.
03.01.2026 11:59
Ну блін. А що, нікого немає? Народ такий народ.
03.01.2026 12:01
Вообще-то мне было бы интересней узнать соотношение рейтингов реальных претендентов, которые будут наверняка участвовать в возможных выборах Зеленского, Порошенко и Тимошенко, а не тех персонажей, чье участие в выборах весьма сомнительно.
03.01.2026 12:03
Залужний піде на вибори. Не сумнівайся.
03.01.2026 12:23
Порох. Крапка
03.01.2026 12:07
НІяк не можу поняти що такого хорошого зробив Залужний. Чи хоча б який у нього план? Чи хто в його команді буде? Як головнокомандувач - окей, питань нема (хоча не знаю, порівнювати складно, мені здається можна було б набагато краще, хоча в порівнянні з сирком він просто супер), але на посаді президента...
У мене дружина к приміру - на кухні молодець, просто супер. Я б легко призначив її шефповаром. Але призначати чудового шефповара на посаду інженера-будівельника, тільки тому що вона чудова людина... нє, може конєшно і з будівництвом справиться, але ж не факт... А 23% довбограїв щось подібне готові зробити. Про 20% умалішонних я взагалі мовчу. Цих треба тупо в псіхушку.
03.01.2026 12:30
